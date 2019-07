CSL dévoile son nouveau rapport de développement durable

MONTRÉAL, le 4 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le Groupe CSL (CSL) a dévoilé aujourd'hui son sixième rapport de développement durable annuel, qui décrit en détail la performance de l'entreprise et les progrès qu'elle a accomplis en 2018 par rapport à ses objectifs de développement durable à court et à long terme.

Le rapport présente les résultats et les initiatives continues de CSL en matière de gouvernance, de sécurité, de responsabilité environnementale, d'éthique, de lieu de travail, d'engagement communautaire et de valeur pour les clients.

Rapport de développement durable 2018 (Groupe CNW/Le Groupe CSL Inc.)

Le Rapport de développement durable de CSL atteste depuis six ans la ferme volonté de l'entreprise de mener ses activités dans un souci de sécurité, de responsabilité et d'éthique., a déclaré Louis Martel, président et chef de la direction du Groupe CSL.

Nous ne nous limitons pas à « faire ce qu'il faut » pour nos employés, nos clients et nos communautés, nous nous tenons publiquement responsables en rendant compte de nos progrès et réalisations à intervalles annuels. »

Voici quelques points saillants du rapport de 2018 :

La mise en œuvre des Règles pour sauver des vies et l'élargissement de la portée du programme SafePartners a contribué à réduire les accidents avec perte de temps et la fréquence totale des blessures de 15 et 17 %, respectivement, par rapport à 2017;

CSL a augmenté de 9 % le recyclage global des déchets des navires et a réduit de 34 % les déchets incinérés en mettant hors service les incinérateurs sur des navires canadiens;

CSL a continué d'améliorer sa performance dans le cadre de l'Alliance verte et a atteint une note de 4 sur 5 avec le nouvel indicateur de rendement en matière de bruits sous-marins;

L'équipage du CSL Welland a été honoré par le ministre des Transports du Canada et la Garde côtière américaine pour avoir sauvé une vie lors d'une opération de sauvetage;

et la Garde côtière américaine pour avoir sauvé une vie lors d'une opération de sauvetage; CSL a accru sa présence internationale dans le transport de poudre de ciment et de cendres volantes en prenant une participation de 50 % dans Eureka Shipping Ltd., entreprise de SMT spécialisée dans les transporteurs pneumatiques de ciment. CSL a aussi conclu une coentreprise à parts égales avec Hartmann pour la construction et l'exploitation de deux navires autodéchargeurs par gravité;

CSL a donné environ 1 % de son bénéfice net total à des œuvres caritatives et aux secours destinés aux victimes de désastres en 2018.

Le rapport de 2018 a été préparé en utilisant comme référence les lignes directrices de la Global Reporting Initiative sur le développement durable (G4). Les domaines où le rapport s'aligne sur les objectifs de développement durable des Nations Unies ont aussi été soulignés.

Pour lire ou télécharger le rapport de développement durable 2018 de CSL, visitez www.cslships.com. Des copies imprimées du rapport peuvent être obtenues sur demande à cslinfo@cslships.com.

Le Groupe CSL est le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeurs du monde. L'entreprise, dont le siège est situé à Montréal et qui mène des opérations régionales dans les Amériques, en Australie, en Europe et en Asie, livre chaque année des millions de tonnes de marchandises à ses clients dans les secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

SOURCE Le Groupe CSL Inc.

Renseignements: Brigitte Hébert, directrice, Communications, 514-982-3854, brigitte.hebert@cslships.com

Related Links

http://www.csl.ca