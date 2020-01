Cryopeak Solution GNL LLC, annonce pour la première fois la disponibilité d'une remorque Super-B-train pour le transport de GNL

La nouvelle remorque Super B-train est une percée, conçue et équipée d'une technologie de façon à pouvoir avoir 70 pour cent plus de capacité que les remorques standard opérant au Canada aujourd'hui.

« Nos clients recherchent des coûts moins élevés associés au transport du GNL et nous sommes heureux d'avoir quatre nouvelles remorques Super B-train qui entreront en service dans notre flotte au début de 2020. Cette nouvelle solution de transport améliorera la compétitivité du GNL, car les coûts de transport représentent souvent le coût le plus élevé du GNL fourni à nos clients », a déclaré Calum McClure, PDG de Cryopeak.

Cryopeak Solution GNL LLC : Cryopeak est le principal distributeur de GNL au Canada et dispose actuellement d'une flotte de 16 pétroliers en exploitation au Canada, ainsi que d'équipement et de technologies pour le stockage, la regazéification et la distribution de GNL. Cryopeak est certifié ISO 9001 et a des plans d'intervention d'urgence approuvés par Transports Canada. Cryopeak a été fondée en 2012 et est une société de portefeuille de BP Energy Partners, LLC. www.cryopeak.com

BP Energy Partners : BP Energy Partners, LLC est une société de capital-investissement axée principalement sur les investissements de contrôle du marché intermédiaire au sein de la chaîne de valeur du gaz naturel. En plus du capital, BPEP se consacre à apporter des relations, une expertise en gestion et une expérience opérationnelle à des partenariats avec des entrepreneurs, des entreprises familiales et des équipes de gestion dans le but d'augmenter les investissements qui font avancer les initiatives énergétiques et environnementales rentables et axées sur les solutions. BPEP a été fondée en 2013 et gère actuellement plus de 500 millions de dollars en capital. Plus d'infos: www.bpenergypartners.com

