CT REIT annonce une sixième hausse consécutive des distributions annuelles et des résultats records au troisième trimestre de 2019

Croissance des flux de trésorerie liés aux opérations ajustés par part de 8,3 % pour le troisième trimestre

Annonce d'une hausse des distributions annuelles de 4 %

Annonce de sept nouveaux investissements totalisant 66 millions de dollars

TORONTO, le 4 nov. 2019 /CNW/ - CT Real Estate Investment Trust (« CT REIT ») (TSX : CRT.UN) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2019.

« La croissance record de nos flux de trésorerie liés aux opérations ajustés par part au troisième trimestre reflète nos résultats d'exploitation prévisibles et attrayants, combinés au règlement d'une question en suspens liée à notre investissement réussi dans l'ancien immeuble industriel de Sears Canada à Calgary », a affirmé Ken Silver, président et chef de la direction de CT REIT. « La conclusion du placement de capitaux propres conjoint avec La Société Canadian Tire Limitée, qui a augmenté notre flottant et place maintenant la FPI en position d'être incluse dans certains indices de marché, a été un autre fait saillant du trimestre. Nous poursuivons nos stratégies de croissance fructueuses avec de nouveaux investissements de la Société et la conclusion d'une transaction de cession-bail avec la Banque de Montréal visant un portefeuille national de succursales, qui complète notre portefeuille principal d'actifs de bail net de haute qualité loués en vertu de contrats de location à long terme. »

« Six ans après notre premier appel public à l'épargne, nous pouvons évoquer en toute confiance la réussite et la résilience de notre modèle d'affaires, marqué par notre historique de croissance attrayante, par notre gestion financière prudente, et par l'annonce aujourd'hui de notre sixième hausse consécutive des distributions annuelles, qui entrera en vigueur en janvier 2020. Compte tenu de la croissance importante de notre portefeuille pendant cette période, stimulée par nos programmes d'acquisitions, d'aménagement, de location et de gestion des actifs, je suis également ravi d'annoncer la promotion de M. Kevin Salsberg au poste de chef de l'exploitation de CT REIT », a ajouté M. Silver.

Nouvelles activités d'investissement

Aujourd'hui, CT REIT a annoncé sept nouveaux investissements qui nécessiteront l'injection d'un montant estimatif totalisant 66 millions de dollars. Globalement, les investissements devraient générer un taux de capitalisation moyen pondéré de 6,5 % lorsqu'ils seront réalisés, et ils représentent une superficie locative brute additionnelle d'environ 281 000 pieds carrés. CT REIT finance ces investissements au moyen de l'émission de parts de société en commandite de catégorie B et de catégorie C à La Société Canadian Tire Limitée (la « Société »), de trésorerie et/ou de prélèvements sur sa facilité de crédit, ou par une combinaison de ces moyens.

Le tableau suivant résume les nouveaux investissements et les dates d'achèvement prévues.

Immeuble Type Superficie locative brute

(en pieds carrés) Calendrier Activité Portefeuille de

succursales BMO Achat d'un tiers 82 000 T4 2019 Acquisition d'un portefeuille

national de succursales BMO Thetford Mines, Qc Vente interne 58 000 T4 2019 Vente interne d'un magasin

Canadian Tire existant Welland, Ont. Vente interne/

intensification 79 000 T4 2019/T4 2021 Vente d'un terrain adjacent et

agrandissement d'un magasin

Canadian Tire existant Mission, C.-B. Intensification 7 000 T4 2020 Agrandissement d'un magasin

Canadian Tire existant Brampton Trinity

Commons, Ont. Intensification 16 000 T2 2021 Agrandissement d'un magasin

Canadian Tire existant La Plaine, Qc Intensification 21 000 T4 2021 Agrandissement d'un magasin

Canadian Tire existant Sept-Îles, Qc Intensification 18 000 T4 2021 Agrandissement d'un magasin

Canadian Tire existant

Mise à jour sur les investissements annoncés précédemment

CT REIT a investi 4,2 millions de dollars dans des projets annoncés précédemment qui ont été achevés au troisième trimestre. Ces projets comprennent les activités d'intensification d'un magasin Canadian Tire à Brampton, en Ontario, l'aménagement d'un poste d'essence Essence+ Canadian Tire à Innisfil, en Ontario, et l'aménagement d'un poste d'essence Essence+ et d'un lave-auto Canadian Tire à Hamilton, en Ontario.

Le tableau ci-dessous présente une mise à jour sur les investissements annoncés précédemment.

Immeuble Type Superficie locative brute

(en pieds carrés) Calendrier Activité Brampton

Bramalea, Ont. Intensification 6 000 T3 2019 Agrandissement d'un magasin

Canadian Tire existant Innisfil, Ont. Aménagement Bail foncier T3 2019 Aménagement d'un poste

d'essence Essence+

Canadian Tire Hamilton Rymal,

Ont. Aménagement Bail foncier T3 2019 Aménagement d'un poste

d'essence et lave-auto

Essence+ Canadian Tire

Sommaire des données financières et opérationnelles

Sommaire des principales données

















































(en milliers de dollars canadiens, sauf les parts, les montants par part et les superficies en pieds carrés) Trimestres clos les

30 septembre Périodes de neuf mois closes les

30 septembre

2019

2018

Variation7

2019

2018

Variation7

Produits tirés des immeubles 121 763 $ 117 662 $ 3,5 % 365 321 $ 353 161 $ 3,4 % Bénéfice d'exploitation net1 93 939 $ 87 758 $ 7,0 % 275 351 $ 260 342 $ 5,8 % Bénéfice net 80 138 $ 79 147 $ 1,3 % 230 303 $ 226 405 $ 1,7 % Bénéfice net par part - de base2 0,362 $ 0,369 $ (1,9) % 1,043 $ 1,058 $ (1,4) % Bénéfice net par part - dilué3 0,301 $ 0,296 $ 1,7 % 0,875 $ 0,855 $ 2,3 % Flux de trésorerie liés aux opérations1 67 345 $ 62 171 $ 8,3 % 195 064 $ 183 995 $ 6,0 % Flux de trésorerie liés aux opérations par part - dilués 0,303 $ 0,289 $ 4,8 % 0,882 $ 0,859 $ 2,7 % (mesure non conforme aux PCGR)1, 2, 4























Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés1 57 855 $ 51 884 $ 11,5 % 166 902 $ 153 325 $ 8,9 % Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés par part - 0,261 $ 0,241 $ 8,3 % 0,755 $ 0,716 $ 5,4 % dilués (mesure non conforme aux PCGR)1, 2, 4























Distributions par part - payées2 0,189 $ 0,182 $ 4,0 % 0,568 $ 0,546 $ 4,0 % Ratio de distribution des flux de trésorerie liés 72 % 76 % (5,3) % 75 % 76 % (1,3) % aux opérations ajustés1























Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 98 035 $ 82 836 $ 18,3 % 268 342 $ 247 835 $ 8,3 % Flux de trésorerie d'exploitation ajustés1 59 440 $ 55 227 $ 7,6 % 167 943 $ 153 081 $ 9,7 % Nombre moyen pondéré de parts en circulation2























De base 221 677 555

214 654 925

3,3 % 220 845 368

214 086 218

3,2 % Dilué3 322 629 585

325 372 565

(0,8) % 321 791 812

324 794 910

(0,9) % Dilué (mesure non conforme aux PCGR)1, 4 221 912 113

214 842 060

3,3 % 221 074 340

214 264 405

3,2 % Ratio d'endettement











42,8 % 45,7 % n.s.

Ratio de couverture des intérêts (fois) 3,45

3,36

n.s.

3,38

3,35

ns.

Superficie locative brute (pieds carrés)5











27 142 110

26 423 801

2,7 % Taux d'occupation5, 6











98,8 % 98,7 % n.s.



1 Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section 10 du rapport de gestion pour plus d'information. 2 Le total des parts comprend les Parts et les parts de société en commandite de catégorie B en circulation. 3 Les parts diluées déterminées conformément aux normes IFRS comprennent les parts restreintes et les parts différées émises dans le cadre de divers régimes ainsi que l'incidence de l'hypothèse selon laquelle toutes les parts de société en commandite de catégorie C seront réglées au moyen de parts de société en commandite de catégorie B. Se reporter à la section 7 du rapport de gestion. 4 Aux fins du calcul des mesures non conformes aux PCGR, les parts diluées comprennent les parts restreintes et les parts différées émises dans le cadre de divers régimes et excluent l'incidence de l'hypothèse selon laquelle toutes les parts de société en commandite de catégorie C seront réglées au moyen de parts de société en commandite de catégorie B. Se reporter à la section 7 du rapport de gestion. 5 Correspond aux immeubles de commerce de détail, aux immeubles commerciaux à usage mixte et aux centres de distribution et exclut les immeubles en cours d'aménagement. 6 Le taux d'occupation et les autres mesures clés du rendement liées à la location ont été préparés en fonction des engagements, ce qui comprend l'incidence des contrats de location existants conclus le 30 septembre 2019 et le 30 septembre 2018, ou avant. 7 n.s. : non significatif.

Faits saillants financiers

Bénéfice net - Le bénéfice net s'est établi à 80,1 millions de dollars pour le trimestre, une hausse de 1,3 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, principalement en raison de l'augmentation du bénéfice d'exploitation net résultant des activités d'investissement, partiellement contrebalancées par la hausse des intérêts et autres charges financières, montant net.

Bénéfice d'exploitation net* - Le bénéfice d'exploitation net s'est établi à 93,9 millions de dollars pour le trimestre, une hausse de 6,2 millions, ou 7,0 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent (en excluant les charges liées aux baux fonciers, qui ne sont plus incluses dans le bénéfice d'exploitation net en raison de l'adoption d'IFRS 16, Contrats de location), en partie en raison de l'acquisition d'immeubles productifs et d'immeubles en cours d'aménagement en 2019 et en 2018, qui a contribué à la croissance du bénéfice d'exploitation net pour un montant de 1,7 million. Pour le trimestre, le bénéfice d'exploitation net dans les magasins semblables et le bénéfice d'exploitation net dans les immeubles semblables se sont établis à 3,8 millions de dollars, ou 4,4 %, et à 4,4 millions, ou 5,1 %, respectivement, par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison des hausses contractuelles de loyer, du produit tiré de la cession à un tiers de la réclamation de la FPI envers Sears Canada Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, du recouvrement des dépenses d'investissement et des intérêts gagnés et des projets d'intensification achevés en 2019.

Flux de trésorerie liés aux opérations* - Pour le trimestre, les flux de trésorerie liés aux opérations se sont établis à 67,3 millions de dollars, ou 0,303 $ par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR), soit une hausse de 5,2 millions (8,3 %) ou de 0,014 $ par part (4,8 %) - dilués (mesure non conforme aux PCGR), par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, principalement en raison de l'incidence des variations du bénéfice d'exploitation net, expliquée précédemment, partiellement contrebalancée par la hausse des charges d'intérêts.

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés* - Pour le trimestre, les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés se sont établis à 57,9 millions de dollars, ou 0,261 $ par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR), une hausse de 6,0 millions (11,5 %) ou de 0,020 $ par part (8,3 %) - dilués (mesure non conforme aux PCGR), par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, principalement en raison de l'incidence des variations du bénéfice d'exploitation net, expliquée précédemment, partiellement contrebalancée par la hausse des charges d'intérêts.

Flux de trésorerie d'exploitation ajustés* - Pour le trimestre, les flux de trésorerie d'exploitation ajustés ont augmenté de 4,2 millions de dollars, ou 7,6 %, par rapport à la période correspondante de 2018, principalement en raison des variations du bénéfice d'exploitation net, expliquées précédemment, partiellement contrebalancées par la hausse des charges d'intérêts.

Distributions - Pour le trimestre, les distributions par part se sont élevées à 0,189 $, une hausse de 4,0 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison de la hausse du taux annuel de distribution qui est entrée en vigueur pour la première distribution versée en 2019.

* Le bénéfice d'exploitation net, les flux de trésorerie liés aux opérations, les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés et les flux de trésorerie d'exploitation ajustés sont des mesures non conformes aux PCGR. Se reporter à la section 10 dans le rapport de gestion du troisième trimestre de 2019, qui se trouve sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, et à l'adresse www.ctreit.com.

Résultats d'exploitation

Activités de location - La Société est le plus important locataire de CT REIT. Au 30 septembre 2019, la Société occupait environ 93,2 % de la superficie locative brute et versait 92,5 % des loyers minimaux de base annualisés.

Taux d'occupation - Au 30 septembre 2019, le taux d'occupation du portefeuille de CT REIT, selon les engagements relatifs aux contrats de location, s'est établi à 98,8 %.

Rapport de gestion et états financiers consolidés résumés non audités et notes annexes



Le présent communiqué présente un sommaire des résultats. Il doit être lu parallèlement au rapport de gestion de CT REIT pour la période close le 30 septembre 2019 et aux états financiers consolidés résumés non audités et notes annexes pour la période close le 30 septembre 2019, qui se trouvent sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, et à l'adresse www.ctreit.com.

Déclarations prospectives

Le présent document contient des informations de nature prospective qui sont fondées sur les attentes actuelles de la direction quant à diverses questions, comme la performance financière et les résultats d'exploitation futurs de CT REIT. Les déclarations prospectives servent à fournir de l'information sur les perspectives futures et les événements ou les résultats attendus de CT REIT. Les lecteurs sont prévenus que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

Toutes les déclarations, autres que celles portant sur des faits historiques, qui figurent dans le présent document peuvent constituer des informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations ayant trait à la capacité de la FPI à réaliser les investissements dans les acquisitions et les projets d'intensification, aux sections « Nouvelles activités d'investissement » et « Mise à jour sur les investissements annoncés précédemment », au calendrier et aux modalités de tels investissements et/ou ententes et aux avantages attendus de ces investissements, ainsi que d'autres déclarations ayant trait aux projets d'aménagement, aux projets de réaménagement, aux projets d'intensification, aux résultats, à la performance, aux réalisations, aux prévisions et aux occasions de CT REIT. Les informations prospectives reposent sur des hypothèses posées, des analyses ou des estimations faites et des avis et des opinions donnés par la direction à la lumière de son expérience et selon sa perception des prévisions et des occasions futures, de la situation actuelle et des tendances futures, ainsi que d'autres facteurs qu'elle estime appropriés et raisonnables à la date à laquelle ces informations sont fournies.

Par leur nature même, les informations prospectives nous obligent à poser des hypothèses et comportent des risques et des incertitudes intrinsèques, ce qui pourrait faire en sorte que les hypothèses, les analyses, les estimations, les avis et les opinions de la FPI soient incorrects et que les attentes et les plans de la FPI ne se réalisent pas. Bien que les informations prospectives présentées dans le présent communiqué reposent sur des renseignements, des hypothèses et des avis qui sont raisonnables et complets, elles sont nécessairement assujetties à un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes et des plans de la direction qui y sont exprimés pour diverses raisons.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques, les incertitudes et les hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la FPI diffèrent considérablement des attentes actuelles, se reporter à la section 4, « Facteurs de risques », de la notice annuelle de l'exercice 2018 et à la section 11, « Gestion des risques d'entreprise », du rapport de gestion de 2018, ainsi qu'à toutes leurs sous-sections, de même qu'aux documents publics déposés par la FPI, disponibles sur les sites suivants : www.sedar.com et www.ctreit.com.

Les déclarations et les informations prospectives présentées dans ce document reflètent certains facteurs et certaines hypothèses à la date des présentes. CT REIT ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective, verbale ou écrite, qu'elle peut formuler à l'occasion ou qui peut être formulée en son nom, pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour un autre motif, sous réserve des exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

L'information disponible sur les sites Web mentionnés dans le présent communiqué (autre que le profil de CT REIT déposé sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com) ne fait pas partie du présent communiqué et n'est pas intégrée par renvoi au présent communiqué. Toutes les références à ces sites Web ne sont faites qu'à titre d'information, et à aucune autre fin.

D'autres documents d'information sur CT REIT ont été déposés par voie électronique auprès de diverses autorités de réglementation au Canada par l'entremise de SEDAR et sont disponibles aux adresses www.sedar.com et www.ctreit.com.

Conférence téléphonique

CT REIT tiendra une conférence téléphonique pour discuter de l'information comprise dans le présent communiqué et de questions afférentes à 9 h (HE), le 5 novembre 2019. La conférence téléphonique, accessible en composant le 416-340-2216 ou le 1-800-377-0758, sera également diffusée sur le Web en direct et dans son intégralité à l'intention de tous les investisseurs intéressés et des médias à l'adresse https://www.ctreit.com/French/nouvelles/communiques-de-presse/default.aspx et sera archivée durant 12 mois.

À propos de CT Real Estate Investment Trust

CT Real Estate Investment Trust (la Fiducie de placement immobilier CT) (TSX : CRT.UN) est une fiducie de placement immobilier à capital fixe non constituée en personne morale qui a été créée en vue de détenir des biens commerciaux productifs de revenus principalement situés au Canada. Son portefeuille compte plus de 350 immeubles totalisant une superficie locative brute d'environ 27 millions de pieds carrés, constitués principalement d'immeubles de commerce de détail répartis dans l'ensemble du Canada. La Société Canadian Tire Limitée est le plus important locataire de CT REIT. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.ctreit.com.

