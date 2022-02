« Nous sommes heureux d'accueillir Joe au conseil d'administration de CSafe, a déclaré Patrick Schafer, chef de la direction et membre du conseil d'administration de CSafe. Sa vaste expérience acquise dans l'ensemble de l'industrie biopharmaceutique, y compris sa compréhension approfondie du domaine des thérapies cellulaires et géniques, sera d'une valeur inestimable pour CSafe, alors que nous faisons croître nos activités dans ce secteur et que nous poursuivons notre mission d'offrir en toute sécurité des produits qui améliorent la vie des patients. »

« Joe est un ajout essentiel à notre conseil d'administration, a déclaré Bill Mitchell, président du conseil d'administration et cadre en résidence chez Frazier Healthcare Partners. L'expansion de notre portefeuille en réponse aux besoins uniques du marché de la thérapie cellulaire et génique a été au cœur des priorités stratégiques de CSafe. Les conseils d'expert de Joe dans ce domaine aideront à accélérer l'expansion d'une solution véritablement axée sur le client. »

M. Newell a passé sa carrière de près de 30 ans dans l'industrie pharmaceutique et celle des sciences de la vie. Plus récemment, il a occupé le poste de chef de l'exploitation pour Atara Biotherapeutics, une pionnière dans le domaine des immunothérapies à cellules T allogéniques pour les patients atteints de maladies graves, dont les cancers hématologiques, les maladies auto-immunes et les tumeurs solides. Chez Atara, il a supervisé les sciences des procédés, la fabrication, la qualité, la gestion des programmes, la gestion des partenariats et les services de l'entreprise. Avant de se joindre à Atara, M. Newell a occupé des postes de direction dans les domaines de la fabrication, des opérations, de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique au sein de plusieurs organisations de premier plan dans le secteur du développement de médicaments et des services pharmaceutiques, dont Alexion Pharmaceuticals, Amgen, Catalent Pharma Services et Cardinal Health. Il est titulaire d'un baccalauréat en biologie de la California State Polytechnic University, à Pomona.

« Je suis très heureux de me joindre au conseil d'administration de CSafe Global et de travailler avec une équipe de direction chevronnée et très efficace, a déclaré M. Newell. Csafe est une entreprise axée sur une mission qui se démarque par des valeurs fondamentales que j'apprécie et une véritable passion pour la qualité et le service. L'entreprise est bien placée pour offrir un réseau de distribution et une solution de portefeuille globale sans égal en matière de chaîne frigorifique pour les cellules et les thérapies géniques de sorte que ces thérapies vitales puissent être offertes aux patients qui en ont besoin. »

À propos de CSafe Global

CSafe Global fournit des solutions d'expédition thermique de bout en bout aux industries pharmaceutiques et des sciences de la vie du monde entier. CSafe, une entreprise novatrice dans l'industrie, fournit des prévisions de locations fondées sur l'intelligence artificielle afin d'assurer la disponibilité des conteneurs actifs et la visibilité des envois en temps réel pour que les clients puissent surveiller les envois et intervenir pour conserver une charge utile si nécessaire. CSafe propose des programmes de pointe d'entretien et de réutilisation des conteneurs actifs et passifs qui offrent un rendement de produit supérieur et sont conformes aux objectifs de développement durable des clients. Misant sur une présence dans 150 pays, un soutien offert jour et nuit et une disponibilité complète de conteneurs, CSafe est bien placé pour être le partenaire de choix de la chaîne frigorifique. csafeglobal.com

