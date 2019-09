CRU lance un nouveau dispositif de stockage robuste de qualité militaire

Le Solo Hawk surpasse largement la concurrence avec sa capacité à être submergé dans jusqu'à 3 mètres d'eau pendant 72 heures (et non pas seulement 30 minutes) et dans jusqu'à 3,6 mètres de produits chimiques (carburéacteur, carburant diesel, huiles, combustibles hydrauliques) pendant jusqu'à une heure. Le dispositif fonctionne à des altitudes allant jusqu'à 9 000 mètres, à des températures de -20 à 50 degrés Celsius, et peut être exposé aux rayonnements UV et au sable/à la poussière pendant jusqu'à 24 heures. Le dispositif incorpore les technologies USB 3.2 Gen 2 et USB Type-C assurant une vitesse et une connectivité de 10 Gbps. Le disque SSD robuste Solo Hawk est parfait pour les applications soumises à des conditions de service sévères dans les cadres manufacturiers et industriels, le travail sur le terrain en régions éloignées, et pour d'autres utilisations telles que la photographie en plein air.