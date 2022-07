L'assureur de soins de santé élargit son offre pour ses adhérents en ajoutant une nouvelle option numérique

HALIFAX, NS, le 7 juill. 2022 /CNW/ - De nos jours, la prise d'un rendez-vous traditionnel en personne pour recevoir des soins de santé n'est plus la norme. Afin de faciliter encore davantage l'obtention de soins de santé pour ses adhérents, Croix Bleue Medavie a annoncé aujourd'hui le lancement de Thérapie par message, une nouvelle option de consultation qui améliore l'accessibilité et la disponibilité des services en santé mentale et mieux-être. Croix Bleue Medavie devient ainsi le premier assureur au Canada à couvrir la Thérapie par message et à offrir un accès direct à ce service.

« La façon dont les personnes accèdent aux services de santé mentale évolue pour s'adapter aux moyens de communication et de connexion que nous utilisons en 2022, explique Shane Reid, directeur, Gestion des médicaments, des produits et des fournisseurs à Croix Bleue Medavie. La Thérapie par message favorise le suivi d'un traitement chez les personnes qui pourraient autrement avoir de la difficulté à accéder à ce service, être mal à l'aise de se présenter à une consultation en personne ou qui trouvent simplement que cette option convient mieux à leur mode de vie. »

Les résultats préliminaires d'une étude de cinq ans réalisée par l'Observatoire sur la santé et le mieux-être au travail (OSMET) et commanditée par Croix Bleue Medavie démontrent que plus d'une personne active sur trois au Canada rapporte vivre une certaine forme de détresse psychologiquei. Dans un contexte de montée des cas de problèmes psychologiques et de numérisation des services en santé mentale, la Thérapie par message est un autre moyen pour les adhérents d'obtenir un soutien essentiel pour gérer et améliorer leur bien-être général.

« Depuis les deux dernières années, nous nous demandons collectivement comment faire les choses différemment. C'est-à-dire comment pouvons-nous continuer d'adapter notre offre aux besoins de nos adhérents dans le contexte changeant d'aujourd'hui, déclare M. Reid. La Thérapie par message est un bon exemple de la transformation d'un service traditionnel, soit la consultation d'un thérapeute autorisé ou d'une thérapeute autorisée, de façon à proposer à nos adhérents une option supplémentaire qui répond mieux à leur mode de vie. Nous souhaitons rendre les services en santé mentale et mieux-être aussi accessibles que possible. »

La Thérapie par message est fournie par un thérapeute autorisé ou une thérapeute autorisée et est accessible aux adhérents de l'assurance collective et individuelle de Croix Bleue Medavie à un taux préférentiel par l'entremise de sa plateforme numérique Connexion santé. Le service est assuré par Focus Mental Wellness, une entreprise qui se spécialise dans les consultations par message, téléphone et vidéo.

« Nous sommes très heureux de nous associer à Croix Bleue Medavie afin d'offrir à ses adhérents des moyens novateurs de suivre une thérapie, affirme Marion Adams, directrice générale de Focus Mental Wellness. Medavie et nous avons l'objectif commun de rendre la thérapie la plus accessible possible et nous sommes ravis de contribuer au mieux-être mental d'encore plus de personnes au pays. »

Pour en savoir plus sur la Thérapie par message, les adhérents et leur famille peuvent consulter l'application de Croix Bleue Medavie ou visiter le cbmedavie.ca/connexionsante.

À propos de Croix Bleue Medavie

Croix Bleue Medavie est un assureur tout-en-un qui offre des régimes de soins de santé, de soins dentaires, d'assurance voyage et d'assurance vie et invalidité, en plus d'administrer des programmes de soins de santé financés par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Conjointement avec Services de santé Medavie, Croix Bleue Medavie fait partie de Medavie, une entreprise de solutions de santé qui se consacre à améliorer le bien-être de la population canadienne.

Croix Bleue Medavie a été reconnue comme ayant l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada et a remporté le prix canadien Life & Health Insurer of the Year en 2021.

En tant qu'organisation sans but lucratif, nous ne sommes pas redevables à des actionnaires. Nous sommes fiers d'investir dans nos collectivités afin de lutter contre certains des problèmes les plus urgents en matière de soins de santé au pays.

À propos de Focus Mental Wellness

Focus Mental Wellness offre une plateforme de soins de santé en ligne et une application mobile sécurisées par l'entremise desquelles les Canadiens et Canadiennes qui vivent avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie peuvent suivre une thérapie par message, téléphone ou vidéo. Focus Mental Wellness est une entreprise qui se conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé, à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et à toutes les lois provinciales équivalentes. Son vaste réseau de thérapeutes chevronnés fournit un service de thérapie virtuelle confidentiel et abordable, au moment et à l'endroit qui convient au patient ou à la patiente.



i Étude de l'Observatoire sur la santé et le mieux-être au travail (OSMET), Importance des problèmes de santé mentale en milieux de travail avant et pendant la crise de la COVID-19, https://www.osmet.umontreal.ca/publications/flash-recherche/flash-recherche-la-sante-mentale-en-milieux-de-travail-en-temps-de-pandemie/. Consultée en juin 2022.

