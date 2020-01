CUP-15 et CUP-30 de Delta Separations, certifiés UL selon les normes ANSI/CAN/UL/ULC 1389, les premiers systèmes d'extraction de cannabis à l'être pour utilisation aux États-Unis et au Canada

Underwriters Laboratories, la filiale d'UL sans but lucratif, travaillant avec les parties prenantes de l'industrie, a élaboré les exigences d'un programme de certification des équipements et systèmes servant au traitement commercial d'huile d'extraction végétale. Cette collaboration a commencé dans le souci de répondre aux préoccupations soulevées par les organismes de réglementation des États-Unis et du Canada devant les explosions, les incendies et les blessures survenus lors du processus de fabrication de l'huile d'extraction. Les essais et la certification selon les normes ANSI/CAN/UL/ULC 1389 permettent aux fabricants de concevoir et de construire de nouveaux équipements de traitement, conformément à un ensemble cohérent d'exigences, et de contribuer à éviter les retards dans la mise en service.