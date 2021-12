DENVER, 6 décembre 2021 /CNW/ - Les représentants de CryoMass Technologies Inc. (l'« Entreprise ») déclare : Nous avons été occupés et nous le sommes de plus en plus.

Ce que nous avons accompli jusqu'à maintenant

Le 15 avril dernier, nous avons retenu les services d'une entreprise indépendante d'ingénierie et de fabrication pour raffiner la conception de notre système cryomécanique de traitement du chanvre et du cannabis récoltés et d'autres plantes de grande valeur. Le système exploite le processus de CryoMass (breveté aux États-Unis) pour l'application contrôlée d'azote liquide afin de stabiliser et séparer les éléments structuraux de la matière végétale brute.

Le dispositif en cours d'élaboration est adapté au transport autoroutier et est optimisé pour la collecte à faible coût de trichomes de chanvre et de cannabis entièrement intacts. Il peut être utilisé quelques minutes après la coupe des plants et peut également capturer efficacement les trichomes des parties fraîches surgelées ou même séchées des plantes, y compris les retailles. La capacité de traitement de l'appareil devrait être d'environ 600 kilogrammes de matière végétale brute par heure.

La conception avancée de l'équipement est terminée, et la mise à l'essai d'un prototype est en cours. L'entreprise d'ingénierie et de fabrication a indiqué avoir la capacité de produire de 10 à 15 appareils de ce genre par mois.

Le 30 septembre, la China National Intellectual Property Administration nous a accordé un brevet supplémentaire pour notre processus. Nous prenons actuellement des mesures pour protéger encore davantage notre propriété intellectuelle, par l'entremise de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle et d'autres organismes similaires dans plusieurs autres pays.

Le 11 novembre, nous avons retenu les services d'une deuxième entreprise d'ingénierie et de fabrication, pour mettre au point un concept de machine distinct, mais faisant toujours appel à notre processus breveté. Nous nous attendons à ce que leurs travaux contribuent à renforcer la puissance et la robustesse de la technologie de CryoMass. De plus, cette démarche ouvre la voie vers la consolidation d'une seconde source de fabrication.

Le 17 novembre, nous avons annoncé l'achèvement d'un financement par actions d'une valeur de 10,3 millions de dollars. Le financement et la conversion anticipée de la quasi-totalité de la dette de l'entreprise en actions ordinaires nous ont permis de présenter un solide bilan et d'assurer des ressources adéquates pour le développement prévu au cours des douze prochains mois.

Dans le cadre du financement, 1 010 000 actions et 760 000 actions ordinaires de CryoMass Technologies ont été achetées respectivement par le chef de la direction Christian Noël et le président du conseil d'administration Delon Human.

L'une des choses que nous n'avons pas voulu faire : accepter des commandes en prévente. Nous ne prendrons pas de dépôt pour des machines que nous ne jugeons pas prêtes pour leur livraison. Malgré tout, nous recevons chaque semaine de multiples demandes de clients potentiels. Nous savons déjà qui seront probablement bon nombre de nos clients, et bon nombre d'entre eux sont déjà au fait de notre réputation.

Ce que nous prévoyons accomplir

Essais bêta La première machine « bêta » fonctionnelle devrait être prête pour des essais in situ chez un producteur tiers de cannabis en janvier 2022.

Première livraison et première vente de services La première machine produite devrait être prête à être utilisée vers la fin du premier trimestre de 2022. Dès lors, nous prévoyons que notre premier client payant sera en mesure d'augmenter ses marges, en réduisant les coûts de manutention/transformation/raffinage de son chanvre/cannabis et en augmentant la valeur de sa matière destinée aux préparateurs de produits finaux.

Décisions en matière de prix L'entreprise évalue actuellement différentes stratégies tarifaires et de marketing pour ses futurs produits et services.

Pourquoi nous sommes autant occupés

Nous croyons que l'équipement en cours d'élaboration chez CryoMass combinera des solutions convaincantes d'économie de temps et de coûts, qui amélioreront du même coup la qualité et la quantité de production pour les cultivateurs et transformateurs à grande échelle de chanvre et de cannabis.

Économies de coûts en amont L'utilisation d'un système CryoMass - qui peut être transporté par camion et exploité directement dans les champs de la plupart des grands producteurs de chanvre et de cannabis, ou installé en permanence dans leurs installations de transformation - devrait éliminer une bonne partie des coûts associés aux méthodes traditionnelles, notamment les coûts de main-d'œuvre, de carburant et en capital pour le séchage et la maturation du chanvre ou du cannabis cultivé pour l'extraction des produits finis.

Habituellement, les plantes récoltées sont transportées dans une installation spécialement construite pour le séchage, puis traitées pendant une semaine ou plus dans des conditions contrôlées de température et d'humidité. Cette façon de faire est coûteuse. Avec notre système, les plantes récoltées sont simplement introduites dans l'appareil de CryoMass, et quelques minutes plus tard, des trichomes intacts sont recueillis à l'autre bout.

Amélioration de la qualité et de la quantité de production Avec les pratiques traditionnelles et leurs sept à dix jours de manipulations et de séchage, une grande partie des précieux trichomes se détachent et sont souvent perdus. Les trichomes restants risquent ensuite d'être endommagés par une longue exposition à l'oxygène et par l'évaporation de leurs terpènes volatiles. Avec le système CryoMass, les trichomes sont recueillis sans délai et demeurent entièrement intacts, éliminant ainsi tout risque de pertes inutiles.

Les trichomes récoltés dans les champs sont les éléments les plus propres du plant de chanvre ou de cannabis, car contrairement au reste du végétal, ceux-ci n'absorbent pas facilement les métaux lourds, les pesticides ou les autres contaminants se trouvant fréquemment dans le sol. Pour les utilisateurs finaux, ces trichomes presque vierges constituent ce qui se rapproche le plus d'un produit totalement exempt de contaminants. En tant que matière première pour les préparateurs d'extraits et d'huiles, ils sont garants d'une pureté optimale pour leurs propres produits.

Économies de coûts en aval Étant donné que les trichomes collectés grâce à la technologie de CryoMass ne représentent qu'environ 10 % du poids et du volume du plant de départ, ils coûtent moins cher à expédier et à entreposer que de la matière végétale brute. Pour la même raison - et parce que les trichomes sont exempts de cires et d'autres éléments indésirables présents dans le reste du plant -, la transformation des trichomes en huiles et extraits peut être beaucoup plus rapide, moins coûteuse et plus facile que lorsqu'il faut transformer toute la matière brute. Même les trichomes récoltés à partir de morceaux de chanvre/cannabis séché ou congelé procurent cet avantage économique aux préparateurs d'huiles et d'extraits.

La combinaison de ces trois avantages du système CryoMass - économies en amont, amélioration du produit, puis économie en aval - peut presque doubler la valeur brute d'une récolte. Et dans certaines régions administratives, ceux qui auront choisi Cryomass pourraient bénéficier d'une réduction au niveau des droits d'accise prélevés sur les récoltes de cannabis et de chanvre - taxe habituellement calculée en fonction du poids brut retiré du champ.

Une industrie en pleine croissance La production/transformation du chanvre et du cannabis constitue une énorme industrie à l'échelle mondiale. Par exemple aux É.-U., dans les 11 États où sa consommation récréative et médicale par les adultes est autorisée, la valeur brute des récoltes de cannabis dépasse les 6 milliards de dollars par an1. La croissance du marché aux États-Unis et au niveau mondial est susceptible d'être alimentée partiellement par l'acceptation croissante des produits à base de cannabis médicinal et l'avènement de changements législatifs envisagés dans diverses juridictions à travers le monde.

Occasion Notre entreprise possède une technologie brevetée supérieure. Ce qui nous tient si occupés, c'est l'occasion d'affaires que nous entrevoyons - pour nous et nos actionnaires - en profitant de cette technologie qui vient réduire les coûts et augmenter la valeur du produit, au sein d'une industrie mondiale en pleine expansion et valant plusieurs milliards de dollars.

Et ce n'est peut-être là que le premier chapitre dans l'histoire de notre entreprise. Plusieurs autres plantes de grande valeur, y compris des espèces d'importance pour les domaines de la santé et du bien-être, dissimulent leurs précieuses ressources dans des trichomes. La technologie que nous mettons au point pour le chanvre et le cannabis pourrait également s'avérer rentable pour ces autres espèces. Notre intention est de le découvrir.

