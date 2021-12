CT REIT annonce le plan de relève pour la direction

Ken Silver prend sa retraite de CT REIT le 31 mai 2022;

Kevin Salsberg devient président et chef de la direction

TORONTO, le 9 déc. 2021 /CNW/ - La fiducie de placement CT REIT (« CT REIT ») (TSX: CRT.UN) a annoncé aujourd'hui que le chef de la direction Ken Silver a décidé de prendre sa retraite en date du 31 mai 2022. Il sera remplacé par Kevin Salsberg, qui occupe actuellement le poste de président et chef de l'exploitation.

Ken Silver a dirigé CT REIT depuis son introduction en bourse en 2013 et a joué un rôle déterminant dans sa création par la Société Canadian Tire (la « Société »), le principal locataire et porteur de parts majoritaire de CT REIT. Il s'est joint à la Société en 1995 et, avant d'être nommé président et chef de la direction de CT REIT, il a occupé le poste de vice-président principal, Stratégie d'entreprise et immobilier de la Société. D'ici le 1er juin 2022, M. Silver assurera la transition du rôle de chef de la direction, après quoi il agira en tant que conseiller stratégique auprès de CT REIT pour une période d'un an.

« Les contributions de M. Silver au sein de la Société, puis de CT REIT, ont été immenses. Il est un membre très apprécié et respecté de notre équipe de direction depuis plus de 26 ans et est responsable de la direction du développement de nos réseaux de magasins et de centres de distribution à l'échelle du pays, dont les emplacements de choix jouent un rôle important dans notre avantage concurrentiel, » a déclaré Greg Hicks, président et chef de la direction de la Société. « Nous lui sommes reconnaissants de ses connaissances approfondies et stratégiques en matière d'immobilier et des conseils avisés qu'il nous a prodigués au fil des ans. »

M. Salsberg s'est joint à CT REIT en 2016 et possède près de 20 ans d'expérience dans le secteur de l'immobilier commercial. Avant de se joindre à CT REIT, il était vice-président directeur et chef des investissements de Plaza Retail REIT, et directeur de l'exploitation chez KEYreit.

Au cours de son passage chez CT REIT, M. Salsberg a supervisé tous les aspects de son portefeuille immobilier et a dirigé les équipes qui gèrent les investissements, la location, la gestion des actifs et les activités de développement et de construction de la firme. Il a également joué un rôle actif dans la création et la mise en œuvre de la stratégie d'entreprise à long terme de CT REIT.

« Depuis sa création, CT REIT a tenu ses promesses : offrir aux porteurs de parts des distributions fiables et croissantes. Ses antécédents exceptionnels en matière de création de valeur pour les porteurs de parts et sa position en tant que FPI de baux nets de premier ordre au Canada sont dus à la vision et au leadership de M. Silver au cours des huit dernières années, » a déclaré David Laidley, président du conseil d'administration de CT REIT. « Nous avons grandement bénéficié de sa sagesse et de son expérience et nous lui sommes reconnaissants de son soutien continu tout au long de cette transition. »

« Le conseil d'administration a toute confiance dans le leadership de M. Salsberg. Il a apporté des contributions majeures à CT REIT depuis qu'il a rejoint l'équipe de direction, notamment en faisant croître considérablement le portefeuille et en développant de nouvelles capacités organisationnelles. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec lui dans ses nouvelles fonctions de président et de chef de la direction de CT REIT, alors qu'il s'appuie sur son bilan de réussite, » a ajouté M. Laidley.

« Je suis incroyablement fier du rôle stratégique que le portefeuille immobilier de haute qualité de la Société a joué dans le succès d'une marque canadienne aussi emblématique. La qualité de ce portefeuille s'est reflétée dans le succès de CT REIT depuis sa création et constitue une formidable base sur laquelle se fonder. J'ai eu la chance de travailler avec d'excellentes équipes, en particulier l'équipe de CT REIT, et je suis impatient de confier la direction de CT REIT entre les bonnes mains de Kevin. », a déclaré Ken Silver, chef de la direction de CT REIT.

À propos de CT REIT

CT REIT est une fiducie de placement immobilier à capital fixe non constituée en personne morale qui a été créée en vue de détenir des biens commerciaux productifs de revenus principalement situés au Canada. Son portefeuille compte plus de 350 immeubles totalisant une superficie locative brute d'environ 29 millions de pieds carrés, constitués principalement d'immeubles de commerce de détail à locataire unique à bail net partout au Canada. La Société Canadian Tire Limitée est le plus important locataire de CT REIT. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site ctreit.com.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Ce communiqué renferme des énoncés prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de la FPI CT par rapport aux événements futurs. Les déclarations prospectives sont fondées sur différentes hypothèses et sont assujetties à des risques et à des incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la fiducie de placement CT REIT. Par conséquent, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, mais sans s’y limiter les facteurs abordés à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle pour l’exercice 2020 et dans son rapport de gestion pour la période se terminant le 31 décembre 2020, qui sont tous les deux disponibles sur le site Web de la fiducie de placement CT REIT à l’adresse suivante www.ctreit.com et sur le site de SEDAR au www.sedar.com. Sauf dans la mesure où la loi l’exige, la fiducie de placement CT REIT ne s’engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.



