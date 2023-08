TORONTO, le 8 août 2023 /CNW/ - CT Real Estate Investment Trust (« CT REIT » ou la « FPI ») (TSX: CRT.UN) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2023.

« Au deuxième trimestre, nous avons généré une croissance des FTOA par part de 7,0 pour cent, nous avons ajouté au portefeuille une superficie additionnelle de 187 000 pieds carrés grâce aux projets d'aménagement achevés, nous avons enrichi notre bassin de projets d'une superficie additionnelle de 53 000 pieds carrés et nous avons renouvelé des contrats de location visant une superficie locative brute de 1,3 million de pieds carrés », a déclaré Kevin Salsberg, président et chef de la direction de CT REIT. « Je suis ravi des réalisations de notre équipe ainsi que des solides résultats du deuxième trimestre qui, une fois de plus, mettent en évidence la capacité de CT REIT à procurer croissance et stabilité de façon fiable à ses porteurs de parts. »

Nouvelles activités d'investissement

CT REIT a annoncé trois nouveaux investissements dont la réalisation nécessitera l'injection d'un montant estimatif totalisant 22,4 millions de dollars. Ces investissements devraient générer un taux de capitalisation moyen pondéré de 6,63 % et représentent une superficie locative brute additionnelle d'environ 53 000 pieds carrés.

Le tableau suivant résume les nouveaux investissements et les dates d'achèvement prévues.

Immeuble Type Superficie

locative brute

(en pieds carrés) Calendrier Activité Port Hawkesbury, N.-É. Intensification 13 000 T2 2025 Agrandissement d'un magasin Canadian Tire existant Barrhaven, Ont. Intensification 8 000 T2 2025 Agrandissement d'un magasin Canadian Tire existant Peterborough, Ont. Intensification 32 000 T2 2025 Agrandissement d'un magasin Canadian Tire existant

Mise à jour sur les activités d'investissement et d'aménagement annoncées précédemment

CT REIT a investi 54 millions de dollars dans des projets annoncés précédemment qui ont été achevés au deuxième trimestre de 2023 et a ajouté une superficie locative brute additionnelle de 187 000 pieds carrés au portefeuille, comme il est indiqué plus en détail dans le tableau ci-dessous.

Immeuble Type Superficie

locative brute

(en pieds carrés) Calendrier Activité Sherbrooke Est, Qc Aménagement 101 000 T2 2023 Aménagement d'un nouveau magasin Canadian Tire Casselman, Ont. Intensification 23 000 T2 2023 Agrandissement d'un magasin Canadian Tire existant Chambly, Qc Intensification 18 000 T2 2023 Agrandissement d'un magasin Canadian Tire existant Drummondville, Qc Intensification 45 000 T2 2023 Agrandissement d'un magasin Canadian Tire existant



Au 30 juin 2023, CT REIT avait une superficie locative brute de 1 130 000 pieds carrés en cours d'aménagement, dont environ 99,4 % est assujettie à des contrats de location engagés. Ces projets d'aménagement représenteront un investissement d'environ 372 millions de dollars une fois achevés, dont un montant de 135 millions a été engagé à ce jour.

Sommaire des données financières et opérationnelles

Sommaire des principales données























(en milliers de dollars canadiens, sauf les parts, les montants par part

et les superficies en pieds carrés) Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin 2023

2022

Variation

2023

2022

Variation

Produits tirés des immeubles 137 819 $ 132 515 $ 4,0 % 275 325 $ 264 465 $ 4,1 % Bénéfice d'exploitation net1 110 097 $ 104 088 $ 5,8 % 217 514 $ 206 874 $ 5,1 % Bénéfice net 109 357 $ 79 771 $ 37,1 % 179 868 $ 172 850 $ 4,1 % Bénéfice net par part - de base2 0,465 $ 0,341 $ 36,4 % 0,765 $ 0,740 $ 3,4 % Bénéfice net par part - dilué3 0,376 $ 0,296 $ 27,0 % 0,636 $ 0,634 $ 0,3 % Flux de trésorerie liés aux opérations1 77 809 $ 73 412 $ 6,0 % 153 137 $ 145 237 $ 5,4 % Flux de trésorerie liés aux opérations par part - dilués2,4,5 0,330 $ 0,313 $ 5,4 % 0,651 $ 0,621 $ 4,8 % Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés1 71 658 $ 66 620 $ 7,6 % 140 889 $ 131 673 $ 7,0 % Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés par part - dilués2,4,5 0,304 $ 0,284 $ 7,0 % 0,599 $ 0,562 $ 6,6 % Distributions par part - payées2 0,217 $ 0,212 $ 2,2 % 0,434 $ 0,422 $ 2,8 % Ratio de distribution des FTOA4 71,4 % 74,6 % (3,2) % 72,5 % 75,1 % (2,6) % Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 103 209 $ 91 232 $ 13,1 % 208 065 $ 190 628 $ 9,1 % Nombre moyen pondéré de parts en circulation2























De base 235 116 352

233 929 140

0,5 % 234 977 624

233 644 486

0,6 % Dilué3 333 452 168

323 243 370

3,2 % 333 309 156

322 963 118

3,2 % Dilué (mesure non conforme aux PCGR)5 235 435 011

234 207 831

0,5 % 235 291 999

233 927 579

0,6 % Ratio d'endettement











39,9 % 40,2 % (0,3) % Superficie locative brute (en pieds carrés)6











30 228 996

29 768 415

1,5 % Taux d'occupation6,7











99,0 % 99,4 % (0,4) %

1. Mesure financière non conforme aux PCGR. Se reporter à la section « Mesures financières déterminées » ci-après pour plus d'information. 2. Le total des parts comprend les Parts et les parts de société en commandite de catégorie B en circulation. 3. Les parts diluées déterminées conformément aux normes IFRS comprennent les parts restreintes et les parts différées émises dans le cadre de divers régimes ainsi que l'incidence de l'hypothèse selon laquelle toutes les parts de société en commandite de catégorie C seront réglées au moyen de parts de société en commandite de catégorie B. Se reporter à la section 7 du rapport de gestion. 4. Ratio non conforme aux PCGR. Se reporter à la section « Mesures financières déterminées » ci-après pour plus d'information. 5. Aux fins du calcul des mesures non conformes aux PCGR, les parts diluées comprennent les parts restreintes et les parts différées émises dans le cadre de divers régimes et excluent l'incidence de l'hypothèse selon laquelle toutes les parts de société en commandite de catégorie C seront réglées au moyen de parts de société en commandite de catégorie B. Se reporter à la section 7 du rapport de gestion. 6. Correspond aux immeubles de commerce de détail, aux immeubles commerciaux à usage mixte et aux immeubles industriels, et exclut les immeubles en cours d'aménagement. 7. Le taux d'occupation et les autres mesures clés de performance liées à la location ont été préparés en fonction des engagements, ce qui comprend l'incidence des contrats de location existants conclus le 30 juin 2023 et le 30 juin 2022 ou avant.

Faits saillants financiers

Bénéfice net - Le bénéfice net s'est établi à 109,4 millions de dollars pour le trimestre, une hausse de 29,6 millions, ou 37,1 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, principalement en raison de la hausse du bénéfice d'exploitation net et de l'augmentation de l'ajustement à la juste valeur des immeubles de placement.

Bénéfice d'exploitation net* - Le total des produits tirés des immeubles s'est établi à 137,8 millions de dollars pour le trimestre, une hausse de 5,3 millions, ou 4,0 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Au deuxième trimestre, le bénéfice d'exploitation net s'est établi à 110,1 millions de dollars, une hausse de 6,0 millions, ou 5,8 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation est principalement attribuable aux projets d'intensification d'immeubles productifs achevés en 2022 et en 2023, qui ont contribué pour un montant de 2,4 millions de dollars à la croissance du bénéfice d'exploitation net, ainsi qu'aux hausses de loyer au titre des contrats de location de Canadian Tire, qui ont apporté un montant additionnel de 1,3 million. Le recouvrement de dépenses d'investissement et les intérêts gagnés sur le solde non recouvré ont également contribué pour un montant de 2,4 millions de dollars à la croissance du bénéfice d'exploitation net au cours du trimestre.

Pour le trimestre, le bénéfice d'exploitation net dans les magasins semblables s'est établi à 106,6 millions de dollars et le bénéfice d'exploitation net dans les immeubles semblables, à 109,1 millions, une hausse de 3,6 millions, ou 3,5 %, et de 6,0 millions, ou 5,9 %, respectivement, par rapport à l'exercice précédent. L'augmentation du bénéfice d'exploitation net dans les magasins semblables est principalement attribuable à la hausse des produits découlant des hausses contractuelles de loyer et au recouvrement de dépenses d'investissement et des intérêts gagnés à cet égard. L'augmentation du bénéfice d'exploitation net dans les immeubles semblables s'explique principalement par la hausse du bénéfice d'exploitation net dans les magasins semblables susmentionnée ainsi que par les projets d'intensification achevés en 2022 et en 2023.

Flux de trésorerie liés aux opérations (FTO)* - Pour le trimestre, les FTO se sont établis à 77,8 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 4,4 millions, ou 6,0 %, par rapport à la période correspondante de 2022, principalement en raison de l'incidence des variations du bénéfice d'exploitation net. Pour le trimestre, les FTO par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR) se sont établis à 0,330 $ par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR), une hausse de 0,017 $, ou 5,4 %, par rapport à la période correspondante de 2022, en raison du fait que la croissance des FTO a été supérieure à la croissance du nombre moyen pondéré de parts en circulation - dilué (mesure non conforme aux PCGR).

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés (FTOA)* - Pour le trimestre, les FTOA se sont établis à 71,7 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 5,0 millions, ou 7,6 %, par rapport à la période correspondante de 2022, principalement en raison de l'incidence des variations du bénéfice d'exploitation net. Pour le trimestre, les FTOA par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR) se sont établis à 0,304 $ par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR), une hausse de 0,020 $, ou 7,0 %, par rapport à la période correspondante de 2022, en raison du fait que la croissance des FTOA a été supérieure à la croissance du nombre moyen pondéré de parts en circulation - dilué (mesure non conforme aux PCGR).

Distributions - Pour le trimestre, les distributions par part se sont élevées à 0,217 $, une hausse de 2,2 % par rapport à la période correspondante de 2022, en raison de la hausse des distributions.

Résultats d'exploitation

Activités de location - La Société est le plus important locataire de CT REIT. Au 30 juin 2023, la Société occupait 91,9 % de la superficie locative brute et versait 91,3 % des loyers minimaux de base annualisés.

Taux d'occupation - Au 30 juin 2023, le taux d'occupation du portefeuille de CT REIT, selon les engagements relatifs aux contrats de location, s'est établi à 99,0 %.

* Le bénéfice d'exploitation net, les FTO et les FTOA sont des mesures financières déterminées. Se reporter à la section ci-après pour plus d'information.

Mesures financières déterminées

CT REIT utilise des mesures financières déterminées, telles qu'elles sont définies dans le Règlement 52­112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« Règlement 52-112 »). CT REIT estime que ces mesures financières déterminées fournissent de l'information utile à la direction et aux investisseurs pour évaluer la performance financière de CT REIT et sa capacité à atteindre son objectif principal, soit la création de valeur à long terme pour les porteurs de parts en générant des distributions en trésorerie mensuelles fiables, durables et croissantes qui sont avantageuses sur le plan fiscal.

Ces mesures financières déterminées utilisées dans le présent document comprennent des mesures financières non conformes aux PCGR et des ratios non conformes aux PCGR, au sens du Règlement 52­112. Ces mesures financières non conformes aux PCGR et ces ratios non conformes aux PCGR n'ont pas de signification normalisée en vertu des normes IFRS, qui sont également désignées comme les principes comptables généralement reconnus (« PCGR »), et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures et à des ratios présentés par d'autres entités ouvertes sous des intitulés semblables et ne doivent pas être considérés en remplacement des autres mesures financières définies conformément aux PCGR.

Les paragraphes suivants fournissent de l'information additionnelle sur les mesures financières déterminées utilisées par la direction dans le présent document et, s'il y a lieu, le rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR les plus comparables.

Bénéfice d'exploitation net

Le bénéfice d'exploitation net est une mesure financière non conforme aux PCGR définie comme étant les produits tirés des immeubles moins les charges liées aux immeubles, ajustés en fonction des produits locatifs comptabilisés de manière linéaire. La mesure la plus directement comparable dans les états financiers de base est les produits tirés des immeubles. La direction estime que le bénéfice d'exploitation net est un indicateur clé de la performance, puisqu'il s'agit d'une mesure des activités d'exploitation des biens immobiliers sur laquelle la direction exerce un contrôle. Le bénéfice d'exploitation net est également une information déterminante pour évaluer la juste valeur du portefeuille d'immeubles. Le bénéfice d'exploitation net ne devrait pas être considéré comme une mesure de substitution aux produits tirés des immeubles ou au bénéfice net et au bénéfice global, qui sont tous deux déterminés conformément aux normes IFRS.

(en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos Semestres clos Pour les périodes closes les 30 juin 2023

2022

Variation1

2023

2022

Variation1

Produits tirés des immeubles 137 819 $ 132 515 $ 4,0 % 275 325 $ 264 465 $ 4,1 % Moins :























Charges liées aux immeubles (28 114)

(27 974)

0,5 % (58 625)

(56 676)

3,4 % Produits locatifs tirés des immeubles comptabilisés de manière linéaire 392

(453)

n.s.

814

(915)

n.s.

Bénéfice d'exploitation net 110 097 $ 104 088 $ 5,8 % 217 514 $ 206 874 $ 5,1 %

1. n.s. : non significatif.

Flux de trésorerie liés aux opérations et flux de trésorerie liés aux opérations ajustés

Certaines mesures financières non conformes aux PCGR du secteur de l'immobilier ont été définies par l'Association des biens immobiliers du Canada (la « REALpac ») dans ses publications portant sur les flux de trésorerie liés aux opérations et les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés pour les normes IFRS selon la REALpac et portant sur les flux de trésorerie d'exploitation ajustés pour les normes IFRS selon la REALpac. CT REIT calcule les flux de trésorerie liés aux opérations, les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés et les flux de trésorerie d'exploitation aux opérations ajustés conformément à ces publications.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net et du bénéfice global, conformes aux PCGR, avec les FTO, ainsi qu'un rapprochement des FTO avec les FTOA.

(en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos Semestres clos Pour les périodes closes les 30 juin 2023

2022

Variation1

2023

2022

Variation1

Bénéfice net et bénéfice global 109 357 $ 79 771 $ 37,1 % 179 868 $ 172 850 $ 4,1 % Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement (31 547)

(6 020)

n.s.

(27 367)

(28 097)

(2,6) % Charge d'impôt sur le résultat du commandité 367

20

n.s.

811

561

44,6 % Paiements sur le capital des contrats de location relativement aux actifs au titre de droits d'utilisation (154)

(94)

63,8 % (505)

(206)

n.s.

Ajustement de la juste valeur de la rémunération fondée sur des parts (533)

(499)

6,8 % (235)

(308)

(23,7) % Charges liées à la location interne 319

234

36,3 % 565

437

29,3 % Flux de trésorerie liés aux opérations 77 809 $ 73 412 $ 6,0 % 153 137 $ 145 237 $ 5,4 % Produits locatifs tirés des immeubles comptabilisés de manière linéaire 392

(453)

n.s.

814

(915)

n.s.

Coûts de location directs2,3 (362)

(112)

n.s.

(554)

(209)

n.s.

Réserve au titre des dépenses d'investissement2 (6 181)

(6 227)

(0,7) % (12 508)

(12 440)

0,5 % Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés 71 658 $ 66 620 $ 7,6 % 140 889 $ 131 673 $ 7,0 %

1. n.s. : non significatif. 2. Les données comparatives ont été retraitées afin que leur présentation soit conforme à celle de l'exercice considéré. 3. Exclut les coûts liés à la location interne et à la location externe afférents aux projets d'aménagement.

Flux de trésorerie liés aux opérations

Les FTO sont une mesure financière de la performance opérationnelle non conforme aux PCGR qui est utilisée dans le secteur de l'immobilier, particulièrement par les sociétés cotées en bourse qui possèdent et exploitent des immeubles productifs. La mesure la plus directement comparable dans les états financiers de base est le bénéfice net et le bénéfice global. Les FTO ne devraient pas être considérés comme une mesure de substitution au bénéfice net ou aux flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation calculés conformément aux normes IFRS. L'utilisation des FTO, en plus de la présentation des éléments d'information financière requis en vertu des normes IFRS, a pour but d'améliorer la compréhension des résultats d'exploitation de CT REIT.

La direction est d'avis que les FTO sont une mesure utile de la performance opérationnelle qui, dans le cadre d'une comparaison d'une période à l'autre, illustre l'incidence sur l'exploitation des tendances en matière de taux d'occupation, de taux de location, de charges d'exploitation et d'impôts fonciers, des activités d'acquisition et des charges d'intérêts, et offre une perspective à l'égard de la performance financière que ne révèle pas nécessairement le bénéfice net établi conformément aux normes IFRS.

Les FTO ajoutent des éléments au bénéfice net qui ne découlent pas des activités d'exploitation, comme les ajustements de la juste valeur. Cependant, les FTO comprennent encore les produits sans effet sur la trésorerie relatifs à la comptabilisation des produits locatifs comptabilisés de manière linéaire et ne présentent aucune déduction au titre des dépenses d'investissement récurrentes nécessaires au maintien des flux de rentrées existants.

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés

Les FTOA sont une mesure financière non conforme aux PCGR du bénéfice économique récurrent utilisée dans le secteur de l'immobilier pour évaluer la capacité de distribution d'une entité. La mesure la plus directement comparable dans les états financiers de base est le bénéfice net et le bénéfice global. Les FTOA ne devraient pas être considérés comme une mesure de substitution au bénéfice net ou aux flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation calculés conformément aux normes IFRS.

CT REIT calcule les FTOA en ajustant les FTO pour tenir compte d'éléments sans effet sur la trésorerie des produits et des charges, comme l'amortissement des loyers calculés de manière linéaire. Les FTOA sont également ajustés pour tenir compte de la réserve au titre de la préservation de la capacité de production nécessaire au maintien de l'infrastructure des immeubles et des produits tirés des immeubles, de même que pour tenir compte des coûts de location directs. Étant donné que les dépenses d'investissement liées aux immeubles ne sont pas engagées uniformément au cours de l'exercice ni d'un exercice à l'autre, la réserve au titre des dépenses d'investissement dont on tient compte dans le calcul des FTOA, qui est une donnée utilisée pour évaluer le ratio de distribution de la FPI, vise à refléter un niveau de dépenses annuelles moyen. La réserve est principalement basée sur la moyenne des dépenses établie en fonction des rapports de l'état des bâtiments préparés par des conseillers indépendants.

La direction est d'avis que les FTOA sont une mesure utile de la performance opérationnelle semblable aux FTO décrits précédemment, ajustée pour tenir compte de l'incidence des produits et des charges sans effet sur la trésorerie.

Réserve au titre des dépenses d'investissement

Le tableau suivant présente une comparaison et un rapprochement des dépenses d'investissement recouvrables effectuées au cours de la période allant de 2022 à 2023 et de la réserve au titre des dépenses d'investissement utilisée pour calculer les FTOA.

(en milliers de dollars canadiens) Pour les périodes indiquées Réserve au titre

des dépenses

d'investissement1

Dépenses

d'investissement

recouvrables

Écart

Exercice clos le 31 décembre 2022 25 030 $ 26 835 $ (1 805) $ Période close le 30 juin 2023 12 508 $ 5 676 $ 6 832 $

1. Les données comparatives ont été retraitées afin que leur présentation soit conforme à celle de l'exercice considéré.



La réserve au titre des dépenses d'investissement est une mesure financière non conforme aux PCGR, et la direction est d'avis que la réserve est une mesure utile pour comprendre les dépenses d'investissement normalisées nécessaires au maintien de l'infrastructure des immeubles. La mesure la plus directement comparable présentée dans les états financiers de base de la FPI est les dépenses d'investissement recouvrables. La réserve au titre des dépenses d'investissement ne devrait pas être considérée comme une mesure de substitution aux dépenses d'investissement recouvrables qui sont déterminées conformément aux normes IFRS.

La réserve au titre des dépenses d'investissement diffère des dépenses d'investissement engagées en raison de la nature saisonnière des dépenses. CT REIT considère donc que la réserve au titre des dépenses d'investissement est une mesure significative.

FTO par part - de base, FTO part - dilués (mesure non conforme aux PCGR), FTOA par part - de base et FTOA par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR)

Les FTO par part - de base, les FTO par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR), les FTOA par part - de base et les FTOA par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR) sont des ratios non conformes aux PCGR et reflètent les FTO et les FTOA sur une base moyenne pondérée par part. La direction est d'avis que ces ratios non conformes aux PCGR sont des mesures utiles pour les investisseurs, car ils indiquent l'incidence des FTO et des FTOA, respectivement, sur un placement individuel par part dans la FPI. Aux fins du calcul des montants par part dilués, les parts diluées comprenaient les parts restreintes et les parts différées émises en vertu de divers régimes et excluaient l'incidence du règlement des parts de société en commandite de catégorie C au moyen de parts de société en commandite de catégorie B.

La direction est d'avis que les ratios des FTO par part sont des mesures utiles de la performance opérationnelle qui, dans le cadre d'une comparaison d'une période à l'autre, illustrent l'incidence sur l'exploitation des tendances en matière de taux d'occupation, de taux de location, de charges d'exploitation et d'impôts fonciers, des activités d'acquisition et des charges d'intérêts, et offrent une perspective à l'égard de la performance financière que ne révèle pas nécessairement le bénéfice net par part établi conformément aux normes IFRS. La direction est d'avis que les ratios des FTOA par part sont des mesures utiles de la performance opérationnelle semblables aux FTO décrits précédemment, ajustées pour tenir compte de l'incidence des produits et des charges sans effet sur la trésorerie. Les ratios des FTO par part et des FTOA par part ne sont pas des mesures financières normalisées en vertu des normes IFRS et ne devraient pas être considérés comme des mesures de substitution aux autres ratios établis conformément aux normes IFRS. La composante des ratios des FTO par part, qui est une mesure financière non conforme aux PCGR, est les FTO, et la composante des ratios des FTOA par part, qui est une mesure financière non conforme aux PCGR, est les FTOA.



Trimestres clos Semestres clos Pour les périodes closes les 30 juin 2023

2022

Variation

2023

2022

Variation

Flux de trésorerie liés aux opérations, par part - de base 0,331 $ 0,314 $ 5,4 % 0,652 $ 0,622 $ 4,8 % Flux de trésorerie liés aux opérations, par part - dilués 0,330 $ 0,313 $ 5,4 % 0,651 $ 0,621 $ 4,8 %



Trimestres clos Semestres clos Pour les périodes closes les 30 juin 2023

2022

Variation

2023

2022

Variation

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés, par part - de base 0,305 $ 0,285 $ 7,0 % 0,600 $ 0,564 $ 6,4 % Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés par part - dilués 0,304 $ 0,284 $ 7,0 % 0,599 $ 0,562 $ 6,6 %



La direction calcule le nombre moyen pondéré de parts en circulation - dilué (mesure non conforme aux PCGR) en excluant la conversion intégrale des parts de société en commandite de catégorie C en parts de société en commandite de catégorie B, ce qui n'est pas jugé un scénario probable. Par conséquent, les montants des FTO et des FTOA entièrement dilués par part de la FPI sont calculés en excluant l'incidence du règlement des parts de société en commandite de catégorie C au moyen de parts de société en commandite de catégorie B, que la direction estime être une mesure davantage significative.

Ratio de distribution des FTOA

Le ratio de distribution des FTOA est un ratio non conforme aux PCGR portant sur la durabilité du ratio de distribution de la FPI. La direction est d'avis qu'il s'agit d'une mesure utile pour les investisseurs, car cette mesure assure la transparence quant à la performance. La direction estime que le ratio de distribution des FTOA est la meilleure mesure de la capacité de distribution de la FPI. Le ratio de distribution des FTOA n'est pas une mesure financière normalisée en vertu des normes IFRS et ne devrait pas être considéré comme une mesure de substitution aux autres ratios établis conformément aux normes IFRS. La composante du ratio de distribution des FTOA, qui est une mesure financière non conforme aux PCGR, est les FTOA. Le tableau suivant présente la composition du ratio de distribution des FTOA.



Trimestres clos Semestres clos Pour les périodes closes les 30 juin 2023

2022

Variation

2023

2022

Variation

Distributions par part - payées (A) 0,217 $ 0,212 $ 2,2 % 0,434 $ 0,422 $ 2,8 % FTOA par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR)1 (B) 0,304 $ 0,284 $ 7,0 % 0,599 $ 0,562 $ 6,6 % Ratio de distribution des FTOA (A)/(B) 71,4 % 74,6 % (3,2) % 72,5 % 75,1 % (2,6) %

1. Aux fins du calcul des montants par part dilués, les parts diluées comprenaient les parts restreintes et les parts différées émises en vertu de divers régimes et excluaient l'incidence du règlement des parts de société en commandite de catégorie C au moyen de parts de société en commandite de catégorie B.

Bénéfice d'exploitation net dans les magasins semblables

Le bénéfice d'exploitation net dans les magasins semblables est une mesure financière non conforme aux PCGR portant sur la performance d'une période à l'autre de mêmes actifs ayant une superficie locative brute constante au cours des deux périodes visées. La direction de CT REIT estime que le bénéfice d'exploitation net dans les magasins semblables est une mesure utile pour évaluer la variation de la productivité et de la valeur des actifs. La mesure la plus directement comparable dans les états financiers de base est les produits tirés des immeubles. Le bénéfice d'exploitation net dans les magasins semblables ne devrait pas être considéré comme une mesure de substitution aux produits tirés des immeubles ou au bénéfice net et au bénéfice global, qui sont tous deux déterminés conformément aux normes IFRS.

Bénéfice d'exploitation net dans les immeubles semblables

Le bénéfice d'exploitation net dans les immeubles semblables est une mesure financière non conforme aux PCGR qui correspond à la définition du bénéfice d'exploitation net dans les magasins semblables susmentionnée, mis à part que les immeubles semblables tiennent compte de l'incidence des projets d'intensification sur le bénéfice d'exploitation net. La direction estime que le bénéfice d'exploitation net dans les immeubles semblables est une mesure utile pour évaluer la variation de la productivité et de la valeur des actifs, ainsi que pour évaluer le rendement additionnel obtenu des dépenses d'investissement additionnelles dans les actifs existants. La mesure la plus directement comparable dans les états financiers de base est les produits tirés des immeubles. Le bénéfice d'exploitation net dans les immeubles semblables ne devrait pas être considéré comme une mesure de substitution aux produits tirés des immeubles ou au bénéfice net et au bénéfice global, qui sont tous deux déterminés conformément aux normes IFRS.

Bénéfice d'exploitation net lié aux acquisitions, aux projets d'aménagement et aux cessions

Le bénéfice d'exploitation net lié aux acquisitions, aux projets d'aménagement et aux cessions est une mesure financière non conforme aux PCGR qui correspond à la définition du bénéfice d'exploitation net susmentionnée et concerne les nouveaux immeubles ou les cessions d'immeubles qui ne sont pas inclus dans le bénéfice d'exploitation net des immeubles semblables. La direction de CT REIT estime que le bénéfice d'exploitation net lié aux acquisitions, aux projets d'aménagement et aux cessions est une mesure utile pour évaluer la variation de la productivité et de la valeur des actifs. La mesure la plus directement comparable dans les états financiers de base est les produits tirés des immeubles. Le bénéfice d'exploitation net lié aux acquisitions, aux projets d'aménagement et aux cessions ne devrait pas être considéré comme une mesure de substitution aux produits tirés des immeubles ou au bénéfice net et au bénéfice global, qui sont tous deux déterminés conformément aux normes IFRS.

Le tableau suivant résume les composantes magasins semblables et immeubles semblables du bénéfice d'exploitation net.

(en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos Semestres clos Pour les périodes closes les 30 juin 2023

2022

Variation1

2023

2022

Variation1

Magasins semblables 106 554 $ 102 946 $ 3,5 % 210 519 $ 204 430 $ 3,0 % Projets d'intensification























2023 376

--

n.s.

391

--

n.s.

2022 2 190

136

n.s.

4 511

382

n.s.

Immeubles semblables 109 120 $ 103 082 $ 5,9 % 215 421 $ 204 812 $ 5,2 % Acquisitions, projets d'aménagement et cessions























2023 245

831

n.s.

229

1 638

n.s.

2022 732

175

n.s.

1 864

424

n.s.

Bénéfice d'exploitation net 110 097 $ 104 088 $ 5,8 % 217 514 $ 206 874 $ 5,1 % Plus :























Charges liées aux immeubles 28 114

27 974

0,5 % 58 625

56 676

3,4 % Produits locatifs tirés des immeubles comptabilisés de manière linéaire (392)

453

n.s.

(814)

915

n.s.

Produits tirés des immeubles 137 819 $ 132 515 $ 4,0 % 275 325 $ 264 465 $ 4,1 %

1. n.s. : non significatif.

Rapport de gestion et états financiers consolidés intermédiaires résumés (non audité) et notes annexes

Le présent communiqué présente un sommaire des résultats. Il doit être lu parallèlement au rapport de gestion de CT REIT pour la période close le 30 juin 2023 (le « rapport de gestion du deuxième trimestre de 2023 ») et aux états financiers consolidés intermédiaires résumés (non audité) et notes annexes pour la période close le 30 juin 2023, qui se trouvent sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et à l'adresse www.ctreit.com.

Note : À moins d'indication contraire, toutes les données présentées dans le présent communiqué sont en date du 30 juin 2023 et sont exprimées en dollars canadiens.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations et des informations de nature prospective qui reflètent les attentes actuelles de la direction quant à diverses questions, comme la performance financière et les résultats d'exploitation futurs. Les déclarations prospectives sont présentées afin de fournir de l'information sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et aux autres parties intéressées de mieux comprendre nos perspectives futures, les événements ou les résultats anticipés, ainsi que notre contexte d'exploitation. Les lecteurs sont prévenus que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

Certaines déclarations, autres que celles portant sur des faits historiques, qui figurent dans le présent document peuvent constituer des informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations ayant trait à la capacité de la FPI de conclure les investissements mentionnés à la rubrique « Nouvelles activités d'investissement », le calendrier et les modalités de ces investissements, de même que les avantages attendus résultant de ces investissements, les déclarations concernant les projets d'aménagement, les projets d'intensification, les résultats, la performance, les réalisations, les prévisions et les occasions pour CT REIT. Les informations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, des estimations, des analyses, des convictions, des opinions formulées par la direction à la lumière de son expérience et selon sa perception des prévisions et des occasions futures, des conditions actuelles et des tendances attendues, ainsi que d'autres facteurs qu'elle estime appropriés et raisonnables à la date à laquelle ces informations sont fournies.

Par leur nature même, les informations prospectives nécessitent l'utilisation d'estimations et d'hypothèses et comportent des risques et des incertitudes intrinsèques. Il est possible que les hypothèses, les estimations, les analyses, les avis et les opinions de la FPI soient incorrects et que les attentes et les plans de la FPI ne se réalisent pas. Bien que les informations prospectives présentées dans le présent communiqué reposent sur des renseignements, des hypothèses et des avis que la direction estime raisonnables et complets, elles sont nécessairement assujetties à un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes et des plans de la direction qui y sont exprimés pour diverses raisons.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques, les incertitudes et les hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la FPI diffèrent considérablement des attentes actuelles, se reporter à la section 4, « Facteurs de risques », de la notice annuelle de l'exercice 2022, ainsi qu'à la section 12, « Gestion des risques d'entreprise », et à la section 14, « Informations prospectives », du rapport de gestion de l'exercice 2022 de CT REIT, ainsi qu'à toutes leurs sous­sections, de même qu'aux documents publics déposés par la FPI, disponibles sur les sites suivants : http://www.sedarplus.ca et http://www.ctreit.com.

Les déclarations et les informations prospectives présentées dans ce document reflètent certains facteurs et certaines hypothèses à la date des présentes. CT REIT ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective, verbale ou écrite, qu'elle peut formuler à l'occasion ou qui peut être formulée en son nom, pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour un autre motif, sous réserve des exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

L'information disponible sur les sites Web mentionnés dans le présent communiqué ne fait pas partie du présent communiqué et n'est pas intégrée par renvoi au présent communiqué. Les références à des sites Web ne constituent pas des hyperliens et ne sont faites qu'à titre d'information.

D'autres documents d'information sur CT REIT ont été déposés par voie électronique auprès de diverses autorités de réglementation au Canada par l'entremise de SEDAR+ et sont disponibles aux adresses http://www.sedarplus.ca et www.ctreit.com.

Conférence téléphonique

CT REIT tiendra une conférence téléphonique pour discuter de l'information comprise dans le présent communiqué et de questions afférentes à 9 h (HE), le 9 août 2023. La conférence téléphonique, accessible en composant le 416 340-2217 (code de participation : 2919005#) ou le 1 800 806-5484 sera également diffusée sur le Web en direct et dans son intégralité à l'intention de tous les investisseurs intéressés et des médias à l'adresse https://www.ctreit.com/French/nouvelles/communiques-de-presse/default.aspx et sera archivée durant 12 mois.

À propos de CT Real Estate Investment Trust

CT REIT est une fiducie de placement immobilier à capital fixe non constituée en personne morale qui a été créée en vue de détenir des immeubles commerciaux productifs de revenus principalement situés au Canada. Son portefeuille compte plus de 370 immeubles totalisant une superficie locative brute de plus de 30 millions de pieds carrés, constitués principalement d'immeubles de commerce de détail à locataire unique à bail net partout au Canada. La Société Canadian Tire Limitée est le plus important locataire de CT REIT. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site ctreit.com.

