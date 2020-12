L'offrant dès maintenant aux clients de fret aérien de CSafe, l'entreprise a déjà commencé à adapter les conteneurs RKN et RAP actifs avec de nouveaux capteurs capables de suivre l'emplacement et l'état de la livraison. La plateforme, conçue sur mesure par Cloudleaf, Inc. en étroite collaboration avec la division des opérations de CSafe, fournit des alertes et des avis en temps réel directement aux clients par courriel, par texto ou sur la plateforme elle-même pour chaque envoi :

Température de la cargaison à l'extérieur des paramètres établis

Ouvertures de portes

Changement de température ambiante à l'extérieur des paramètres établis

Chocs

Inclinaisons

Changement de pression ambiante à l'extérieur des paramètres établis

Changement d'humidité ambiante à l'extérieur des paramètres établis

Détours ou retards

Les clients de CSafe qui profitent de la nouvelle plateforme bénéficieront également de nombreuses autres caractéristiques incluses dans chaque location, notamment :

Demander et gérer des locations

Ajouter un nombre illimité d'utilisateurs de la plateforme

Surveiller tous les envois en temps réel

Personnaliser les alertes et les notifications en temps réel

Personnaliser les emplacements pour les itinéraires et économiser pour les envois futurs

Accéder à l'historique des envois

Exporter des données en temps réel pendant l'expédition pour intervenir au besoin

Recevoir un rapport d'expédition standard conforme aux bonnes pratiques de distribution.

Utiliser le paquet API REST standard.

« Je suis extrêmement fier des équipes qui ont travaillé sans relâche à ce projet pendant plus de deux ans pour offrir à nos clients bien plus que des fonctionnalités de base », a déclaré Patrick Schafer, président-directeur général de CSafe. « En partenariat avec Cloudleaf, nous avons créé un système qui répond aux besoins actuels de nos clients et qui est assez souple pour s'adapter facilement aux améliorations et aux innovations à venir. »

Tom Weir, chef de l'exploitation de CSafe, qui a dirigé les travaux depuis le début, a fait remarquer que « toute l'équipe est enthousiaste au sujet du lancement officiel d'aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire que le travail est terminé. Nous moderniserons le reste du parc de conteneurs actifs tout au long du premier trimestre avant de passer à notre feuille de route des améliorations. Nous allons également intégrer nos clients « Cell & Gene » à la plateforme et mettre en œuvre le système pour les conteneurs de colis VIP et les clients afin d'offrir la capacité dans l'ensemble de notre portefeuille de produits. »

M. Weir fait remarquer que CSafe a reçu l'approbation de la FAA pour l'intégration du dispositif de suivi dans les conteneurs actifs RKN et RAP de CSafe.

Personne-ressource pour les médias :

Lori Conaway

Gestionnaire mondiale des communications de marketing

Ligne directe : +1 405 633-2344

Courriel : [email protected]

Site Web : csafeglobal.com

À propos de CSafe Global

CSafe Global offre des solutions d'expédition thermique de bout en bout aux industries pharmaceutiques et des sciences de la vie du monde entier. Grâce à sa capacité exclusive et entièrement intégrée d'intelligence artificielle, CSafe s'assure que les conteneurs sont disponibles au moment et à l'endroit où les clients en ont besoin. Avec le programme de pointe de contre-essai et de réutilisation de l'entreprise, les clients de CSafe sont assurés d'un rendement de produit soutenu et supérieur pour chaque envoi, qui répond également à leurs objectifs de durabilité. Avec une présence dans 150 pays, CSafe s'engage à fournir ses solutions sur demande en tout temps, avec une garantie totale, faisant ainsi de l'entreprise le partenaire de choix pour les clients les plus exigeants de la chaîne frigorifique. CSafeGlobal.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1342745/CSafeShipmentDashboard.jpg

SOURCE CSafe Global

Liens connexes

csafeglobal.com