Le Rapport présente les résultats et les initiatives en cours de CSL en matière de gouvernance, de sécurité, de responsabilité environnementale, d'éthique, de milieu de travail, d'engagement communautaire et de valeurs pour les clients. Cette année, le rapport met également en lumière la vision et la stratégie de transformation numérique de l'entreprise.

« Chaque année, le Rapport de développement durable de CSL informe nos clients, nos employés et nos partenaires de ce que fait CSL pour améliorer les impacts environnementaux et sociaux de ses activités et rend compte de ses valeurs profondes et de son engagement envers une économie mondiale viable » a fait observer Louis Martel, président et chef de la direction, Groupe CSL.

« En 2019, le secteur maritime et CSL ont continué de se moderniser et d'évoluer, et nous avons redoublé d'efforts pour faire de la durabilité un moteur de transformation clé. Nous estimons qu'un comportement socioresponsable est bon pour les gens, la planète et l'entreprise », a poursuivi M. Martel.

Voici quelques-uns des points saillants du Rapport de 2019 :

CSL a livré six navires et amorcé quatre projets de conversion et de construction de navires.

L'entreprise a réduit de 3,8 % ses émissions de gCO2éq/tonne-mn pour les voyages chargés par rapport à 2018.

CSL a entrepris un projet de R-D en technologie éolienne et testé un additif pour carburant, des biocarburants et un procédé robotisé de nettoyage de la coque.

L'entreprise a équipé sa flotte de systèmes de traitement des eaux de ballast et de dispositifs de décharge d'eaux huileuses.

CSL a adopté un ambitieuse stratégie de transformation numérique visant à optimiser l'expérience de ses clients, de même qu'à améliorer l'efficacité et la durabilité de ses activités.

Classée parmi les meilleurs employeurs à Montréal en 2019, CSL a lancé une série d'initiatives qui favorisent l'engagement et la responsabilisation du personnel.

L'entreprise a fait un don de 540 000 $ au Georgian College pour l'acquisition d'un simulateur de pointe et donné environ 1 % de son bénéfice net total.

CSL a basé l'élaboration de son Rapport de développement durable 2019 sur les lignes directrices de la Global Reporting Initiative (GRI) et mis en évidence les rubriques du Rapport qui correspondent aux objectifs de développement durable de l'ONU.

Cliquez ici pour lire ou télécharger le Rapport de développement durable 2019 de CSL, ou rendez-vous à www.cslships.com. Il est également possible de demander un imprimé du Rapport en écrivant à l'adresse de courriel [email protected].

Le Groupe CSL est le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeurs au monde. L'entreprise, qui a son siège social à Montréal et qui compte des divisions aux Amériques, en Australie, en Europe et en Asie, transporte des millions de tonnes de marchandises chaque année pour ses divers clients des secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

