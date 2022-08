Mike Stringile nommé directeur des ventes internationales

DENVER, le 9 août 2022 /CNW/ - CryoMass Technologies Inc. (la « Société » ou « CryoMass ») (OTCQX : CRYM) accueille Mike Stringile à la direction de son équipe de ventes internationales, au moment où l'entreprise se prépare à lancer sa première installation commerciale le mois prochain à Monterey, en Californie. M. Stringile apporte dans ses bagages une grande expérience de vente et des connaissances inégalées en matière d'extraction dans le domaine du cannabis.

Notre homme a commencé sa carrière dans l'industrie pétrolière et gazière à Fort McMurra

y, en Alberta, où il a fait ses classes dans l'univers complexe de l'extraction d'hydrocarbures des sables bitumineux. Après avoir passé plus de sept ans à parfaire ses connaissances techniques, l'occasion s'est présenté d'appliquer son expertise en matière d'extraction dans l'industrie bourgeonnante du cannabis.

En novembre 2018, M. Stringile s'est joint à Vitalis Extraction Technologies, une jeune entreprise d'extraction de CO 2 établie à Kelowna, en Colombie-Britannique. Son savoir-faire n'a pas tardé à porter ses fruits. Il a mis à profit ses connaissances de l'industrie pétrolière et gazière pour permettre la conception et la mise au point d'extracteurs de CO 2 adaptés à l'industrie du cannabis. Parallèlement, il a mis sur pied un service de vente connexe qui offrait bien plus que seulement des extracteurs aux producteurs : l'expertise elle-même, au niveau de l'extraction et de l'intégration des processus. Au cours des 18 premiers mois, la nouvelle division a généré plus de 18 millions de dollars de revenus pour Vitalis.

Puis, en mars 2020, au moment où les mesures de confinement liées à la COVID-19 entraient en vigueur, M. Stringile a cofondé AGMS Solutions Inc., qui continue d'offrir une gamme complète de services de consultation axés sur l'extraction pour l'industrie du cannabis. AGMS a rapidement développé un réseau mondial de cultivateurs, d'extracteurs et de producteurs de produits finis de cannabis cherchant à se prévaloir de solutions technologiques avancées et personnalisées.

Christian Noël, directeur et chef de la direction de CryoMass, a déclaré : « Il est extrêmement rare de tomber sur une personne comme M. Stringile, qui possède à la fois une expertise technique et une maîtrise des ventes dans notre industrie actuelle. Je suis convaincu qu'avec Mike et notre directeur des ventes aux États-Unis, Steve Cimini, nous avons l'équipe de rêves pour établir rapidement un réseau de ventes internationales et de partenariat de sous-traitance qui générera des millions de dollars de revenus. »

Commentant sa nomination, M. Stringile a déclaré : « Je suis totalement excité à l'idée de diriger le développement et le déploiement d'une robuste infrastructure de vente à l'international pour CryoMass. J'ai vu à peu près tout ce qui se fait en matière de technologies d'extraction, mais quand j'ai compris ce que cette équipe préparait, une seule chose m'est venue en tête : nous allons révolutionner le marché. De plus, la beauté de cette technologie incontournable, c'est qu'elle est protégée par un brevet jusqu'en 2038. Je crois que l'industrie va se retrouver sens dessus dessous, à l'échelle mondiale. »

Les actions ordinaires de CryoMass Technologies Inc. se négocient sur le marché OTCQX et sont identifiées par le symbole CRYM. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec la Société par courriel à l'adresse [email protected] ou par téléphone au +1 833 256-2382.

Le présent communiqué de presse n'est pas une offre de titres ni une sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de titres aux États-Unis d'Amérique ou dans tout autre pays où il serait illégal de le faire.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis qui mettent en cause des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus, y compris les facteurs de risque définis dans les documents déposés par la Société auprès de la SEC et qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de la Société soient sensiblement différents des performances, réalisations ou résultats futurs exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Les risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les changements dans l'environnement réglementaire touchant la vente et l'utilisation de produits du cannabis ou du chanvre et d'autres secteurs d'activité potentiels que l'entreprise envisagera d'intégrer à un moment donné, la demande pour les produits de l'entreprise, le financement interne et la situation financière de l'entreprise, le déploiement des produits, la concurrence, notre dépendance vis-à-vis de nos partenaires commerciaux, les variations des marchés mondiaux des matières premières et autres questions commerciales impliquant la Société, ses produits et les marchés sur lesquels l'entreprise exerce ses activités ou cherche à pénétrer, ainsi que les conditions économiques générales. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont faites qu'à la date des présentes et, sauf exigence contraire des lois sur les valeurs mobilières applicables, l'entreprise décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Mise en garde concernant les activités liées au cannabis aux États-Unis

Les investisseurs doivent savoir que l'industrie du cannabis aux États-Unis est soumise à d'importantes restrictions juridiques et à d'importants règlements. La marijuana, telle que définie dans le Controlled Substances Act des États-Unis, demeure une drogue selon l'Annexe I, ce qui rend illégales, en vertu de la loi fédérale américaine, la culture, la distribution et la possession de cannabis, entre autres choses. Les opérations financières impliquant des produits générés par des activités commerciales liées au cannabis aux États-Unis ou destinées à en faire la promotion peuvent servir de fondement à des poursuites en vertu de la législation fédérale américaine applicable sur le blanchiment d'argent. Veuillez examiner attentivement les documents déposés par l'entreprise à la SEC en ce qui concerne les facteurs de risque connexes.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1603046/CRYOMASS_TECHNOLOGIES_Logo.jpg

SOURCE CryoMass Technologies Inc