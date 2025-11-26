La cuisine des temple coréens, désignée comme patrimoine culturel immatériel national, élargit sa portée mondiale grâce à des événements internationaux et à la diplomatie culturelle

SÉOUL, Corée du Sud, 26 novembre 2025 /CNW/ - La cuisine des temples coréens, enracinée dans 1 700 ans de sagesse bouddhiste coréenne, reçoit une attention mondiale renouvelée à la suite de sa récente désignation en tant que patrimoine culturel immatériel national par le gouvernement coréen. Plus qu'une cuisine végétarienne, la cuisine des temples reflète une philosophie axée sur le respect de toute vie, la modération et la gratitude. Ses méthodes de préparation à base de plantes mettent en lumière les saveurs naturelles des ingrédients saisonniers et favorisent l'harmonie entre la nature et les êtres humains, des valeurs qui s'harmonisent de plus en plus avec l'intérêt actuel mondial pour la durabilité et la vie consciente.

Photo de Balwoo Gongyang Le vénérable Yeogeo a donné une conférence sur le campus de l’école de cuisine Le Cordon Bleu London

Pour partager la profondeur culturelle et spirituelle de la cuisine des temples avec la communauté internationale, le Corps culturel du bouddhisme coréen a organisé cette année trois grands événements mondiaux, allant de festivals à grande échelle et de symposiums universitaires à des initiatives de diplomatie culturelle à l'étranger.

En juin, le 4e festival dédié à la cuisine des temples coréens a eu lieu au Centre aT à Séoul. Particulièrement marquante, cette édition a été le plus grand festival du genre sur la décennie. Onze temples de toute la Corée y ont participé, offrant un large éventail de programmes, notamment des conférences, des ateliers pratiques et des démonstrations dirigés par six maîtres moines et sœurs (sunim) spécialisés dans la cuisine des temples. L'événement a attiré plus de 20 000 visiteurs en deux jours. Fait notable, 47 % de ces visiteurs avaient entre 20 et 40 ans, un indicateur solide de l'intérêt croissant pour la culture alimentaire durable à base de plantes chez les jeunes générations.

En août, le Temple Food International Academic Symposium a eu lieu au Musée national du palais de Corée à Séoul, rassemblant des experts de la Corée, des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Italie et de la Chine pour discuter du « potentiel de la cuisine des temples en tant que culture culinaire durable ». Brendan R. Walsh, doyen du Culinary Institute of America, a souligné l'importance d'Ogwan-ge (Five Contemplations), la réflexion bouddhiste récitée avant les repas pour comprendre la signification du gongyang (offre), notant que « ses principes touchent directement le cœur de la pratique culinaire et son avenir ». Il a ajouté que « la réponse réside dans la cuisine des temples », exprimant son intérêt pour l'intégration de ses valeurs dans le programme d'études de la CIA.

De la fin du mois d'octobre au début du mois de novembre, les événements de la diplomatie culturelle internationale associés à la cuisine des temples à Paris, en France, et à Londres, au Royaume-Uni, ont parfaitement illustré l'esprit contemplatif de la cuisine des temples aux experts et aux influenceurs gastronomiques d'Europe.

En France, la salade coréenne « Deodeok Beomuri » (racines de campanules coréennes marinées), présentée par le vénérable Yeogeo Sunim, artisan de la cuisine des temples, a reçu un très bel accueil lors d'un dîner organisé par l'ambassade de la République de Corée en France, afin de célébrer le 140e anniversaire des liens diplomatiques entre la Corée et la France qui aura lieu l'an prochain. Au Royaume-Uni, on a pu découvrir le raffinement de la cuisine des temples dans le cadre de la « Korean Temple Food Week », organisée conjointement par le Korean Cultural Centre UK et Le Cordon Bleu London. Le vénérable Yeogeo Sunim a donné une conférence sur le campus de l'école de cuisine Cordon Bleu London, et le maître de la cuisine des temples, la vénérée Jeong Kwan Sunim, connue pour son approche contemplative, mais également du fait de sa participation à l'émission Chef's Table de Netflix, a mis en valeur la retenue et le caractère méditatif de la cuisine des temples en organisant un déjeuner et un restaurant éphémère dans le restaurant gastronomique « CORD by Le Cordon Bleu ». Emil Minev, doyen du Cordon Bleu London, a déclaré : « La cuisine des temples est une pratique culinaire qui incarne l'harmonie avec la nature et le respect de la vie, et j'appuie fermement les efforts futurs du Corps culturel pour que la cuisine des temples figure au patrimoine de l'UNESCO ».

Entre-temps, le Corps culturel a poursuivi sa diplomatie culturelle depuis la signature d'un protocole d'entente tripartite avec le Korean Cultural Centre UK et Le Cordon Bleu London en avril 2021, organisant régulièrement des conférences et démonstrations de la cuisine des temples coréens dans le cadre du programme d'arts culinaires à base de plantes du Cordon Bleu.

La cuisine des temples est une culture culinaire coréenne unique qui incarne l'esprit bouddhiste de respect de la vie et de la tempérance, et elle franchit maintenant la première étape en vue de son inscription en tant que patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Le Corps culturel a déclaré : « Nous espérons que la cuisine des temples évoluera vers un modèle reconnu de vie durable et de bien-être spirituel », ajoutant : « Nous continuerons de favoriser les échanges mondiaux dans une culture alimentaire durable à base de plantes reliant la Corée et le monde. »

Dans le cadre de cet intérêt mondial, les visiteurs en Corée peuvent découvrir directement la cuisine des temples dans des endroits clés gérés par le Corps culturel du bouddhisme coréen. Au Korean Temple Food Center à Insadong, à Séoul, ils peuvent en apprendre davantage sur la cuisine des temples grâce à des ateliers de présentation d'une journée, conçus pour les participants internationaux. Au Balwoo Gongyang, le premier restaurant étoilé au guide Michelin au monde proposant des mets de la cuisine des temples sur sa carte, les visiteurs peuvent savourer l'essence de la cuisine des temples en dégustant des plats préparés avec des ingrédients de saison frais.

L'esprit de contemplation et de paix, ainsi que la sagesse d'un mode de vie durable, transmis par un seul bol de nourriture se répandent désormais dans le monde entier.

