CTG (Crestwood Technology Group) élargit sa présence au sein du marché européen

YONKERS, New York, 8 octobre 2019 /CNW/ - CTG (Crestwood Technology Group) annonce aujourd'hui une expansion en Europe et l'ouverture d'un nouveau bureau à Berlin, en Allemagne, pour soutenir et répondre à la demande croissante envers des pièces et des matériaux essentiels dans les industries de l'aviation commerciale et de la défense.

Carina Maerkel, nouvellement embauchée au poste de vice-présidente des ventes et du développement des affaires, dirigera la stratégie de croissance européenne de CTG depuis le bureau de Berlin. Anciennement d'ILS/Boeing Global Services, Madame Maerkel cumule plus de 10 ans d'expérience dans les secteurs de l'aviation et de la défense, aidant les sociétés à effectuer des recherches en matière d'offre et de demande de pièces, à valider les prix et la disponibilité, et à lire le marché.

À propos de CTG

CTG (Crestwood Technology Group, Corp) fournit des solutions relatives à la chaîne d'approvisionnement conçues pour maintenir les flottes et les systèmes opérationnels, prêts à utiliser et sécuritaires. La société est un fournisseur de premier plan de pièces, de matériaux et de solutions de gestion de l'obsolescence auprès d'un bon nombre des plus grandes sociétés aériennes de la planète, de fabricants d'aéronefs et de services d'entretien, de réparation et d'exploitation, et du département de la Défense et de ses entrepreneurs.

CTG tient sur place l'un des plus grands stocks de pièces pour les aéronefs à voilure fixe, les giravions, les centrales énergétiques et l'équipement de soutien terrestre. La société se spécialise dans les pièces consommables, les articles durables et les matières premières, l'outillage et l'usinage, la gestion des stocks et les services destinés aux appareils au sol.

Des sociétés telles que Sikorsky, Boeing et Lockheed Martin ont déjà couronné de prix l'engagement de CTG envers la qualité et le service à la clientèle. CTG est le seul et unique distributeur de l'industrie à bénéficier de la certification AC7402 CAAP (Counterfeit Avoidance Accreditation Program) reconnue tant par la clientèle que l'industrie comme étant le programme qui établit les normes d'inspection et de gestion de la qualité les plus élevées de l'industrie aérospatiale pour les fournisseurs et les distributeurs.

Pour en apprendre davantage, visitez le site : www.CTGNOW.com

Découvrez le programme CAAP.

