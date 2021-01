Cub Cadet aide les Canadiens à se préparer aux mois les plus difficiles de la saison hivernale grâce au guide d'achat et d'entretien pour souffleuses à neige

Les Canadiens trouveront tout ce qu'il faut savoir sur les souffleuses à neige.

KITCHENER, ON, le 13 janv. 2021 /CNW/ - Le fabricant d'équipement motorisé de pelouse et de jardin, Cub Cadet, donne aux Canadiens des moyens de conquérir l'hiver en leur proposant des renseignements primordiaux.

Le guide d'achat et d'entretien pour souffleuses à neige couvre les renseignements essentiels à savoir lorsque vient le temps d'acheter une souffleuse à neige.

Il existe tant de souffleuses à neige différentes équipées d'options distinctes que cela peut être déroutant. « Tout est expliqué dans le guide », indique Jennifer Duchesne, la directrice principale du marketing de Cub Cadet Canada.

Le guide aide les Canadiens à identifier leurs besoins et leurs préférences afin de les aider à reconnaître les capacités et les caractéristiques qu'ils désirent dans une souffleuse à neige au moment d'effectuer leur achat.

« La quantité de neige que vous vous attendez à recevoir cet hiver n'est qu'un des facteurs importants », explique la directrice. « Il y a le type de surface que vous avez l'intention de déneiger et vos propres besoins en tant qu'utilisateur qui le sont également ».

Le guide contient des informations destinées à éclairer les décisions d'achat comme « le meilleur type de souffleuse à neige pour une allée en gravier », et également des réponses aux questions les plus fréquemment posées. En plus de couvrir les techniques de fonctionnement des souffleuses à neige, les meilleures pratiques d'entretien et les conseils de sécurité, le guide comprend tout ce dont les Canadiens ont besoin de savoir à propos des souffleuses à neige.

Vous vous demandez ce que vous devez connaître pour prendre une décision éclairée, ou vous avez une question à propos de votre souffleuse à neige ? Lisez le guide en entier ici : https://www.cubcadet.ca/fr/knowledge-the-ultimate-snow-blower-buying-maintenance-guide.html.

Pour obtenir de plus amples informations à propos des souffleuses à neige Cub Cadet, rendez-vous à : https://www.cubcadet.ca/fr/snow-blowers/.

À propos de Cub Cadet

Fondée en 1961, Cub Cadet conçoit et fabrique de l'équipement motorisé de pelouse et de jardin avec des composants de haute qualité achetés sur le marché local et mondial. Grâce à un vaste et solide réseau de concessionnaires et de détaillants, Cub Cadet offre une gamme complète d'équipement motorisé de haute performance et des services qui répondent aux divers besoins des entrepreneurs professionnels et des propriétaires, comme les tondeuses à rayon de braquage zéro, les tracteurs de pelouse et de jardin, l'équipement portatif à batterie et à essence, l'équipement d'entretien, les souffleuses à neige et bien plus encore. Pour obtenir plus d'informations sur les produits Cub Cadet, visitez www.CubCadet.ca .

