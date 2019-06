CRU annonce un nouveau périphérique de stockage de données assurant la reprise la plus rapide des activités après un sinistre

Plus précisément, le périphérique ioSafe 1019+ sécurise le travail numérique à des températures atteignant 840 degrés Celsius pendant 30 minutes, ce qui est suffisamment long pour survivre à la plupart des incendies. Côté étanchéité, ses capacités protègent les données si le périphérique se trouve immergé dans l'eau jusqu'à 3 mètres de profondeur pendant trois jours. Outre la protection contre les sinistres, le périphérique offre le cryptage AES 256 bits, des trousses de montage au sol ou sur bâti et un service de récupération complète des données.

Randal Barber, chef de la direction de CRU, a commenté : « Depuis que CRU a repris ioSafe en juillet 2018, nous travaillons au lancement de nouveaux périphériques ioSafe à l'épreuve des catastrophes. Nous sommes ravis de lancer le 1019+ comme le premier de ces produits. Le dispositif joue un rôle essentiel dans la planification en prévision de catastrophe, car il offre aux entreprises et aux entités gouvernementales la technologie nécessaire pour se remettre rapidement des suites d'une fuite de plomberie ou de CVC, d'un incendie de bâtiment ou d'une catastrophe majeure. »

Le périphérique ioSafe 1019+ est basé sur le NAS DS1019+ de Synology. C'est-à-dire que, pour protéger ses disques durs et les données stockées de tout dommage, il utilise le système d'exploitation DSM (Disk Station Manager) de Synology en combinaison avec les technologies brevetées DataCast™ et Hydrosafe™ d'ioSafe.

« Nous nous réjouissons du fait que CRU a choisi le DS1019+ et la plateforme DSM de Synology comme base de leur tout dernier NAS ignifuge et étanche », a déclaré Alex Wang, chef de la direction de Synology America Corp. « Avec le périphérique ioSafe 1019+, les clients peuvent utiliser la technologie de Synology pour stocker des données d'entreprise importantes et mettre en œuvre une stratégie efficace de reprise après sinistre. »

« Étant une communauté rurale sujette aux feux de forêt, j'avais besoin d'une solution pouvant résister au feu pendant au moins 10 minutes, le délai d'intervention des pompiers. Le périphérique ioSafe est la réponse adaptée », a déclaré Todd Stum, directeur du Bureau des systèmes d'information de la Confederated Tribes of Warm Springs.

Les périphériques de stockage ioSafe sont disponibles auprès des VAR (distributeurs à valeur ajoutée) et des MSP (fournisseurs de services gérés) orientés solutions, au service des PME, des services d'entreprise et des entités gouvernementales en Amérique du Nord et en Europe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://iosafe.com/products-1019-overview.

À PROPOS DE CRU

CRU, fondée en 1986, est l'un des principaux fournisseurs de périphériques de haute qualité aux entités gouvernementales et militaires, aux PME et aux services informatiques d'entreprise, à l'industrie du divertissement et aux services de criminalistique. Ses dispositifs de stockage de données et de criminalistique numérique sont essentiels pour garantir le transport des données physiques, ainsi que le stockage et la gestion en toute sécurité. CRU exerce son activité en faisant montre d'un engagement sans faille envers une qualité supérieure, une livraison dans les délais et un service clients complet. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur https://www.cru-inc.com/.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/899716/1356218702.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/899717/CRU_tagline_Logo.jpg

SOURCE CRU

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Chris Kruell, pr@cru-inc.com, 360-816-1800, https://www.cru-inc.com/, http://www.cru-inc.com

Related Links

http://www.cru-inc.com