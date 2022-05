DENVER, le 2 mai 2022 /CNW/ - CryoMass Technologies Inc. (la « société ») a commencé la mise à l'essai en temps réel d'un modèle à grande échelle et prêt à l'emploi de son système cryogénique breveté pour capturer les éléments de grande valeur des plantes de chanvre et de cannabis. L'appareil occupe une superficie de 160 pieds carrés, mesure 11 pieds de haut et fonctionne avec de l'azote liquide ultra froid.

Cliquez ci-dessous pour voir une vidéo de la machine CryoMass en activité.

Les objectifs des essais sont les suivants :

Déterminer le débit le plus efficace pour différents types de matières végétales brutes. Des débits efficaces permettent de faire fonctionner l'équipement en continu, sans temps d'arrêt coûteux.

Mesurer le pourcentage de précieux cannabinoïdes d'une plante (conservés dans les trichomes de la plante) qui sont capturés par le système selon divers paramètres de contrôle du système.

Mesurer la consommation d'azote liquide du système.

Évaluer les effets du contact direct avec l'azote liquide sur les pièces mécaniques.

Élaborer des systèmes de saisie de données exclusifs, mesurer et consigner les gains d'efficacité, les économies et la qualité du produit final.

Les résultats préliminaires indiquent ce qui suit :

Le débit efficace se situe entre 400 et 600 kilogrammes de matières végétales brutes par heure.

600 kilogrammes de matières végétales brutes par heure. Les taux de récupération (la part des cannabinoïdes d'une plante qui sont récupérés à l'aide du système) se situent entre 96 % et 97 % selon les paramètres testés.

Il n'y a eu aucune défaillance des pièces mécaniques en contact direct avec l'azote liquide.

Les méthodes conventionnelles de récupération des cannabinoïdes sont coûteuses et exigent une manipulation poussée et un séchage contrôlé. De plus, elles entraînent généralement la perte d'environ un tiers des trichomes, la partie de la plante où sont récoltés les cannabinoïdes. Les résultats des essais préliminaires de CryoMass Technologies renforcent l'opinion de la direction selon laquelle le dispositif tel qu'il est actuellement offre des avantages convaincants en matière de temps, de coût et de qualité pour tout cultivateur ou transformateur de chanvre ou de cannabis à grande échelle.

Ces avantages peuvent s'appliquer aux transformateurs d'autres plantes, puisque notre processus élimine bon nombre d'étapes et de goulots d'étranglement associés aux pratiques existantes.

Les actions ordinaires de CryoMass Technologies Inc. se négocient sur le marché OTCQB et sont identifiées par le symbole « CRYM ». Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec l'entreprise par courriel à l'adresse [email protected] ou par téléphone au +1 833 256-2382. L'entreprise se fera un plaisir de répondre à votre demande de renseignements.

