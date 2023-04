MIAMI, le 13 avril 2023 /CNW/ -- Crystal Lagoons fait son entrée dans le plus grand pays du Moyen-Orient, l'Arabie saoudite, avec un nouvel accord de grande envergure pour la réalisation de projets immobiliers et d'hôtellerie, ainsi que des projets Public Access Lagoons™ , également appelés PAL™. La stratégie de développement comprend plusieurs complexes luxueux, qui seront situés dans des villes côtières et continentales comme Riyad, Jeddah, Dammam, Medina et Khobar.

La multinationale novatrice, fondée par le scientifique Fernando Fischmann , s'est associée à A'amal Group , une importante société de portefeuille ayant des intérêts dans l'investissement, l'hôtellerie, l'immobilier et le développement énergétique au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. Le fondateur et chef de la direction de l'entreprise, Yassin Al Suroor, est également fondateur et chef de la direction de DANA Investiment, une entreprise spécialisée dans l'économie numérique. Il est membre du conseil d'administration de plusieurs entreprises régionales et internationales, ainsi que d'organismes mondiaux sans but lucratif.

Ce nouveau partenariat avec A'amal Group permet à Crystal Lagoons de renforcer sa présence au Moyen-Orient, où elle a déjà des projets en cours aux EAU, en Égypte, en Israël, en Palestine et en Oman. En fait, les deux plus grands lagons cristallins du monde sont situés au Moyen-Orient : District One à Dubaï (30 ha) et Citystars Sharm El Sheikh en Égypte (12,8 ha).

« Je suis très heureux d'annoncer cette alliance stratégique entre A'amal Group et Crystal Lagoons, et du potentiel qu'elle représente pour l'Arabie saoudite. Nous croyons que ce partenariat s'inscrit dans notre vision de l'avenir et nous sommes convaincus que notre travail en synergie mènera au développement de destinations uniques partout au pays. » Yassin Al Suroor, président et chef de la direction d'A'amal Group

Au cœur de ces développements de projets PAL™ se trouvent de grands lagons cristallins propices à la baignade et aux sports nautiques, bordés de plages de sable blanc, qui sont ouverts au public moyennant certains frais. Les complexes offrent également des espaces commerciaux, des restaurants, des mariages, des hôtels, des salles de concert, des terrasses, des amphithéâtres, etc.

« La conclusion d'un partenariat stratégique comme celui-ci, qui comprend 10 projets PAL™ en Arabie saoudite, est une étape importante qui souligne notre caractère unique et notre valeur ajoutée en tant que marque. Cela montre également que le concept et la technologie de Crystal Lagoons® permettent de reproduire des plages idylliques partout dans le monde, même au milieu du désert, et créent des occasions touristiques uniques », a déclaré Alastair Sinclair, directeur régional de Crystal Lagoons.

En 2022, Crystal Lagoons a connu une croissance mondiale record avec ses projets PAL™ . L'entreprise a pénétré plus de 15 nouveaux marchés et conclu d'énormes ententes commerciales dans des pays comme le Japon, l'Australie, l'Inde, Israël et la Palestine.

À propos de Crystal Lagoons

Crystal Lagoons est une entreprise américaine qui a mis au point une technologie permettant de construire et d'entretenir des lagons cristallins d'une taille illimitée, et ce, à très faible coût, partout dans le monde.

L'entreprise détient plus de 2 000 brevets dans 190 pays, et ses installations durables utilisent jusqu'à 100 fois moins de produits chimiques que les piscines conventionnelles et seulement 2 % de l'énergie requise par celles-ci. Bureau Veritas a vérifié l'utilisation efficace de la technologie, et est arrivée à la conclusion qu'un lagon de 1 ha/2,5 acres utilise 33 fois moins d'eau qu'un terrain de golf et 40 % moins d'eau qu'un parc de la même taille. Les installations de Crystal Lagoons® peuvent utiliser de l'eau de mer, de l'eau douce et de l'eau saumâtre, qui est abondante et n'a pas d'autre utilité.

À propos d'A'amal Group

A'amal Group est un groupe dynamique, transparent et socialement responsable qui est déterminé à faire un effort supplémentaire pour stimuler l'économie régionale et bâtir l'avenir grâce à des technologies de pointe et à des principes de gestion modernes respectueux de l'environnement.

A'amal Group s'efforce d'améliorer la vie des gens grâce à ses différentes activités commerciales en établissant des alliances stratégiques par l'intermédiaire d'entreprises internationales de renom aux parcours exceptionnels.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2052990/Arabia_Saudita.jpg

