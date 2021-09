NEWPORT BEACH, Californie, 17 septembre 2021 /CNW/ -- Crown Sterling Limited LLC, une pionnière des technologies de souveraineté des données personnelles, est heureuse d'annoncer qu'elle a officiellement déployé son explorateur de blocs, qui est intégré à l'explorateur Polkadot.

La technologie de chaîne de blocs de Crown Sterling est la première à mettre en œuvre une option de cryptage à résistance quantique et à clé bloc une fois pour la fonction de transition d'états. Crown Sterling a annoncé plus tôt cette année qu'elle avait établi une déclaration des droits sur les données comme bloc d'origine pour sa chaîne de blocs, déclarant que les actifs numériques étaient les biens incorporels de son créateur.

« Nous sommes ravis de faire figure de pionniers dans l'applicabilité de la technologie de chaîne de blocs afin de créer des changements positifs et de faire évoluer le système actuel de saisie, de protection et de contrôle des données. Les avantages de participer à l'écosystème de Polkadot échappent à la compréhension, compte tenu de la nature de la technologie qu'ils ont créée. Nous sommes impatients de poursuivre notre mission dans ces domaines, non seulement en matière de cryptage et de chaîne de blocs, mais aussi en ce qui concerne les droits de la personne », a commenté Jesse Lurie, chef des technologies à Crown Sterling.

Crown Sterling a choisi Polkadot pour ses transactions rapides et simultanées et ses couches de cryptage personnalisables, ce qui en fait la solution idéale en tant que jeton non fongible de prochaine génération et chaîne de blocs à résistance quantique. Nous avons hâte de devenir la plateforme qui permettra aux gens de contribuer à l'avenir de l'autorisation, de la monétisation et de la propriété des actifs numériques.

« Je tiens à féliciter nos talentueux programmeurs. Il s'agit d'une autre étape importante vers notre objectif de souveraineté des données personnelles à l'échelle mondiale », a déclaré Robert E. Grant, chef de la direction et fondateur de Crown Sterling.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1627853/crown_sterling_vert_black_Logo.jpg

SOURCE Crown Sterling

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : 949 260-1700, [email protected], https://www.crownsterling.io

Liens connexes

https://www.crownsterling.io