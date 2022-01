« Notre philosophie a toujours été la suivante : investissez dans CSL et CSL investira en vous, indique Stéphanie Aubourg, chef des ressources humaines. Nous offrons aux jeunes la possibilité de laisser une grande empreinte dans notre organisation en travaillant sur des projets passionnants et innovateurs qui ont une portée mondiale. »

CSL est particulièrement honorée de recevoir cette distinction après deux années d'exploitation ardues ayant consisté à acheminer des marchandises essentielles dans le contexte de la pandémie mondiale.

Consciente des difficultés qu'ont rencontrées les étudiants et jeunes finissants cherchant à entamer une carrière pendant la COVID-19, CSL a continué de proposer des occasions intéressantes et des modalités de travail flexibles à ceux qui souhaitaient effectuer des stages ou se prévaloir de la formation continue.

« Nous veillons à ce que les jeunes que nous accueillons à bord de nos navires et dans nos installations à terre, qui sont des environnements très dynamiques et exigeants, reçoivent une formation rigoureuse et soient épaulés par des mentors de façon à ce qu'ils aient toujours le sentiment d'être en sécurité et de faire partie de l'équipe, ajoute Stéphanie Aubourg. En plus de leur poser des défis, nous les récompensons pour leurs efforts et leur créativité. Nous leur offrons des possibilités intéressantes de s'épanouir, de se perfectionner et de travailler dans le monde entier, tout en restant en contact avec le groupe au complet. »

CSL offre des stages, notamment coopératifs, et des emplois d'été rémunérés dans ses bureaux, ainsi qu'un programme de formation d'élèves-officiers et de parrainage en mer.

Une fois embauchés, les employés de CSL bénéficient d'un apprentissage tout au long de leur carrière. Chacun des membres du personnel de bureau peut avoir un plan de perfectionnement individuel, a accès à des cours d'apprentissage, de formation et de perfectionnement en ligne, et a droit au remboursement de ses frais de scolarité et à des heures d'étude payées. Le programme de leaders émergents met au défi de jeunes employés de bureau de résoudre des scénarios d'affaires courants et un programme de perfectionnement a été créé pour leur permettre d'accéder plus vite à des postes de leadership.

« Les jeunes que nous embauchons et à qui nous donnons des promotions chaque année sont essentiels pour la croissance continue de CSL, estime Louis Martel, président et chef de la direction de CSL. Nous les estimons et sommes fiers de leurs contributions, et c'est pourquoi nous nous réjouissons que cette distinction reconnaisse les efforts que CSL déploie pour attirer les jeunes. »

Le palmarès des Meilleurs employeurs au Canada pour les jeunes récompense les employeurs qui offrent les meilleurs lieux de travail et programmes aux jeunes du pays. Les critères d'évaluation incluent les programmes pour attirer et retenir la relève, les programmes de mentorat et de formation, et les programmes de gestion des carrières.

Le Groupe CSL est le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeurs au monde. CSL a son siège social à Montréal et des divisions dans les Amériques, en Australie, en Europe et en Asie. L'entreprise livre chaque année des millions de tonnes de marchandises pour une clientèle œuvrant dans les secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

