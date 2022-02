Crown Sterling annonce l'inscription boursière prochaine de son jeton Crown Sovereign (CSOV) sur BitMart

NEWPORT BEACH, Californie, 18 février 2022 /CNW/ - Crown Sterling Limited LLC, un fournisseur de solutions de chiffrement et d'actifs numériques, annonce que son jeton utilitaire supérieur, le Crown Sovereign (CSOV), sera inscrit à la bourse BitMart le mardi 22 février 2022. BitMart est une bourse de cryptomonnaie établie aux États-Unis et l'une des principales bourses mondiales, comptant un total de neuf millions d'utilisateurs dans 180 pays. Soutenu par un protocole de sécurité de chaîne de blocs à résistance quantique, le jeton CSOV permet aux utilisateurs d'utiliser des produits et services de compression et à résistance quantique de Crown Sterling et d'être une partie prenante du processus de transmission sécuritaire.

Crown Sterling tiendra aujourd'hui un appel à l'intention des détenteurs de jetons à 12 h (heure du Pacifique) et à 15 h (heure de l'Est) pour communiquer des nouvelles concernant l'inscription prochaine, ainsi que concernant de nouvelles avancées technologiques.

« Après de nombreux mois de travail sur ce dossier, il s'agira de la première de plusieurs inscriptions aux bourses américaines prévues cette année. C'est très excitant, sachant que tous les citoyens américains sans exception pourront très bientôt, avec leurs jetons CSOV, participer au processus de transmission sécuritaire - et à la révolution pour la souveraineté des données personnelles. Nous avons tellement de produits exceptionnels qui sortiront en 2022 et 2023, dont le chiffrement et la messagerie à résistance quantique, la collection de jetons non fongibles, la compression mathématique/stockage décentralisé. Je suis très reconnaissant de pouvoir diriger cet effort visant à promouvoir la liberté d'expression et la propriété des données », a déclaré Robert Grant, chef de la direction et fondateur de Crown Sterling.

Crown Sterling vient de lancer son appli et portefeuille natifs pour ordinateurs de bureau . L'appli permet aux détenteurs de jetons CSOV de les stocker, d'effectuer des transferts à l'intérieur et à l'extérieur du portefeuille et d'accéder aux détails de déverrouillage pour la vente de jetons privés. Les détenteurs de jetons peuvent également utiliser la fonction de messagerie de l'application pour envoyer des messages chiffrés et des actifs numériques en utilisant le protocole cryptographique CrownEncryptMC, exclusif à Crown Sterling.

Sachant que les données deviennent l'actif le plus précieux en cette ère numérique, le jeton CSOV est un outil qui permettra aux individus de protéger, contrôler et monétiser leurs données, à une époque où les grandes entreprises technologiques - à peine réglementées - font loi tout en étant vulnérables. Pour en savoir plus sur le jeton CSOV et les autres offres technologiques de Crown Sterling, joignez-vous à la communauté sur Telegram et suivez-nous sur Twitter .

À propos de Crown Sterling Limited LLC

Crown Sterling est un pionnier des technologies liées à la souveraineté des données personnelles. La chaîne de Crown Sterling est un réseau fonctionnant en permanence sur la chaîne de blocs de Polkadot et est la première à mettre en œuvre le chiffrement unique à résistance quantique de la clé bloc comme option pour la fonction de transition d'état d'une chaîne de blocs, qui est le flux de traitement des transactions sur un réseau. Le jeton Crown Sovereign (CSOV), un jeton utilitaire à résistance quantique, permet aux utilisateurs d'être partie prenante au sein de la vaste gamme de produits offerts, incluant la cryptographie et les jetons non fongibles à résistance quantique, ainsi qu'à d'autres technologies futures de compression. Crown Sterling se réjouit à l'idée de devenir la principale plateforme de gestion des données et des actifs numériques. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://www.crownsterling.io/ .

