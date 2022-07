CUEILLEUSES ET CUEILLEURS DE SEMENCES RECHERCHÉS

ROUYN-NORANDA, QC, le 4 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) est à la recherche de cueilleuses et de cueilleurs pour récolter les semences de feuillus, ainsi que de résineux, destinées à la production de plants forestiers, le but visé étant de mettre sur pied une banque de personnes vouées à cette tâche pour les années à venir sur le territoire de la MRC de Témiscamingue et de la MRC de La Vallée-de-l'Or. La récolte de semences a pour but de satisfaire la demande liée au reboisement des terres publiques et privées.

D'une année à l'autre et d'une essence à l'autre, la fructification des arbres varie beaucoup. Il est donc important de constituer et d'entretenir une réserve suffisante de semences pour assurer aux pépinières forestières un approvisionnement continu.

Le Ministère précisera ultérieurement la quantité de semences visée et la période de la récolte. Il veillera également à assurer un suivi. Les semences récoltées devront satisfaire à des critères précis quant à leur qualité, à leur propreté et à leur degré de maturité. Le moment venu, le Ministère précisera également ces critères.

Les récoltes se font principalement en été ou en automne, selon les essences et les dates des premiers gels automnaux. La rémunération offerte est proportionnelle au nombre d'hectolitres (100 litres) recueillis.

Les personnes intéressées à s'inscrire dans la banque de cueilleuses et de cueilleurs doivent manifester de bonnes aptitudes pour effectuer des tâches répétitives, être capables d'exécuter le travail avec rapidité, être en bonne condition physique et, si requis, être capables de travailler en hauteur à plusieurs mètres du sol. Une expérience en cueillette de fruits constitue un atout.

Les personnes ou les entreprises intéressées sont invitées à communiquer avec madame Alexa Boisvert, par téléphone en composant le : 819 763-3388, poste 306, ou par courriel à l'adresse [[email protected]] .

Pour plus d'information sur la récolte de semences, veuillez consulter notre dépliant Pas de semences, pas de plants !

