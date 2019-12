CSS et aosphere se donnant la main franchit de nouveaux sommets dans la gestion mondiale des seuils

Se tenir informé et répondre à l'évolution des obligations de divulgation de l'actionnariat, et ce, dans de nombreux pays et administrations, est un immense défi auquel sont confrontés les établissements d'investissement internationaux. Depuis son lancement en 2015 et s'appuyant sur les experts juridiques de CSS, son équipe interne, la plateforme Signal a vu croître son fichier clients, lequel comprend à présent des fonds de couverture et des gestionnaires d'actifs internationaux de premier plan en Europe et en Amérique du Nord. Aujourd'hui, la solution permet de répondre à un large ensemble d'exigences, notamment la divulgation conséquente à l'actionnariat et la surveillance des limites de position, outre la conformité aux restrictions liées aux limites spécifiques à l'émetteur, aux secteurs sensibles et aux groupes de travail concernant les acquisitions. Du fait de la collaboration entre CSS et aosphere, les utilisateurs de Signal ont la garantie d'une conformité et d'une transparence précises en matière de divulgation dans la mesure où elles intègrent l'ensemble des données juridiques sur les obligations de divulgation aux actionnaires, l'ensemble le plus complet de sur le marché, et bénéficient en plus de l'expertise de l'équipe interne de CSS.

« Nous sommes heureux de jumeler l'offre de conformité Signal de CSS avec notre service de classe mondiale Rulefinder, qui fournit une analyse détaillée des obligations de rapports à l'échelle mondiale », a déclaré Marc-Henri Chamay, directeur général d'aosphere LLP.

Allégeant le processus de gestion des placements, la plateforme Signal procure des gains immédiats, en termes d'échelle et d'efficacité, en automatisant la surveillance du portefeuille et la création de rapports. Et comme elle est déployable en nuage, en mode hébergé ou à même l'infrastructure de conformité interne du client, la plateforme offre aux utilisateurs un point d'accès unique pour suivre l'ensemble de leurs exigences mondiales en matière de déclaration de seuil et de limite de position. En effet, Signal compare les participations aux seuils réglementaires et boursiers pertinents dans plus de 90 pays, émet des alertes immédiates lorsqu'une action s'impose et génère des avis de divulgation préremplis relatifs aux obligations de dépôt réglementaire.

John Lee, président de CSS, l'explique : « Notre collaboration stratégique avec aosphere s'appuie sur le capital intellectuel de notre équipe d'experts juridiques et optimise Signal, qui est un produit de référence au sein de la gamme de solutions réglementaires mondiales de CSS. Alors que nous investissons sur la plateforme Signal, effort constant qui fera fructifier la prestation et l'expertise réglementaires d'aosphere, nous espérons accélérer la livraison de modules produits complémentaires 'inédits sur le marché' dans l'année à venir et au-delà. »

À propos de CSS

CSS est une plateforme mondiale RegTech -- pilotée par les données et soutenue par le service -- offrant un ensemble complet de solutions logicielles prises en charge par une capacité de services gérés hautement ciblés. Les solutions et services de CSS sont alignés sur les multiples exigences de conformité réglementaire concernant les rapports sur les fonds mondiaux, les rapports sur les transactions internationales et la gestion globale des seuils. La société compte actuellement plus de 600 clients logiciels dans le secteur des services financiers, dont des fonds de couverture, des gestionnaires d'actifs traditionnels et des administrateurs de fonds, y compris des institutions de niveau 1 du côté des achats et des ventes. CSS occupe, par sa taille et l'étendue de son offre de conformité réglementaire, une position unique sur le marché. Ces facteurs confèrent à la société les capitaux et l'éventail de produits nécessaires pour répondre aux exigences réglementaires, le champ le plus large possible en la matière, tout en conservant la souplesse nécessaire pour travailler en partenariat avec des clients individuels afin d'élaborer et de soutenir un programme de conformité réglementaire complet et durable à une échelle mondiale. La société jouit d'une présence mondiale, notamment dans toute l'Amérique du Nord et l'Europe, et dispose de bureaux orientés clients à New York, Londres, Dublin, Amsterdam et Stockholm. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site, à l'adresse www.compliancesolutionsstrategies.com, ou nous suivre sur Twitter sous l'enseigne @CSSregtech.

À propos d'aosphere

aosphere, une filiale d'Allen & Overy LLP, un cabinet juridique international de premier plan, se vante d'une clientèle dont une liste impressionnante comptant plus de 500 banques d'investissement, gestionnaires d'actifs et fonds parmi les plus importants au monde. Forte de son expertise dans des domaines clés tels que la divulgation des participations (y compris la vente à découvert), les restrictions au marketing transfrontalier, la confidentialité des données et les instruments dérivés, aosphere est à même d'offrir des produits d'abonnement qui aident leurs clients à réduire le risque d'ordre juridique, opérationnel et réglementaire. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.aosphere.com.

PERSONNE-RESSOURCE :

Compliance Solutions Strategies (CSS)

Natalie Silverman

646-952-2514

natalie.silverman@cssregtech.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1056550/aosphere.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/748098/CSS_Logo.jpg

SOURCE Compliance Solutions Strategies

Liens connexes

http://www.compliancesolutionsstrategies.com