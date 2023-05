CULTIVEZ LA DÉCOUVERTE AU RENDEZ-VOUS HORTICOLE DU JARDIN BOTANIQUE

MONTRÉAL, le 8 mai 2023 /CNW/ - Du 26 au 28 mai, Espace pour la vie vous invite à amorcer votre saison de jardinage au Rendez-vous horticole du Jardin botanique. Cette 26e édition du Rendez-vous horticole vous propose de cultiver la découverte en participant à des ateliers, en dénichant de savoureux produits à planter au jardin ou prêts à manger et en adoptant de nouvelles pratiques de jardinage pour soutenir la biodiversité. Dans une ambiance festive, le Rendez-vous horticole, organisé en collaboration avec les Amis du Jardin botanique, sème la passion du jardinage!

Nouveau - Chapiteau des ateliers

Le Rendez-vous horticole vous invite à faire des apprentissages avec des experts et expertes du Jardin botanique et d'ailleurs au tout nouveau chapiteau des ateliers. Au programme : s'occuper de la santé et de la fertilité des sols, faire du repiquage des semis, choisir le bon arbre pour son terrain, savoir accueillir les pollinisateurs (atelier bilingue) et même fabriquer des bombes de semences. Les ateliers sont inclus dans le tarif d'entrée au Jardin botanique durant le Rendez-vous horticole.

Rencontres fructueuses

Vous avez un plan en tête pour votre petit aménagement de jardin et vous aimeriez en discuter avec une personne qui s'y connaît? Les élèves de l'École des métiers de l'horticulture de Montréal sont sur place pour vous donner quelques conseils. Vous aimeriez jaser glaïeuls, roses, plantes alpines, rhododendrons, bonsaïs et penjings? Venez rencontrer les sociétés amies du Jardin botanique. Au kiosque Mon jardin Espace pour la vie , apprenez comment accueillir la biodiversité chez vous, avec les intervenants et intervenantes du programme de science participative Mission monarque , voyez comment vous pouvez contribuer à la sauvegarde du monarque, venez discuter d'agriculture urbaine au kiosque de Cultiver Montréal et faites un tour par le kiosque de l'Institut de recherche en biologie végétale pour en savoir plus sur la recherche! Si vous souhaitez planter un arbre, visitez le kiosque de la Maison de l'arbre Frédéric-Back pour obtenir un arbre gratuit et des conseils pour une plantation réussie. Pour admirer les floraisons du moment et les coups de cœur des guides bénévoles des Amis du Jardin botanique, suivez-les dans une balade guidée des jardins extérieurs!

Ambiance festive et trouvailles

Le Rendez-vous horticole, c'est aussi l'occasion de faire des trouvailles: du fertilisant naturel à base de fumier de grillon, des végétaux indigènes, des semences, des plants potagers, des fines herbes et même une application pour découvrir les nouvelles facette des plantes de son jardin grâce à un calendrier dynamique. On trouve aussi des éléments décoratifs à intégrer au jardin, jusqu'aux hamacs pour s'y reposer, des articles pour aider les jardiniers et jardinières dans leur travail et des produits gourmands et locaux pour déguster des saveurs d'ici.

Le Rendez-vous horticole, c'est le moment tout indiqué pour poser toutes vos questions sur un mode de jardinage qui contribue à la transition socioécologique.

POUR METTRE LA TABLE AU GOÛT DE LA DÉCOUVERTE,

LE JARDIN BOTANIQUE DÉVOILE, JUSTE AVANT LE RENDEZ-VOUS HORTICOLE,

UNE TOUTE PREMIÈRE WEB SÉRIE INTITULÉE POTAGERS DU MONDE.

Suivez l'étoile montante du pop-up gastronomique, Camilo Lapointe-Nascimento, à la rencontre de six passionné.e.s de culture maraîchère qui nous livrent leur savoir-faire, ouvrent une fenêtre sur leur culture, leurs souvenirs et les histoires qui se cachent derrière leurs récoltes. Rencontrez…

Nadia dans Ville-Marie où cette designer de mode originaire de Saint-Vincent-et-les- Grenadines , fait pousser des plantations textiles expérimentales;

dans où cette designer de mode originaire de Saint-Vincent-et-les- , fait pousser des plantations textiles expérimentales; Nora , pharmacienne originaire de Chine, riche de ses souvenirs d'enfance et interpellée par l'apport complémentaire et préventif des végétaux qu'elle cultive;

, pharmacienne originaire de Chine, riche de ses souvenirs d'enfance et interpellée par l'apport complémentaire et préventif des végétaux qu'elle cultive; Dominic , médecin en pré-retraite originaire d'Italie qui récolte tous les bénéfices du jardinage, autant pour la santé mentale que physique; Félicienne, jardinière « magicienne » de 82 ans, originaire d'Haïti qui cultive un jardin tropical aussi coloré qu'impressionnant à Laval ;

, médecin en pré-retraite originaire d'Italie qui récolte tous les bénéfices du jardinage, autant pour la santé mentale que physique; Félicienne, jardinière « magicienne » de 82 ans, originaire d'Haïti qui cultive un jardin tropical aussi coloré qu'impressionnant à ; Marc, originaire du Cameroun et amoureux de la terre qui, parmi les gratte-ciel de Griffintown, a aménagé un toit vert rempli de plantes à partager;

originaire du Cameroun et amoureux de la terre qui, parmi les gratte-ciel de Griffintown, a aménagé un toit vert rempli de plantes à partager; Haja, de parents malgaches et ayant grandi à l'Île de la Réunion, pour qui l'identité se crée en grande partie dans l'assiette et en cultivant un jardin à Ahuntsic-Cartierville.

Potagers du monde sera diffusé à compter du 25 mai 2023 la plateforme numérique de

La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Quebec. Visionnez la bande-annonce.

L'événement a lieu de 9 h à 17 h.

L'achat de billets en ligne est fortement recommandé avant de vous déplacer.

Le billet régulier du Jardin botanique de Montréal donne accès au Rendez-vous horticole 2023.

INFORMATION D'ACCÈS

Réduisez vos GES en priorisant le transport en commun (la station de métro Pie-IX est située à cinq minutes de marche du site) ou le covoiturage! Les personnes en voiture pourront utiliser les places (limitées) de stationnement au P1 du Jardin botanique (4101, rue Sherbrooke Est).

Stationnement payant.

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada.

