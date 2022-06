« Les Jeux du Canada renforcent chez nos jeunes athlètes des traits tels que la résilience, la détermination et la ténacité, soit des qualités également partagées par nos membres d'équipage, a déclaré Louis Martel, président et chef de la direction, Groupe CSL. Le transport maritime chez CSL s'apparente effectivement à un sport d'équipe où chaque membre, sur l'eau comme sur terre, contribue à l'exploitation de ces énormes machines de manière sécuritaire, efficace et écoresponsable. »

À la barre du CSL St-Laurent se trouve la capitaine Anita Lambe, athlète polyvalente et joueuse de basketball, qui a été sélectionnée pour participer aux Jeux du Canada de 1993.

« La pratique du sport a toujours occupé une place importante dans ma vie, et c'est aussi ce qui a alimenté ma décision de faire partie d'un secteur où l'esprit d'équipe est essentiel; le transport maritime, c'est exactement cela, a souligné la capitaine Lambe. C'est un véritable honneur pour moi et mon équipage de naviguer sur le tout premier navire à porter le flambeau. »

Plus tôt cette année, CSL a dévoilé une énorme murale visant à capturer l'esprit des Jeux du Canada sur le CSL Welland, le navire jumeau du CSL St-Laurent. Créée par quatre des meilleurs jeunes artistes du Canada, la murale reflète le large éventail de personnes, de cultures, d'origines et d'habiletés présentes au sein du sport amateur moderne. Le CSL St-Laurent est également orné d'une magnifique fresque colorée représentant une bernache du Canada en vol.

Les deux navires jumeaux, ainsi que six autres navires de la flotte CSL des Grands Lacs, fonctionnent au biocarburant pur B100, fabriqué entièrement à partir de déchets végétaux. Le succès de l'utilisation du biocarburant sur les navires de CSL a démontré la viabilité et le caractère pratique de cette alternative écologique servant à soutenir la décarbonisation du transport maritime.

« Félicitations à la Société hôte de Niagara 2022 et à son partenaire Canada Steamship Lines pour leur magnifique et unique vision du Relais du flambeau des Jeux du Canada 2022, a déclaré Kelly-Ann Paul, présidente et directrice générale du Conseil des Jeux du Canada. Le parcours du flambeau le long des voies navigables, en direction de Niagara, est certainement une première dans l'histoire des Jeux du Canada qui suscitera un enthousiasme ainsi qu'un élan formidable pour les Jeux d'été du Canada Niagara 2022 en août. »

« Pour les deux prochains jours, nous invitons les communautés côtières situées le long du fleuve Saint-Laurent à suivre le voyage historique du CSL St-Laurent, de Montréal à la région de Niagara, a ajouté M. Martel. Nous encourageons également tous les gens à surveiller le passage du CSL Welland, sur lequel Les Coureurs et l'héritage des Jeux du Canada Niagara 2022 vivront au cours des années à venir. »

CSL remercie la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, dont la collaboration et le soutien ont été essentiels pour permettre le transport du flambeau des Jeux du Canada sur nos voies navigables.

Canada Steamship Lines est une division du Groupe CSL, le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeurs au monde. CSL a son siège social à Montréal et des divisions dans les Amériques, en Australie, en Europe et en Asie. L'entreprise livre chaque année des millions de tonnes de marchandises pour une clientèle œuvrant dans les secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

