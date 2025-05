CRRC Zhuzhou Institute met en avant ses solutions intégrées d’énergie propre lors du salon Intersolar Europe 2025

MUNICH, 11 mai 2025 /CNW/ - CRRC Zhuzhou Institute Co., Ltd. (« CRRC Zhuzhou ») présente sa gamme complète de technologies zéro carbone lors du salon Intersolar Europe 2025, qui se tient du 7 au 9 mai à Munich, en Allemagne. Le kiosque B2.540 de la société, situé au Messe München, présente des solutions couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique, reflétant son rôle croissant dans les efforts mondiaux de décarbonisation.

Sur le thème « Powering A Carbon-free Word » (alimenter un monde sans carbone), CRRC Zhuzhou présente sa solution intégrée qui permet une synergie efficace et une configuration optimisée dans cinq domaines clés : la production d'électricité, le réseau électrique, la gestion de la charge, le stockage de l'énergie et la production d'hydrogène, soutenant ainsi la transition de l'Europe vers un avenir sans carbone.

Énergie éolienne, énergie solaire, stockage et hydrogène : une extravagance technologique

CRRC Zhuzhou présente une maquette dynamique de deux mètres de long, à l'échelle 1:1000, qui simule les interactions réelles entre les systèmes d'énergie éolienne, de production solaire, de stockage d'énergie et de production d'hydrogène. L'exposition comprend des simulations de flux actuels et est conçue pour illustrer les capacités technologiques intégrées de l'entreprise qui soutiennent la transition énergétique mondiale.

Solutions complètes de contrôle photovoltaïque intelligent pour tous les scénarios d'application

Centrales électriques à l'échelle des services publics : onduleurs centralisés de 8,8 MW compatibles avec les modules bifaciaux TOPCon de type n, pour des performances de pointe même dans les conditions désertiques les plus difficiles.

onduleurs centralisés de 8,8 MW compatibles avec les modules bifaciaux TOPCon de type n, pour des performances de pointe même dans les conditions désertiques les plus difficiles. Secteur commercial et industriel : stations énergétiques intelligentes intégrées avec stockage solaire et prise en charge de l'intégration de centrales électriques virtuelles dynamiques, qui transforment les panneaux photovoltaïques installés sur les toits en une solution zéro carbone.

stations énergétiques intelligentes intégrées avec stockage solaire et prise en charge de l'intégration de centrales électriques virtuelles dynamiques, qui transforment les panneaux photovoltaïques installés sur les toits en une solution zéro carbone. Secteur domestique : groupes de microonduleurs de 10 à 30 kW avec protection contre les arcs électriques alimentée par l'IA, garantissant une sécurité millimétrique pour une solution énergétique écologique et sans souci pour la maison.

Le stockage d'énergie à haute densité au service de la résilience du réseau

CRRC Zhuzhou dévoile sa solution de stockage d'énergie de nouvelle génération de 6 MWh, qui présente les caractéristiques suivantes :

Conçue pour améliorer la flexibilité et l'efficacité du réseau

Logée dans un conteneur standard de 20 pieds

Le système offre une densité énergétique supérieure de plus de 20 %

Le système réduit la consommation d'énergie de plus de 20 % par rapport aux modèles précédents

Système tout-en-un de 5 MW qui se distingue par son intégration technique

La société présente également son système de stockage d'énergie tout-en-un de 5 MW, qui comprend :

Un système intégré d'alarme intelligente de détection de fumée et de température

Une unité de surveillance et de contrôle intelligente avec protection redondante haute/basse tension

Un contrôle des générateurs synchrones virtuels, un fonctionnement à pleine puissance sur quatre quadrants et un démarrage à froid en quelques millisecondes

La compatibilité avec les modules de batteries refroidis par liquide 5.X exclusifs de CRRC pour les marchés internationaux

Une conception compacte dans un conteneur de 20 pieds avec une réduction de l'encombrement de 30 % par rapport aux configurations classiques

Une architecture modulaire pour simplifier la maintenance et le remplacement

La révolution de l'hydrogène vert : une fabrication intelligente pour l'avenir

CRRC Zhuzhou présente un modèle de nouvelle génération pour la production d'hydrogène vert flexible et hautement performant, conçu pour démontrer l'intégration dynamique des systèmes électriques, d'hydrogène et de stockage.

Cette solution d'hydrogène vert se caractérise par une efficacité d'électrolyse révolutionnaire et un contrôle intelligent. Ce système innovant est destiné à être adopté à l'échelle industrielle et à un coût rentable.

Le système comprend six composants essentiels exclusifs : l'alimentation électrique pour la production d'hydrogène, le système de gestion de l'énergie, le système de contrôle distribué, les électrolyseurs à haut rendement, les unités avancées de séparation des gaz et les systèmes de purification de précision.

Ses applications couvrent le traitement chimique, la fabrication de l'acier, les transports propres et le stockage des énergies renouvelables, accélérant ainsi la transition mondiale vers une économie sans carbone.

Les solutions avancées de CRRC Zhuzhou sont déployées dans plus de 60 pays et alimentent des projets emblématiques tels que la centrale photovoltaïque la plus haute du monde, un parc éolien et la plus puissante éolienne offshore flottante, ainsi que des solutions à grande échelle pour la production d'hydrogène vert.

« Lors de l'événement de cette année, nous nous réjouissons de mener un dialogue constructif avec nos partenaires mondiaux sur les progrès technologiques, le déploiement collaboratif et l'accélération de la transition vers un avenir sans carbone », a déclaré Shang Jing, directeur général de CRRC Zhuzhou Institute.

