TORONTO, le 7 juin 2021 /CNW/ - CT Real Estate Investment Trust (« CT REIT » ou la « FPI ») (TSX : CRT.UN) a annoncé aujourd'hui que le Conseil des fiduciaires de CT REIT a approuvé une hausse de 4,5 % des distributions mensuelles, à savoir 0,06994 $ par part ou 0,83930 $ sur une base annualisée, applicable dès la distribution de juin 2021 qui sera versée le 15 juillet 2021 aux porteurs de parts inscrits au 30 juin 2021.

« Puisque le modèle de gestion de CT REIT continue d'engendrer de solides résultats de façon constante, je suis heureux d'annoncer notre huitième hausse des distributions depuis notre PAPE en 2013, déclare Ken Silver, chef de la direction, CT REIT. Cette hausse reflète la mise en œuvre disciplinée d'une stratégie axée sur les actifs loués nets, des locataires ayant une cote de solvabilité de grande qualité et une gestion financière prudente visant à favoriser la croissance et la résilience, tel qu'il a été démontré tout au long de la pandémie. »

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives qui sont fondées sur les attentes, intentions, plans et avis actuels de la direction et assujetties à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la FPI diffèrent considérablement de ces déclarations prospectives. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques, les incertitudes et les hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la FPI diffèrent considérablement des attentes actuelles, se reporter à la section 4, « Facteurs de risques », de la notice annuelle de l'exercice 2020, à la section 12, « Gestion des risques d'entreprise », et à la section 14, « Déclarations prospectives », du rapport de gestion de CT REIT de l'exercice 2020, ainsi qu'aux documents publics déposés par la FPI, disponibles sur les sites suivants : www.sedar.com et www.ctreit.com .



À propos de CT REIT

CT REIT est une fiducie de placement immobilier à capital fixe non constituée en personne morale qui a été créée en vue de détenir des biens commerciaux productifs de revenus principalement situés au Canada. Son portefeuille compte plus de 350 immeubles totalisant une superficie locative brute d'environ 29 millions de pieds carrés, constitués principalement d'immeubles de commerce de détail à locataire unique à bail net partout au Canada. La Société Canadian Tire Limitée est le plus important locataire de CT REIT. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.ctreit.com.

