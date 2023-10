Crystal Lagoons étend sa présence en Australie grâce à 16 projets PAL™

MIAMI, le 26 oct. 2023 /CNW/ - Crystal Lagoons a achevé une expansion majeure en Australie. L'entreprise multinationale spécialisée dans le domaine de l'innovation a signé un important contrat avec le fonds d'investissement Vibranium Capital Partners dans le but de développer 16 nouveaux projets Public Access Lagoons™ également connus sous le nom de PAL™ , en Australie. En outre, l'accord envisage la possibilité de lancer dix projets supplémentaires dans d'autres pays d'Océanie et d'Asie du Sud-Est.

Les villes australiennes sont classées parmi les meilleures au monde pour leur qualité de vie, en raison de leur richesse géographique et de leur cadre naturel. Grâce à ce contrat, des villes comme Melbourne, Sydney, Adélaïde, Perth, et Brisbane, de même que la Gold Coast, disposeront de grands lagons cristallins adaptés à la baignade et aux sports nautiques, entourés de plages de sable blanc. Ces complexes contribuent à la création de nouveaux centres balnéaires axés sur les plaisirs de la plage, répondant parfaitement au mode de vie australien qui donne une place prioritaire aux activités et divertissements aquatiques.

Bien que ces villes soient situées près de la côte, les projets de Crystal Lagoons permettront d'aménager un deuxième littoral plus sûr. Ils fourniront des infrastructures touristiques supplémentaires aux plages naturelles, qui permettront aux gens de se baigner et de pratiquer des sports nautiques en toute sécurité, à l'abri des risques que la mer peut présenter dans cette région.

Le partenaire de ce contrat est un fonds d'investissement australien possédant des activités d'exploitation en Océanie, dans les Amériques et en Asie, qui dispose de plus de 30 ans d'expérience et d'un portefeuille de placements de 4 milliards de dollars américains. L'intérêt de la société pour ce modèle PAL™ consiste à élargir ses partenariats stratégiques et ses possibilités de développement immobilier au sein de marchés clés.

Comme tous les projets d'accès public développés par Crystal Lagoons, la partie centrale comporte un lagon cristallin, auquel on peut accéder en payant un droit d'entrée. Les complexes PAL™ comprennent également des restaurants, des espaces multifamiliaux, des hôtels, des commerces, des clubs de plage, etc.

« Les Australiens adorent l'eau et la vie en plein air. Toutefois, comme c'est le cas pour de nombreuses destinations touristiques dans le monde entier, le littoral est très développé et le prix des terrains y est très élevé. Les projets PAL™ offrent une solution de rechange réussie et durable au développement d'infrastructures de plage et de loisirs dans les régions intérieures, ce qui permet à une plus grande partie de la population d'avoir accès à ces espaces récréatifs, a déclaré Alastair Sinclair, directeur régional de Crystal Lagoons.

Nous sommes impatients mettre notre expérience à profit dans le cadre de ce partenariat et du potentiel que renferment les concepts et la technologie de Crystal Lagoons® , particulièrement en Australie. Nous allons désormais nous concentrer sur la création de partenariats avec des investisseurs stratégiques, des promoteurs et des propriétaires fonciers dans chacun de ces territoires afin de mener à bien ces projets », a ajouté un porte-parole de Vibranium Capital Partners.

Crystal Lagoons est une entreprise américaine qui a mis au point une technologie permettant de construire et d'entretenir des lagons cristallins d'une taille illimitée, et ce, pour un coût très bas, partout dans le monde.

L'entreprise détient plus de 2 500 brevets dans 160 pays, et ses installations durables utilisent jusqu'à 100 fois moins de produits chimiques que les piscines conventionnelles et seulement 2 % de l'énergie requise par celles-ci. Bureau Veritas a vérifié l'efficacité de l'utilisation de l'eau via cette technologie, et est arrivée à la conclusion qu'un lagon de 1 ha/2,5 acres utilise 33 fois moins d'eau qu'un terrain de golf et 40 % moins d'eau qu'un parc aquatique de la même taille. Les installations de Crystal Lagoons® peuvent utiliser de l'eau de mer, de l'eau douce et de l'eau saumâtre, qui n'a pas d'autre utilité.

