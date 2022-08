PREMIÈRE INSTALLATION DESTINÉE À LA PRODUCTION DE CANNABIS EN CALIFORNIE

DENVER, 4 août 2022 /CNW/ - CryoMass Technologies Inc. (la « Société » ou « CryoMass ») (OTCQX : CRYM) est heureuse d'annoncer que des essais rigoureux de son système breveté de séparation des trichromes cryogéniques ont donné des résultats dans tous les domaines d'intérêt clés qui ont soit répondu aux attentes des essais préalables, soit les ont largement dépassées. L'entreprise se prépare maintenant à livrer sa première unité commerciale à un partenaire d'exploitation situé au cœur de la plus grande région de production de cannabis du plus grand marché du cannabis au monde, la Californie.

Cette entreprise de Monterey fabrique des extraits haut de gamme pour sa propre marque et plusieurs des marques les plus connues en Californie. Leur vaste expertise dans la production d'extraits normalisés de grande qualité devrait s'avérer précieuse alors que nous peaufinons les procédures d'utilisation normalisées pour guider le développement de produits pour les futurs clients.

Ensemble, nous mettons en place une station de traitement à péage dans leurs installations sophistiquées de Monterey, où nous espérons traiter le cannabis pour le compte de certains des principaux cultivateurs de cannabis de Californie, dont beaucoup entretiennent déjà des relations commerciales étroites. La société est convaincue que ce partenariat commencera à générer des revenus au 4e trimestre de 2022 et prévoit une forte augmentation des revenus tout au long de 2023.

Le système CryoMass permet aux cultivateurs et aux transformateurs de cannabis et de chanvre d'optimiser et de rationaliser leurs processus, réduisant ainsi considérablement les coûts tout en capturant environ 97 % des éléments actifs et en augmentant la pureté et la qualité des produits vendus aux consommateurs.

Christian Noël, directeur et chef de la direction de CryoMass, a déclaré : « Enfin, après sept ans d'ingénierie, de développement de produits et de tests, nous sommes prêts à commercialiser cette nouvelle technologie passionnante. Et la demande est incroyable. Chaque semaine, nous recevons des demandes de cultivateurs et de transformateurs de cannabis et de chanvre de tous les États-Unis et du reste du monde. Nous vivons une période passionnante. »

M. Noël a ajouté : « Notre marché cible initial est l'Amérique du Nord, surtout les États-Unis. Nous pensons que notre premier déploiement à Monterey servira à attirer les cultivateurs d'un rayon de quatre heures qui cherchent à se prévaloir de cette nouvelle technologie de séparation cryogénique des trichomes « incontournable ». Entre Santa Barbara et Monterey, nous serons en mesure de traiter à façon environ 5 000 licences de culture, soit 60 % de l'ensemble du marché californien. Nous considérons cette première installation comme l'endroit idéal pour présenter le système CryoMass aux futurs clients du monde entier. »

Points saillants de la phase de mise à l'essai

Lorsque l'on compare les résultats du système breveté CryoMass aux systèmes traditionnels de séparation des trichomes, il n'y a aucune comparaison possible.

Sur la base du traitement de 25 000 livres de biomasse, voici les résultats de notre système de séparation des trichomes par rapport aux neuf principaux systèmes traditionnels qui n'utilisent pas et ne peuvent pas utiliser notre processus de séparation cryogénique sans solvant breveté :

CryoMass par rapport aux systèmes traditionnels de séparation des trichomes CryoMass Systèmes traditionnels



Moyenne Biomasse traitée par heure (lb) 1 320 60 Durée de séparation en jours (sur la base de journées de 12 heures) 1,6 66 Rendement moyen attendu en trichomes (lb) 8 000 1 750 Charges opérationnelles* 2 816 $ 33 533 $ * Les données des systèmes traditionnels ont été recueillies à partir des sites Web des entreprises et des conversations avec les représentants des entreprises.

Il est important de noter que l'une des principales raisons pour lesquelles le système CryoMass est beaucoup plus efficace du point de vue des processus et des économies, c'est qu'il est, à notre connaissance, le seul système de séparation à alimentation continue alors que tous les autres sont des systèmes à alimentation par lots.

Bien que la société se concentre initialement sur le secteur du cannabis et du chanvre, il existe un énorme potentiel pour générer d'importantes sources de revenus à partir du traitement d'autres plantes riches en trichrome de grande valeur, où des économies de coûts et des améliorations du produit final similaires peuvent être réalisées.

Voici la vidéo du système de séparation du trichrome CryoMass en fonctionnement à alimentation continue qui a été publiée en mai : CLIQUEZ ICI POUR VISIONNER LA VIDÉO

