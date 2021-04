Crues printanières - Les ministres Guilbault et Laforest demeurent à l'affût en cette période de crues printanières

QUÉBEC, le 2 avril 2021 /CNW Telbec/ - En cette période de crues printanières, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, rappellent que la surveillance du niveau des cours d'eau demeure accrue dans plusieurs régions du Québec.

Se préparer en amont

L'action gouvernementale, dont l'objectif est d'accroître la résilience des communautés face aux inondations, notamment, en communiquant mieux le risque d'inondations aux citoyennes et aux citoyens, est complémentaire aux efforts déployés par les autorités municipales locales et régionales. À cette fin, les directions régionales des deux ministères collaborent étroitement avec les municipalités à risque.

Les équipes du ministère de la Sécurité publique (MSP) se préparent depuis plusieurs mois déjà à faire face à d'éventuelles inondations printanières. Des échanges en continu se poursuivent avec les municipalités et toutes les mesures sont en place pour limiter les conséquences de possibles inondations et pour favoriser un retour rapide à la normale, s'il y a lieu. À cet effet, de nombreux outils d'accompagnement sont à la disposition des sinistrés et des municipalités, entre autres, sur le site Québec.ca.

Des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie

Notons que la mise en œuvre du Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie, lancé en avril 2020 et pour lequel le gouvernement a réservé une enveloppe de 479 M$, se poursuit. Le déploiement de 10 bureaux de projets, dont la mission est de déterminer les solutions les plus adaptées au territoire afin de prévenir les impacts des inondations, est également sur le point d'être complété dans les 10 régions les plus à risque.

De plus, mentionnons que le projet de loi 67, adopté la semaine dernière, prévoit la mise en place d'un cadre normatif transitoire qui permettra, notamment, au cours de l'année, la levée de la zone d'intervention spéciale (ZIS). Celle-ci pourra en effet être levée sur le territoire des MRC, lorsque le nouveau cadre normatif pour la gestion des zones inondables sera applicable et que la reddition de comptes des MRC témoignera de sa bonne administration.

Citations :

« Nos équipes de sécurité publique sont prêtes à faire face à d'éventuelles crues printanières et ont déjà adapté leurs façons de faire au contexte de la pandémie. Plusieurs outils ont d'ailleurs été élaborés pour venir en aide à nos citoyennes et à nos citoyens ainsi qu'à nos municipalités. C'est ensemble que nous maîtrisons la situation. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« En ce début de printemps, nous surveillons de près le niveau des cours d'eau dans différentes régions du Québec. D'ailleurs, les directions régionales de mon ministère travaillent en étroite collaboration avec celles de la sécurité civile et les municipalités. Maintenant, grâce aux mesures de notre projet de loi 67, nous franchissons une étape de plus de notre Plan de protection du territoire face aux inondations. Dans les mois à venir, avec certaines limitations, la ZIS pourra être graduellement levée, grâce à un règlement transitoire. En somme, notre Plan chemine bien et, d'ici là, nous demeurons vigilants. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Le MSP a produit un guide à l'intention du milieu municipal pour l'établissement d'une préparation adaptée aux inondations, qui décrit les bonnes pratiques à mettre en place par une municipalité.

Lorsque des sinistres importants surviennent, la coordination passe par les organisations régionales de sécurité civile, qui rassemblent les différents ministères et organismes, ce qui permet d'offrir une réponse gouvernementale efficace en cas de situation d'urgence.

Le Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie met de l'avant des solutions afin d'assurer la sécurité des personnes et la protection des biens en zones inondables au Québec.

Notons que la mise en place des bureaux de projets a été annoncée le 14 décembre 2020.

Le projet de loi 67 a été adopté le 24 mars 2021 et permettra aux municipalités et aux MRC d'être mieux outillées pour faire face aux situations d'urgence, comme les inondations et la pandémie, en plus de prendre part activement à la relance économique.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale; Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746