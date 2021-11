- CStone a accordé à Hengrui des droits exclusifs pour la recherche, le développement, l'enregistrement, la fabrication et la commercialisation de l'anticorps monoclonal (AcM) anti-CTLA-4 CS1002 dans la région de la Chine élargie

- CStone conservera les droits de développement et de commercialisation de l'AcM anti-CTLA-4 CS1002 à l'extérieur de la Chine élargie

- CStone et Hengrui s'associeront pour mettre en commun leurs compétences respectives en matière de recherche et de développement et de commerce pour accélérer le développement et la commercialisation de l'AcM anti-CTLA-4 CS1002, un produit phare immuno-oncologique, afin d'exploiter pleinement sa valeur commerciale.

SUZHOU, Chine, 22 novembre 2021 /CNW/ - CStone Pharmaceuticals (« CStone », HKEX: 2616), une entreprise biopharmaceutique de premier plan axée sur la recherche, le développement et la commercialisation de thérapies innovantes en immuno-oncologie et de médicaments de précision, et Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals (« Hengrui », SHSE: 600276) ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique et un accord de licence exclusif sur l'AcM anti-CTLA-4 CS1002 dans la région de la Chine élargie. Ce partenariat stratégique marque un autre jalon dans la mission de CStone visant à introduire des thérapies oncologiques innovantes en Chine après le lancement commercial de deux médicaments de première classe cette année.

Selon les termes de l'entente, CStone sera admissible à un paiement initial et à d'autres paiements d'étape potentiels pouvant atteindre 200 millions de dollars en plus des redevances à deux chiffres. Hengrui obtiendra les droits exclusifs de recherche, de développement, d'enregistrement, de fabrication et de commercialisation de l'AcM anti-CTLA-4 CS1002 en Chine élargie. CStone conservera les droits de développement et de commercialisation de CS1002 à l'extérieur de la Chine élargie.

L'antigène 4 associé aux lymphocytes T cytotoxiques (CTLA-4) est l'une des rares cibles validées cliniquement pour les thérapies combinées d'IO. Il n'y a qu'un seul anticorps monoclonal anti-CTLA-4 approuvé à l'échelle mondiale, et il est également approuvé en Chine. Selon EvaluatePharma, le revenu annuel mondial du produit en 2020 était d'environ 1,69 milliard de dollars. Le CS1002 est un anticorps monoclonal anti-CTLA-4 expérimental en cours de développement clinique par CStone. Les résultats de l'étude en cours de Ph1a/1b ont montré que les schémas posologiques différenciés du CS1002 en combinaison avec le CS1003 (anti-PD-1) ont été bien tolérés et ont démontré une efficacité très encourageante dans le mélanome réfractaire au traitement par anti-PD-(L)1, le carcinome hépatocellulaire réfractaire anti-PD-(L)1, les tumeurs primitives avec instabilité microsatellitaire élevée/déficience du système de réparation des erreurs d'appariements (MSI-H/dMMR).

Dr Frank Jiang, président et chef de la direction de CStone, a déclaré : « Nous sommes heureux d'établir un partenariat avec Hengrui. En tant qu'entreprise pharmaceutique chinoise de premier plan à l'échelle mondiale, dotée d'un vaste portefeuille de produits oncologiques et de solides capacités intégrées en matière de commercialisation, nous sommes convaincus que Hengrui saura exploiter toutes les potentialités de CS1002 sur le marché de la Chine élargie. Grâce à cette collaboration, nous sommes convaincus que nous unirons nos forces pour offrir aux patients davantage de thérapies oncologiques innovantes de haute qualité. »

Dr Lianshan Zhang, membre du conseil d'administration, vice-président principal et président de la recherche et du développement mondial de Hengrui, a déclaré : « Nous sommes heureux de participer à cette collaboration avec CStone sur le produit phare immuno-oncologique de CS1002. Grâce à son potentiel en matière de traitement combiné, le CS1002 améliorera la synergie de notre pipeline, enrichira notre portefeuille d'oncologie et renforcera notre compétitivité. En tant que société biopharmaceutique chinoise de premier plan, CStone a démontré ses capacités exceptionnelles en matière de recherche et de développement grâce à des données cliniques précoces impressionnantes et à des schémas posologiques différenciés du CS1002. Nous avons pleinement confiance dans son développement futur afin de fournir davantage de médicaments novateurs aux patients chinois. »

À propos du CS1002 (anticorps anti-CTLA-4)

Le CS1002 est un anticorps monoclonal anti-CTLA-4 expérimental en cours de découverte par CStone. Le CS1002 se distingue des autres médicaments ciblant le CTLA-4 par ses calendriers de dosage qui ont été testés au début du développement et par son efficacité et son innocuité encourageantes dans trois indications, fournissant ainsi une preuve de concept pour le CS1002 en tant que base potentielle pour des associations à base d'IO. L'antigène 4 associé au lymphocyte T cytotoxique (CTLA-4), également connu sous le nom de CD152, est une protéine transmembranaire encodée par le gène CTLA-4 qui peut réguler à la baisse l'activité des lymphocytes T lorsqu'elle se lie à son ligand, B7, une voie également utilisée par les cellules tumorales pour éviter les attaques des lymphocytes T. Par conséquent, le blocage de la voie CTLA-4 peut stimuler l'activation et la prolifération des lymphocytes T pour induire ou améliorer les réponses immunitaires antitumorales. CTLA-4 offre une nouvelle approche immunothérapeutique pour un certain nombre de cancers humains.

À propos de CStone

CStone Pharmaceuticals (HKEX: 2616) est une entreprise biopharmaceutique qui se consacre à la recherche, au développement et à la commercialisation de médicaments en immuno-oncologie et de médicaments de précision novateurs pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients atteints de cancer en Chine et dans le monde entier. Fondée en 2015, CStone a mis sur pied une équipe de gestion de calibre mondial dont les membres ont une vaste expérience en développement de médicaments innovants, en recherche clinique et en commercialisation. L'entreprise a mis l'accent sur 15 médicaments candidats axés sur l'oncologie, avec un accent stratégique sur les thérapies combinées immuno-oncologiques. Actuellement, CStone a reçu trois approbations de médicaments en Chine élargie, dont deux en Chine continentale et une à Taiwan. La vision de CStone est de devenir une entreprise biopharmaceutique de renommée mondiale en offrant des thérapies oncologiques innovantes aux patients atteints de cancer dans le monde entier.

Pour en savoir plus sur CStone, consultez le site : www.cstonepharma.com.

À propos de Hengrui

Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. est une société pharmaceutique mondiale de premier plan basée en Chine et axée sur la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits de santé novateurs et de grande qualité. L'innovation est au cœur de sa stratégie de développement. Hengrui Pharma commercialise huit produits novateurs, plus de 50 candidats innovants en phase de recherche et de développement, en plus de 20 produits novateurs en développement clinique dans le monde entier. Hengrui Pharma s'est classée 21e parmi les 1 000 plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales annoncées par le Torreya en 2020. Hengrui Pharma figure sur la liste annuelle des meilleures entreprises pharmaceutiques mondiales de Pharma Exec pour la troisième année consécutive, passant de la 47e place en 2019 à la 38e en 2021.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent article ne concernent que les événements et les renseignements à la date où les énoncés sont faits dans cet article. Sauf si la loi l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, après la date à laquelle les énoncés ont été faits ou pour refléter la survenance d'événements imprévus. Vous devriez lire cet article au complet et comprendre que nos résultats ou nos rendements futurs pourraient être sensiblement différents de ce à quoi nous nous attendons. Tous les énoncés du présent article sont faits à la date de publication du présent article et peuvent changer en raison de développements futurs.

