Ce partenariat avec Confiance médicale, une entreprise de CloudMD, permettra aux adhérents en congé d'invalidité de recevoir rapidement des soins et un traitement

TORONTO, le 2 mars 2021 /CNW/ - Croix Bleue Medavie s'est associée à Confiance médicale (entreprise du groupe CloudMD (TSXV: DOC)) pour offrir à certains adhérents en invalidité la possibilité d'accéder à MedExcellence, un service personnalisé d'orientation dans le système de soins de santé qui permet de réduire le temps d'attente pour voir un spécialiste.

De nombreux Canadiens font face à de longs délais d'attente avant de recevoir un traitement auprès d'un spécialiste. En 2020, le temps d'attente moyen entre la recommandation du généraliste et l'obtention d'une consultation et d'un traitement auprès d'un spécialiste était de 22,6 semaines au Canada1. La pandémie et la pression qu'elle exerce sur le système de soins de santé canadien ont eu pour effet de prolonger les délais d'attente encore davantage1.

« D'après ce que nous observons, les Canadiens doivent attendre encore plus longtemps avant d'obtenir un rendez-vous avec un spécialiste, affirme Rebecca Smith, directrice des services, Régimes collectifs d'assurance vie et d'invalidité, Croix Bleue Medavie. Nous sommes ravis d'offrir aux personnes en congé d'invalidité la possibilité de rencontrer un spécialiste plus rapidement. Nous croyons que cette mesure permettra à bon nombre de nos adhérents d'obtenir les meilleurs résultats de santé possible, voire de se rétablir plus rapidement de leur invalidité. »

MedExcellence agit à l'intérieur du cadre de la Loi canadienne sur la santé et des systèmes de santé provinciaux pour permettre aux Canadiens en congé d'invalidité qui attendent un rendez-vous d'avoir accès plus rapidement à un spécialiste apte à les traiter. Confiance médicale collabore également avec les personnes admissibles pour les aider à comprendre leur situation médicale et à participer activement aux décisions liées à leur traitement et à leur rétablissement.

« La majorité des Canadiens ne savent pas quoi faire ni vers qui se tourner lorsqu'ils sont frappés par un problème de santé grave, déclare Angela Johnson, présidente de Confiance médicale. Les longs délais d'attente sont devenus la norme, et la situation s'est encore aggravée en raison des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur notre système de soins de santé. Nous sommes enchantés de faire équipe avec Croix Bleue Medavie. Avec notre plateforme de navigation novatrice, nous offrirons aux adhérents un service personnalisé et attentionné pour les aider à obtenir le bon traitement au bon moment. Notre approche permet de réduire les délais d'attente et d'améliorer les résultats pour les patients et leur médecin. »

Avantages de MedExcellence2 :

Ce service met à profit un réseau national de plus de 27 000 spécialistes.

Les personnes qui ont utilisé ce service ont réussi à accéder à un spécialiste 220 jours plus tôt en moyenne.

Les assureurs qui ont fait appel au service ont vu la durée des invalidités diminuer de six mois en moyenne.

Amélioration de la satisfaction des employés - mentionnée par 75 % des clients.

Les gestionnaires de cas de Croix Bleue Medavie travailleront avec les adhérents en congé d'invalidité pour leur donner accès à ce service en fonction des critères établis.

À propos de Croix Bleue Medavie

Croix Bleue Medavie est un assureur tout-en-un qui offre des régimes de soins de santé, de soins dentaires, d'assurance voyage et d'assurance vie et invalidité, en plus d'administrer plusieurs programmes de soins de santé financés par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Conjointement avec Services de santé Medavie, Croix Bleue Medavie fait partie de Medavie, une entreprise de solutions de santé qui a à cœur d'améliorer la santé des Canadiens.

Croix Bleue Medavie a été reconnue comme ayant l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada et a été désignée Entreprise généreuse par Imagine Canada. En tant qu'organisation sans but lucratif, Medavie est fière de remettre un dividende social annuel à la Fondation Medavie pour la santé afin d'appuyer des programmes et des initiatives qui ont pour but de lutter contre certains des problèmes les plus urgents en matière de santé physique et mentale au Canada.

À propos de Confiance médicale

Confiance médicale est une plateforme novatrice d'orientation dans le système de soins de santé qui diminue les coûts des soins de santé en améliorant les résultats sur la santé. En agissant à l'intérieur du cadre de la Loi canadienne sur la santé, elle élimine les nombreuses causes de retard dans notre système de soins de santé pour permettre un accès optimal aux soins. Forte de son réseau national hors pair regroupant plus de 27 000 spécialistes, Confiance médicale aide les patients à obtenir les soins dont ils ont besoin, ce qui leur permet de se rétablir plus rapidement. Elle entraîne des résultats mesurables sur la santé et une réduction des coûts associés à l'absentéisme et au présentéisme. Les entreprises qui font affaire avec Confiance médicale signalent une baisse de 20 % de leurs coûts liés aux absences. Plus en savoir plus sur Confiance médicale, rendez-vous à www.medicalconfidence.com/home-fre/.

À propos de CloudMD Software & Services

CloudMD met le numérique au service des soins de santé en offrant une approche axée sur le patient qui mise sur la continuité des soins. L'entreprise propose des solutions technologiques de type logiciel-service aux fournisseurs de soins de santé partout en Amérique du Nord et a mis au point une technologie exclusive qui donne accès à des soins de santé de qualité grâce à une offre globale comportant des cliniques hybrides de soins primaires, des soins spécialisés, des services de télémédecine, du soutien en santé mentale, des ressources éducatives et des outils d'intelligence artificielle. CloudMD sert un écosystème combiné de plus de 500 cliniques, près de 4 000 praticiens agréés et 8 millions de dossiers de patients en Amérique du Nord. Plus en savoir plus sur CloudMD, rendez-vous à investors.cloudmd.ca (site en anglais seulement).

RÉFÉRENCES 1- Institut Fraser. Waiting Your Turn: Wait Times for Health Care in Canada, 2020 Report. Accessible à https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/waiting-your-turn-2020.pdf (en anglais seulement). Consulté le 9 février 2021. 2- Confiance médicale. MedExcellence. Accessible à https://www.medicalconfidence.com/medexcellence-fre/. Consulté le 10 février 2021.

