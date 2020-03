Croix Bleue du Québec suspend temporairement la vente de produits individuels d'assurance voyage

MONTRÉAL, le 18 mars 2020 /CNW Telbec/ - Croix Bleue du Québec annonce qu'elle suspend immédiatement la vente de produits individuels d'assurance voyage pour l'ensemble du marché québécois, et ce, jusqu'à nouvel ordre.

Cette mesure exceptionnelle a été prise en cohérence avec les efforts déployés par les autorités de santé publique qui demandent de limiter au maximum les déplacements, tant au Canada qu'à l'étranger, en raison de la pandémie de COVID-19 qui sévit en ce moment.

Croix Bleue du Québec estime qu'en pareilles circonstances, restreindre au maximum les voyages et inciter la population à suivre les recommandations des autorités de santé publique est indissociable de sa mission d'être un partenaire en santé et mieux-être.

Les personnes qui sont actuellement en voyage demeurent bien entendu assurées conformément à leur contrat. Il est toutefois impératif que les voyageurs actuellement à l'extérieur du pays déploient tous les efforts possibles pour revenir immédiatement au Canada, car Croix Bleue du Québec pourrait être incapable de les assister en raison de l'ampleur de la crise et de la disponibilité limitée de ressources médicales à l'étranger.

Croix Bleue du Québec réévaluera constamment la situation à la lumière des informations et des recommandations communiquées par les autorités sanitaires et gouvernementales au cours des prochaines semaines.

Les clients de Croix Bleue du Québec sont invités à consulter qc.croixbleue.ca pour toute question.

Josiane Cousineau, [email protected], 514 738-4985, +1 888-279-4584

