Curateur public : aider un proche avec la mesure d'assistance, ce n'est pas une épreuve !

MONTRÉAL, le 7 oct. 2024 /CNW/ - Le Curateur public lance aujourd'hui une campagne afin de sensibiliser la population aux avantages de la mesure d'assistance.

Les personnes qui aident un proche qui a besoin d'un coup de pouce dans ses démarches administratives le savent : des obstacles se dressent parfois sur leur chemin pour obtenir les informations dont elles ont besoin.

La mesure d'assistance permet d'accompagner une personne qui vit des difficultés, quelles qu'elles soient (perte d'autonomie attribuable au vieillissement, déficience intellectuelle légère, limitation visuelle, auditive ou motrice, barrière linguistique, etc.), et qui souhaite être aidée ou conseillée par un assistant pour prendre des décisions ou gérer ses biens. Les personnes assistées conservent le plein contrôle de leurs décisions.

Avec la mesure d'assistance, échanger des renseignements personnels pour une personne assistée, ce n'est pas une épreuve! Les employés des services à la clientèle des fournisseurs de biens et services sont légitimés d'échanger des renseignements personnels au bénéfice des personnes assistées.

Consulter le Registre public des assistants, un geste bienveillant!

Les assistants reconnus par le Curateur public sont inscrits dans le Registre public des assistants. Facile d'accès, le registre peut être consulté en tout temps sur la page Web destinée aux tiers et permet de s'assurer de l'identité de l'assistant et de la validité de la mesure.

« La mesure d'assistance est un outil de plus pour les Québécoises et Québécois qui vivent une difficulté et qui souhaitent obtenir du soutien tout en conservant le plein contrôle de leurs décisions. C'est une façon de promouvoir l'autonomie de la personne assistée et de favoriser l'engagement de ses proches, qui ont un rôle important à jouer. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable du Curateur public

« La collaboration des professionnels et des fournisseurs de biens et de services est essentielle pour bâtir un environnement facilitant afin que les gens puissent aider leurs proches qui en ont besoin. Ensemble, ils jouent un rôle de premier plan pour permettre à ceux qui vivent une difficulté de conserver leur autonomie et le plein pouvoir sur leurs décisions ».

Me Julie Baillargeon-Lavergne, curatrice publique du Québec

Faits saillants de la mesure d'assistance :

Selon les besoins exprimés par la personne assistée, les assistants peuvent, par exemple : contacter des ministères et organismes pour valider des renseignements nécessaires à la production de sa déclaration de revenus ; vérifier le détail de factures ou de relevés bancaires directement auprès de ses fournisseurs de services ou de son institution financière ; voir à ce que rien ne retarde le traitement d'une demande de prestation ou de remboursement auprès d'un assureur ; communiquer avec ses médecins traitants et son pharmacien pour s'informer des suivis recommandés ; s'informer des produits et forfaits les plus avantageux pour elle.

La mesure d'assistance ne nécessite pas l'intervention du tribunal;

Aucune évaluation médicale ou psychosociale n'est nécessaire;

La demande est sans frais, si elle est faite auprès du Curateur public;

La personne souhaitant être assistée désigne elle-même son assistant (possibilité de nommer deux assistants);

La mesure d'assistance est sécuritaire (vérification des antécédents judiciaires, proches informés de la démarche entamée par la personne souhaitant de l'assistance, etc.);

L'assistant ne peut pas prendre de décisions pour la personne assistée ni signer pour elle.

Faits saillants de la campagne :

Du 7 octobre au 11 novembre 2024;

Diffusée à la télévision et sur le Web; Cliquez ici pour visionner la publicité

Différentes façons de s'informer : Québec.ca/mesure-assistance Webinaires gratuits Tout savoir sur la mesure d'assistance : 7 octobre 2024, 19 h, 15 octobre 2024, 19 h, 24 octobre 2024, 10 h et 5 novembre 2024, 19 h.

Des outils d'informations à l'intention des professionnels et des fournisseurs de produits ou de services : Québec.ca/mesure-assistance/intention-professionnels-fournisseurs

Ligne sans frais : 1 844 LECURATEUR (532-8728).

