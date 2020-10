Cryodénervation à l'argon - Une nouvelle option de traitement en médecine du dos développée au Québec

QUÉBEC, le 29 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Un nouveau traitement par le froid, unique en Amérique du Nord, permet pour la première fois de soulager de façon permanente un patient qui souffre d'un syndrome facettaire lombaire ou cervical. Le traitement de cryodénervation à l'argon, inventé et développé par le Dr Jean-François Roy, est maintenant offert chez L5-S1, la seule clinique de médecine privée du dos au Québec.

Ce traitement a recours au froid extrême pour geler et détruire les nerfs qui transmettent la douleur à partir des facettes altérées. Avec ce froid intense, la dénervation irréversible de la facette est obtenue, soulageant du même coup de façon permanente le patient condamné initialement à la souffrance à vie. Ce traitement est sans effet secondaire et minimalement invasif. Mentionnons que le syndrome facettaire comprend 20 % des causes de lombalgie et de cervicalgie.

La cryodénervation à l'argon vient surpasser les traitements classiques comme la dénervation par radiofréquence, appelée aussi rhizotomie, pour laquelle il y a plusieurs mois d'attente et dont les résultats ne sont que temporaires.

« Ce qui me dérange avec les solutions proposées actuellement, c'est le fait que les patients attendent une éternité pour des traitements qui ne sont que temporaires », mentionne le Dr Jean-François Roy, directeur médical chez L5-S1, au sujet des autres options de traitement disponibles sur le marché. « Nous sommes très fiers de pouvoir offrir à la population ce traitement innovateur pour les soulager de manière permanente. De plus, il n'y a pratiquement pas d'attente pour obtenir le traitement de cryodénervation à l'argon. Ce traitement est à l'origine de la création de la clinique L5-S1 », résume le Dr Roy.

Dr Jean-François Roy, médecin spécialiste du dos

Dr Jean-François Roy est un orthopédiste spécialiste de la colonne reconnu. Il cumule maintes expériences depuis 30 ans dans plusieurs traitements du dos et pratique les techniques innovantes de chirurgie de la colonne. Il possède une expérience unique au Canada.

L5-S1, la seule clinique de médecine privée du dos au Québec

L5-S1 est la seule clinique de médecine privée du dos au Québec. Elle est née de la volonté de rendre accessibles les meilleurs traitements possible en médecine du dos. Elle offre notamment à la population en général un accès rapide à une consultation avec l'un des meilleurs chirurgiens de la colonne en Amérique du Nord. Aucune ordonnance médicale n'est requise pour prendre rendez-vous.

Site web de la clinique : l5-s1.ca

SOURCE L5-S1 Médecine Privée du Dos

Renseignements: Source, information et demande d'entrevue avec le Dr Jean-François Roy : Louis Garon, directeur L5-S1 Médecine privée du dos, Tél. : 418 914-3525, Courriel : [email protected]