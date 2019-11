Crowne Plaza® Hotels & Resorts annonce un partenariat mondial avec le réseau Global Entrepreneurship

L'une des marques haut de gamme les plus importantes au monde, Crowne Plaza, en pleine évolution et expansion mondiale, va ouvrir d'ici début 2020 six nouveaux hôtels phares aux États-Unis, en Europe et en Chine. Conçues pour répondre aux besoins changeants des voyageurs d'aujourd'hui, les nouveautés de la marque, en termes d'innovations conceptuelles pointues, sont, entre autres, le Plaza Workspace , un concept d'aménagement de hall d'entrée, propice à la concertation, offrant des espaces de travail polyvalents, des zones de discussion en sous-groupes et The Studio, un espace de réunion sur réservation à l'heure. De son côté, GEN compte plus de 15 000 membres dans 170 pays et, ces derniers, grâce au partenariat, pourront accéder à ces espaces de collaboration, à titre gracieux ou à tarif réduit, dans certains hôtels Crowne Plaza.

Vu sa conception modulaire, le hall d'entrée de la marque Crowne Plaza offre aux entrepreneurs un environnement idéal pour se rencontrer face à face. En effet, selon le Global Startup Ecosystem Report 2019 (rapport sur l'écosystème mondial des entreprises en démarrage, 2019) préparé par Startup Genome et GEN, se rencontrer en personne est plus important que jamais pour les entrepreneurs et les jeunes entreprises. Dernièrement, le rapport a révélé que des notes plus élevées en matière de « rattachement local » se sont traduites par des jeunes entreprises plus prospères et des écosystèmes entrepreneuriaux plus dynamiques. Plus précisément, les entrepreneurs qui bénéficiaient de cotes élevées en termes de « rattachement local » ont vu leur chiffre d'affaires augmenter deux fois plus vite que ceux dont le rattachement local est faible.

Libby Escolme, vice-président mondial chez Crowne Plaza, a commenté : « Nous sommes fiers de nous associer à GEN pour soutenir la prochaine génération d'entrepreneurs autour du globe et fournir à ces acteurs un lieu d'accueil. Pour la marque Crowne Plaza, ce partenariat vient à point nommé, alors que nous développons notre nouveau concept de hall d'entrée et de salles polyvalents dans des établissements phares du monde entier. Des concepts ergonomiques appliqués au hall d'entrée à nos chambres d'hôtes labellisées WorkLife, nos hôtels sont vraiment au service des voyageurs d'affaires des temps modernes et des communautés d'affaires locales. »

La commandite de Startup Huddle par Crowne Plaza commencera le 19 novembre 2019 dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, le coup d'envoi étant marqué par un événement à l'hôtel Crowne Plaza Atlanta Perimeter à Ravinia, qui vient de faire peau neuve et qui est, à ce titre, le nouveau fleuron de la marque aux Amériques. Cet événement, qui examinera de près le monde des entreprises en démarrage à Atlanta et dans quelle mesure un design superbe favorise la créativité et la collaboration, sera animé par Jonathan Ortmans, fondateur et président de GEN, et Meredith Latham, vice-présidente de Crowne Plaza, Amériques. Plusieurs événements sont également prévus pour 2020 dans les hôtels Crowne Plaza du monde entier.

Commentant le partenariat, Ortmans a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à la marque Crowne Plaza pour favoriser à la création d'écosystèmes plus sains afin que les entrepreneurs de tous horizons puissent prospérer. Dès lors qu'ils sont d'implantation locale, les écosystèmes d'entreprises en démarrage ont besoin de rattachement et de densité, besoin auquel répond Crowne Plaze par l'atmosphère dynamique de son hall d'entrée, un nouveau concept qui offre aux entrepreneurs un lieu pour collaborer et bâtir la communauté. La marque Crowne Plaza est l'une des premières à prendre le pli en reconnaissant le rôle important qu'elles peuvent jouer, et nous nous réjouissons à la perspective de voir nos programmes et nos collectivités, en nombre accru, tirer parti de l'hôtel Crowne Plaza comme une plaque tournante de l'innovation et de la croissance locales. »

Les personnes intéressées souhaitant en savoir plus sur le partenariat sont invitées à fréquenter le site genglobal.org/crowneplaza.

À propos du réseau Global Entrepreneurship (GEN)

Le réseau Global Entrepreneurship exploite dans 170 pays une plateforme de programmes visant à faciliter à quiconque, où qu'il se trouve, le démarrage d'une entreprise et sa mise à l'échelle, voire son expansion. En favorisant une collaboration et des initiatives transfrontalières plus approfondies, et ce, entre les entrepreneurs, les investisseurs, les chercheurs, les décideurs et les organisations de soutien à l'entrepreneuriat, GEN en vient aussi, par son travail, à contribuer à la santé et au dynamisme des écosystèmes de démarrage et de mise à l'échelle, en ce qu'ils créent plus d'emplois, instruisent les personnes, accélèrent l'innovation et renforcent la croissance économique. Pour en savoir plus sur les particularités des programmes et initiatives du réseau GEN, rendez-vous sur genglobal.org et suivez aussi l'actualité GEN sur Twitter à l'enseigne @unleashingideas.

À propos de Crowne Plaza® Hotels & Resorts

Crowne Plaza® Hotels & Resorts est l'une des marques hôtelières dont la croissance, à l'échelle mondiale, est la plus rapide. Chez Crowne Plaza®, nous sommes passés maître dans l'art de servir les clients, les aidant à mieux brasser les affaires grâce à des prestations regroupant un service collaborateur de qualité, une connectivité permanente, des chambres à la pointe des attentes et des espaces de travail commun polyvalents. Et que dire des salles joliment équipées, du programme signature Sleep Advantage®, des installations de remise en forme accessibles 24h sur 24, des salles de réunion et d'événements élégantes et des restaurants et bars sur place? En clair, ces prestations, dans leur ensemble, aident les clients à être productifs, à se sentir plus motivés et à nouer des relations enrichissantes avec leurs clients et collègues, ou avec leurs compagnons de voyage. Chez Crowne Plaza, nous offrons une expérience hôtelière qui s'inspire du design, technophile et culturellement adaptée au monde moderne des voyages d'affaires et d'agrément, ce qui signifie que les clients peuvent se ressourcer et profiter de leur temps mort et de travail. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.crowneplaza.com, et suivez aussi notre enseigne sur Facebook https://www.facebook.com/Crowne.Plaza Twitter www.twitter.com/crowneplaza et Instagram www.instagram.com/crowneplaza.

À propos d'IHG®

IHG® (InterContinental Hotels Group) (LON : IHG) (NYSE : IHG) (ADR) est un groupe international constitué de marques hôtelières dont Six Senses Hotels Resorts Spas, Regent Hotels & Resorts , InterContinental® Hotels & Resorts, Kimpton® Hotels & Restaurants, Hotel Indigo®, EVEN® Hotels, HUALUXE® Hotels & Resorts, Crowne Plaza® Hotels & Resorts, voco™, Holiday Inn® Hotels & Resorts , Holiday Inn Express®, Holiday Inn Club Vacations®, avid™ hotels, Staybridge Suites®, Atwell Suites™ et Candlewood Suites®.

IHG exploite, en tant que franchisé, locataire, gérant ou propriétaire, près de 5 800 hôtels et environ 865 000 chambres d'hôtes dans plus de 100 pays, sans compter les hôtels en développement chiffrés à plus de 1 900. IHG gère également l'IHG® Rewards Club, notre programme mondial de fidélisation comptant plus de 100 millions de membres inscrits.

InterContinental Hotels Group PLC, la société de portefeuille du groupe, est constituée en Grande-Bretagne et enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles. IHG, hôtels et bureaux, dispose d'un effectif chiffré à plus de 400 000 employés dans le monde entier.

Pour vous renseigner sur les hôtels et faire une réservation, rendez-vous sur www.ihg.com ou encore consultez le site www.ihgrewardsclub.com pour en savoir plus sur le club des récompenses IHG (IHG Rewards Club). Suivez nos dernières actualités sur www.ihgplc.com/media et suivez nos évolutions sur les médias sociaux : https://twitter.com/ihgcorporate, www.facebook.com/ihgcorporate et www.linkedin.com/company/intercontinental-hotels-group.

