Le financement supplémentaire est destiné à améliorer l'offre afin d'augmenter les revenus des clients et d'accroître la sécurité des opérations de la salle de contrôle des infrastructures essentielles

CALGARY, Alberta, 14 septembre 2021 /CNW/ - À la suite de déploiements initiaux de très bons produits dans des environnements de salles de contrôle de l'industrie lourde, CruxOCM , le pionnier de l'automatisation robotisée des processus industriels (RIPA™) pour les opérations de salles de contrôle, a annoncé aujourd'hui qu'il avait recueilli 6 millions de dollars en prêts à redevances pour stimuler sa croissance. Les premiers clients sont en voie de découvrir des centaines de millions de revenus supplémentaires grâce au déploiement de la gamme de produits initiale de CruxOCM, pipeBOT. La dernière ronde de financement a été menée par Bullpen Capital, avec la participation d'Angular Ventures, de Root Ventures, de Golden Ventures, de Cendana Capital et d'Industry Ventures. Le capital servira à élargir les gammes de produits de l'entreprise, à accroître l'efficacité de son processus d'installation et à continuer de développer son équipe partout en Amérique du Nord.

À ce jour, le financement total de CruxOCM s'élève à 9 millions de dollars, en plus d'une ronde de financement d'entreprise de 2,6 millions de dollars en 2019 codirigée par Angular Ventures et Root Ventures. CruxOCM a fait ses preuves sur le marché des produits au cours des trois dernières années. Et l'entreprise est en voie de fournir un plus grand nombre d'opérateurs de salle de contrôle dotés des meilleurs outils disponibles pour effectuer leur travail de façon sécuritaire et efficace. Le logiciel de l'entreprise contribue également à aider les entreprises à réduire au minimum leur impact sur l'environnement et à maximiser leurs revenus grâce à une utilisation accrue des actifs et à un meilleur rendement. CruxOCM utilisera également le capital supplémentaire pour renforcer ses installations pour prendre de l'expansion rapidement dans l'ensemble des actifs de ses clients et commencer à développer de nouvelles gammes de produits dans les usines à gaz, les gazoducs et les installations extracôtières.

« Nous sommes ravis d'avoir accès au capital de ce groupe d'entreprises de pointe de prêts à redevance du secteur des technologies avancées afin d'offrir notre technologie à un plus grand nombre de salles de contrôle dans le domaine de l'énergie, a déclaré Vicki Knott, cofondatrice et chef de la direction de CruxOCM. Les salles de contrôle sont le cerveau, le cœur et l'âme du secteur de l'énergie, et elles ont un besoin criant d'innovation. Notre mission, qui consiste à donner aux opérateurs de salle de contrôle des superpuissances, garantira l'efficacité et la sécurité d'une infrastructure essentielle dont nous dépendons quotidiennement. »

RIPA est la technologie de base à partir de laquelle les solutions d'automatisation gatherBOT et pipeBOT de CruxOCM sont construites. CruxOCM travaille avec des entreprises dont la taille varie entre 17 milliards de dollars et 77 milliards de dollars de capital de marché, afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité des salles de contrôle grâce à l'automatisation. RIPA permet de réduire jusqu'à 99 % les facteurs humains afin que les opérateurs de salle de contrôle puissent augmenter leur productivité tout au long de la journée.

« RIPA de CruxOCM change la donne dans l'industrie, et nous sommes ravis de faire partie de cette prochaine étape de croissance », a déclaré Eric Wiesen, directeur associé chez Bullpen Capital. RIPA est essentiel pour accroître l'efficacité de l'infrastructure existante de la salle de contrôle de l'industrie lourde tout en maintenant la sécurité. Même si nous accordons la priorité aux initiatives en matière d'énergie verte à l'échelle mondiale, le pétrole et le gaz continueront de jouer un rôle déterminant dans la transition énergétique. Nous devons donc utiliser la technologie pour automatiser là où nous le pouvons, tout en aidant les entreprises à augmenter les mesures afin d'atteindre les objectifs des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). »

« Il est passionnant de voir les avantages de l'automatisation des logiciels et du contrôle intelligent des processus atteindre de plus en plus les industries lourdes traditionnelles, qui ont jusqu'à présent été plus lentes à adopter certaines de ces technologies avancées, a déclaré Gil Dibner, partenaire chez Angular Ventures. CruxOCM est à l'avant-garde de la mise de la puissance de l'automatisation robotique intelligente pour générer des gains d'efficacité massifs dans l'industrie pétrolière et gazière, ce qui a également des répercussions profondément positives sur la sécurité et l'environnement. »

CruxOCM a connu une croissance rapide au cours des deux dernières années. Depuis son financement initial en 2019, l'entreprise a prouvé que ses logiciels peuvent accroître les revenus et favoriser la sécurité des opérations dans un environnement de production d'infrastructures énergétiques essentielles. Les premiers clients figurent parmi les principaux géants de l'énergie en Amérique du Nord et dans le monde, et étendent rapidement les déploiements de pipeBOT. Ces premiers clients accélèrent également les offres de produits supplémentaires de la feuille de route de Crux afin d'intégrer RIPA à d'autres secteurs verticaux de leur entreprise. Parmi les produits que les premiers clients ont accélérés, citons powerOPT et draOPT, qui réduisent encore davantage les coûts d'exploitation grâce à l'automatisation intelligente de leur infrastructure essentielle.

À propos de CruxOCM

Crux Operations Control Management Limited (CruxOCM) offre un logiciel novateur de gestion du contrôle des opérations qui réduit la complexité et les inefficacités associées aux salles de contrôle des opérations standard. De la maximisation et l'optimisation des débits à la rationalisation des procédures essentielles de démarrage et d'arrêt, nous aidons les entreprises énergétiques du monde entier à transformer progressivement leurs systèmes de contrôle des opérations et à obtenir des résultats spectaculaires qui réduisent les risques et augmentent la compétitivité, la croissance et la rentabilité. La plateforme logicielle RIPA™ de CruxOCM offre une exécution supérieure des opérations de la salle de contrôle et une architecture évolutive pour aider nos clients à rester à l'avant-garde des changements rapides ou à être ceux qui les créent. Pour en savoir plus, consultez le site cruxocm.com.

À propos de Bullpen Capital

Bullpen Capital est une société de capital-risque qui investit dans des entreprises en démarrage entre leurs rondes de démarrage et rondes de série A. Cettestratégie de phase d'amorçage différenciée propulse les entreprises en démarrage vers une ronde de série A de grande envergure, tout en donnant aux fondateurs plus de contrôle sur leur avenir. Depuis 2010, Bullpen a investi dans près de 80 entreprises qui devraient générer des revenus annuels de plus de 5 milliards de dollars. Ensemble, elles ont recueilli 1,8 milliard de dollars en financement complémentaire. Bullpen recherche des entreprises en démarrage qui ont réussi à se tailler une place sur le marché des produits dans des régions et marchés non traditionnels, allant des paris sportifs et du cannabis médical à l'Internet des objets et à l'économie du partage. Le portefeuille comprend des entreprises bien connues telles que FanDuel, Wag!, SpotHero, Ipsy et Namely. Pour en savoir plus, consultez le site www.bullpencap.com.

