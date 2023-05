CT Real Estate Investment Trust annonce l'élection des fiduciaires

TORONTO, le 10 mai 2023 /CNW/ - CT Real Estate Investment Trust (la « fiducie ») (TSX: CRT.UN) a annoncé aujourd'hui que les huit candidats fiduciaires indiqués dans la circulaire d'information de la direction datée du 9 mars 2023 ont été élus fiduciaires de la fiducie à son assemblée annuelle des porteurs de parts (l'« assemblée ») tenue le 9 mai 2023. Les résultats détaillés du vote pour l'élection des fiduciaires qui a eu lieu à la réunion sont présentés ci-dessous.

Dans le cadre d'un vote, les huit candidats suivants ont été élus fiduciaires de la fiducie par les porteurs de parts et les porteurs de parts à droit de vote spécial de la fiducie de placement CT REIT (collectivement, les « porteurs de parts »). La fiducie a reçu les votes par procuration suivants des porteurs de parts relativement à l'élection des huit candidats :

Candidat Votes par

procuration

pour % de votes par

procuration pour Votes par

procuration

retenus % de votes par

procuration retenus Pauline Alimchandani 187 710 659 98,87 % 2 142 469 1,13 % Heather Briant 187 395 290 98,71 % 2 457 838 1,29 % Gregory Craig 188 479 664 99,28 % 1 373 464 0,72 % Anna Martini 189 575 741 99,85 % 277 387 0,15 % Dean McCann 188 015 111 99,03 % 1 838 017 0,97 % John O'Bryan 189 600 745 99,87 % 252 383 0,13 % Kevin Salsberg 189 582 539 99,86 % 270 589 0,14 % Kelly Smith 189 567 039 99,85 % 286 089 0,15 %

Chacun des huit candidats élus siégera au conseil d'administration de la fiducie jusqu'à la prochaine élection annuelle des fiduciaires ou jusqu'à l'élection ou la nomination de son successeur.

À propos de la Fiducie de placement immobilier CT

CT REIT est une fiducie de placement immobilier à capital fixe non constituée en personne morale qui a été créée en vue de détenir des biens commerciaux productifs de revenus principalement situés au Canada. Son portefeuille compte plus de 370 immeubles totalisant une superficie locative brute de plus de 30 millions de pieds carrés, constitués principalement d'immeubles de commerce de détail à locataire unique à bail net partout au Canada. La Société Canadian Tire Limitée est le principal locataire de CT REIT. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site ctreit.com.

