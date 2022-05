DENVER, 31 mai 2022 /CNW/ - CryoMass Technologies Inc. (« CryoMass » ou la « Société ») (OTC: CRYM) est heureuse d'annoncer que l'Office de la propriété intellectuelle du Canada a accordé à CryoMass un brevet (numéro 3064896) pour sa nouvelle technologie en lien avec le processus de séparation de la matière végétale. Le brevet porte en général sur la séparation des particules végétales et, en particulier, sur un système et une méthode de séparation cryogénique des matières végétales. Le brevet demeurera valide jusqu'en 2039.

Le brevet canadien suit le précédent établi par le United States Patent and Trademark Office et le State Intellectual Property Office de la République populaire de Chine, qui ont tous deux accordé à CryoMass des brevets de processus valides jusqu'en 2038.

Christian Noël, chef de la direction de CryoMass, a déclaré : « Après des années de planification, d'ingénierie et de validation technique, il est excitant de recevoir une protection de brevet dans un autre marché cible clé pour notre technologie hautement perturbatrice. Le Canada a été le premier pays du G7 à légaliser le cannabis et, à ce titre, a donné naissance à certains des plus grands noms de l'industrie mondiale du cannabis. Il s'agit assurément d'une importante occasion de commercialisation pour CryoMass. »

CryoMass demeure déterminée à élargir son portefeuille mondial de protection des brevets et cherche à obtenir des brevets dans d'autres juridictions importantes, y compris l'Union européenne.

« Même si nous parlons beaucoup de l'industrie florissante du cannabis et du chanvre, qui vaut 50 milliards de dollars, nous sommes convaincus que notre technologie peut réduire considérablement les coûts et améliorer la qualité des produits dans d'autres industries de plusieurs milliards de dollars également. Le Canada, la Chine et les États-Unis ont tous des secteurs agricoles vastes et diversifiés, et le fait d'avoir obtenu une protection du brevet à long terme devrait nous permettre de tirer parti efficacement de multiples possibilités agricoles », a ajouté M. Noël.

Les actions ordinaires de CryoMass Technologies Inc. se négocient sur le marché OTCQB et sont identifiées par le symbole « CRYM ». Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec l'entreprise par courriel à l'adresse [email protected] ou par téléphone au +1 833 256-2382. L'entreprise se fera un plaisir de répondre à votre demande de renseignements.

Le présent communiqué de presse n'est pas une offre de titres, ni une sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de titres aux États-Unis d'Amérique ou dans tout autre pays où il serait illégal de le faire.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis qui mettent en cause des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus, y compris les facteurs de risque définis dans les documents déposés par la Société auprès de la SEC et qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de la Société soient sensiblement différents des performances, réalisations ou résultats futurs exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Les risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les changements dans l'environnement réglementaire touchant la vente et l'utilisation de produits du cannabis ou du chanvre et d'autres secteurs d'activité potentiels que l'entreprise envisagera d'intégrer à un moment donné, la demande pour les produits de l'entreprise, le financement interne et la situation financière de l'entreprise, le déploiement des produits, la concurrence, notre dépendance vis-à-vis de nos partenaires commerciaux, les variations des marchés mondiaux des matières premières et autres questions commerciales impliquant la Société, ses produits et les marchés sur lesquels l'entreprise exerce ses activités ou cherche à pénétrer, ainsi que les conditions économiques générales. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont faites qu'à la date des présentes et, sauf exigence contraire des lois sur les valeurs mobilières applicables, l'entreprise décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Mise en garde concernant les activités liées au cannabis aux États-Unis

Les investisseurs doivent savoir que l'industrie du cannabis aux États-Unis est soumise à d'importantes restrictions juridiques et à d'importants règlements. La marijuana, telle qu'elle est définie dans la Controlled Substances Act des États-Unis, demeure une drogue de l'annexe I en vertu de la loi américaine, ce qui rend illégal, en vertu de la loi fédérale américaine, de cultiver, de distribuer ou de posséder du cannabis, entre autres choses. Les opérations financières impliquant des produits générés par des activités commerciales liées au cannabis aux États-Unis ou destinées à en faire la promotion peuvent servir de fondement à des poursuites en vertu de la législation fédérale américaine applicable sur le blanchiment d'argent. Veuillez examiner attentivement les documents déposés par l'entreprise à la SEC en ce qui concerne les facteurs de risque connexes.

