Ce quatuor de navires 1 400 EVP de dernière génération reflète l'engagement des deux organisations à l'égard de la transition de l'industrie vers les énergies propres.

JACKSONVILLE, Floride, 20 septembre 2022 /CNW/ - L'entreprise de logistique et d'expédition américaine Crowley a attribué à Eastern Pacific Shipping (EPS) de Singapour un contrat pour l'affrètement par charte-partie de quatre navires porte-conteneurs neufs alimentés au gaz naturel liquéfié (GNL) pour le commerce de Crowley entre les États-Unis et l'Amérique centrale.

L'utilisation du GNL réduit considérablement les émissions par les navires de gaz à effet de serre comme l'oxyde de soufre, le dioxyde de carbone et l'oxyde d'azote, tout en éliminant les particules comparativement au carburant diesel classique. De plus, ces navires seront équipés de moteurs ME-GI à haute pression de MAN Energy Solutions, abaissant ainsi les rejets de méthane à des niveaux négligeables et faisant de ces bâtiments les plus écologiques de leur catégorie.

Chaque navire, qui aura une capacité de 1 400 EVP (unités équivalentes à un conteneur de vingt pieds), sera doté de 300 prises pour unités réfrigérées afin d'assurer le transport fiable de marchandises périssables. Exploités dans le cadre d'une charte-partie de longue durée pour Crowley, ces navires permettront d'étendre la flotte et les capacités de la chaîne d'approvisionnement de l'armateur étatsunien en reliant les marchés nord-américains au Nicaragua, au Honduras, au Guatemala et au Salvador.

« Nous sommes ravis de développer notre présence sur le marché des É-U. grâce à ces chartes-parties de longue durée avec un partenaire aussi réputé, a déclaré Cyril Ducau, chef de la direction d'EPS. Tout comme EPS, Crowley jouit d'une riche histoire et de portefeuilles d'activités diversifiés; mais plus important encore, son organisation est motivée par la vision de diriger les efforts de décarbonation de l'industrie. Une fois livrés, ces navires seront conformes au Programme 2030 de l'OMI cinq ans plus tôt que prévu et joueront un rôle important dans la transition du monde et de l'industrie vers des sources d'énergie plus propres. »

« Ces quatre navires joueront un rôle important dans la croissance stratégique de Crowley au niveau des services de chaîne d'approvisionnement pour les États-Unis, l'Amérique centrale et les Caraïbes. De plus, l'utilisation du GNL et de la technologie de réduction des émissions par les navires fera progresser l'engagement de notre entreprise envers l'innovation et la décarbonation au sein de l'industrie du transport maritime, tout ceci en accord avec notre stratégie de développement durable , a déclaré Tom Crowley, président et chef de la direction de l'entreprise. Au moment où un plus grand nombre d'entreprises diversifient leurs chaînes d'approvisionnement en utilisant la délocalisation à proximité et les ressources de l'Amérique centrale, Crowley améliorera ses services logistiques de bout en bout afin d'être un partenaire de confiance et de croissance. »

Les navires seront construits au chantier naval de Hyundai Mipo en Corée du Sud et devraient être livrés en 2025.

À propos de Crowley

Crowley est une entreprise privée américaine de solutions maritimes, énergétiques et logistiques exploitée à partir des États-Unis. Elle dessert des secteurs commerciaux et gouvernementaux et génère des revenus annuels de plus de 2,9 milliards de dollars, opère plus de 170 navires - principalement au sein de flotte régie par le Jones Act et emploie environ 7 000 personnes à travers le monde -, dont le plus grand nombre de marins américains à l'échelle de l'industrie. L'entreprise Crowley a investi plus de 3 milliards de dollars dans le transport maritime, qui est l'épine dorsale du commerce économique mondial. À titre de propriétaire-exploitant de navires et de fournisseur de services à l'échelle globale, qui cumule plus de 130 années d'innovation et maintient un engagement envers la durabilité, l'entreprise sert des clients dans 36 pays et territoires insulaires par l'entremise de cinq unités commerciales : Crowley Logistics , Crowley Shipping , Crowley Solutions , Crowley Fuels et Crowley Wind Services . Pour en savoir plus sur Crowley, ses unités d'affaires et ses filiales, visitez le site www.crowley.com .

À propos de Eastern Pacific Shipping

Avec une histoire entamée il y a 60 ans, Eastern Pacific Shipping Pte. Ltd. (EPS) est une entreprise de transport maritime de premier plan qui s'est engagée à promouvoir la croissance verte et technologique de l'industrie. Ayant son siège social à Singapour depuis 30 ans, EPS a pour mission d'être le fournisseur de choix en matière de transport sécuritaire et efficace pour l'industrie de la marine marchande. La réalisation de cette mission repose sur de robustes effectifs regroupant 6 000 personnes, autant en mer que sur terre. Ils supervisent une flotte polyvalente de plus de 200 navires transportant 20 millions de tonnes de port en lourd, ceux-ci répartie dans trois catégories-clés de bâtiments : navires porte-conteneurs, de vraquiers et navires-citernes. L'équipe côtière d'EPS est entièrement intégrée aux services commerciaux, financiers, d'innovation, informatiques, juridiques, opérationnels et techniques de l'entreprise.

