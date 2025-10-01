NEW YORK, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Thesis.io présente Crypto Canvas , une carte du marché interrogeable en direct qui transforme l'immense flux d'informations sur les cryptomonnaies en une vue unique et lisible. Conçue pour les opérateurs en bourse, cette carte affiche des indicateurs exploitables et fournit un aperçu instantané sur la situation du marché en temps réel.

Crypto Canvas en direct : carte du marché en temps réel

« Crypto Canvas condense les données fragmentées en une vue équilibrée et comparable afin que vous puissiez voir l'ensemble de la structure, repérer l'inattendu et agir rapidement », a déclaré l'expert principal en mégadonnées de Thesis.io .

Des centaines d'indicateurs dans une seule image

La plupart des outils proposent un affichage fragmenté. Les listes indiquent les classements. Les graphes montrent les tendances. Les cartes thermiques illustrent la répartition. Crypto Canvas affiche tout le contexte en même temps. Un affichage fixe peut contenir des centaines d'indicateurs ce qui vous permet d'évaluer le contexte d'un seul coup d'œil et d'approfondir en cas de changement. Cet outil inédit vise à établir une nouvelle norme pour la visualisation et l'assimilation des données massives.

Structure des cryptomonnaies sur Crypto Canvas

Crypto Canvas suit actuellement plus de 4 000 projets sur le Web3 et plus de 130 000 guides d'opinion clés dans le domaine de la cryptomonnaie sur X.

Chaque projet apparaît comme une vignette sur la carte. Pour les très petites capitalisations boursières, plusieurs projets de la même catégorie sont regroupés dans une seule vignette pour que la vue reste claire. La taille des vignettes suit la capitalisation du marché et est mise à jour de temps à autre sans affecter l'affichage fixe. Les catégories similaires sont proches les unes des autres, de sorte que les secteurs et les rotations sont faciles à repérer. Touchez une vignette pour voir les principaux indicateurs en temps réel, comme le prix, le volume, la capitalisation boursière et le sentiment social. Une couche Mindshare (partage d'avis) montre quels guides d'opinion parlent d'un projet et l'attention qu'ils lui accordent. Si le même guide d'opinion couvre plusieurs jetons, nous établissons un lien entre eux, et chaque vignette indique la part d'impact de l'auteur pour ce projet. Il en résulte une vision vivante du marché, qui reste claire même si les conditions changent. La carte est entièrement interactive : zoomer sur un thème, rechercher des jetons ou des cohortes, filtrer par secteur ou par chaîne, et verrouiller la vue pour comparer côte à côte.

Pourquoi Crypto Canvas?

Les opérateurs en bourse utilisent Crypto Canvas pour raccourcir le temps de décision. La liquidité se forme souvent avant l'histoire, de sorte que les grappes et les poches de chaleur mettent en évidence les entrées possibles. Les cohortes de baleines crypto deviennent visibles grâce à la synchronisation des mouvements. L'affichage étant fixe, les comparaisons côte à côte restent correctes entre les jetons, les chaînes et les jours. Il est possible de tester les effets du partage d'avis sur le marché en établissant une corrélation entre les vagues de guide d'opinion et l'évolution des prix.

Crypto Canvas est désormais disponible en version bêta ouverte. Consultez la carte du marché en direct, explorez les indicateurs et demandez les fonctionnalités qui correspondent à votre cahier des charges.

