Croix Bleue du Québec lance Jour de pluie, la première couverture d'assurance météo voyage au Canada

MONTRÉAL, le 18 juin 2026 /CNW/ - Croix Bleue du Québec bouscule l'industrie de l'assurance voyage avec Jour de pluie, la première couverture au Canada qui permet aux voyageurs de recevoir une indemnité lorsque la pluie vient gâcher leur séjour. Une innovation paramétrique qui s'appuie sur le suivi automatisé des conditions météo pour transformer un irritant universel en avantage concret, sans demande de réclamation et sans paperasse.

Une première canadienne: l'assurance qui couvre...l'expérience

Jour de pluie, la première couverture d'assurance météo voyage au Canada. (Groupe CNW/Croix Bleue du Québec)

Alors que les assurances traditionnelles couvrent les imprévus majeurs, aucune solution ne compensait jusqu'ici l'impact réel de la pluie sur un voyage. Croix Bleue du Québec devient le premier assureur au pays à offrir une couverture qui indemnise lorsqu'une ou des journées de voyage sont gâchées par la pluie.

« Nous transformons une contrainte inévitable en valeur tangible pour les voyageurs », souligne Anne-Gaëlle Le Hénaff, vice-présidente Commercialisation chez Croix Bleue du Québec.

Un processus automatisé, propulsé par l'intelligence des données

La couverture Jour de pluie repose sur un algorithme météorologique. Les conditions météo sont suivies automatiquement pendant le séjour.

Si le seuil de pluie prévu au contrat est dépassé et que les conditions sont remplies, les voyageurs sont automatiquement notifiés à la fin voyage et invités à encaisser leur indemnité :

100 $ CA par jour de pluie couvert, par contrat

Aucune preuve à fournir, ni réclamation à envoyer

Virement InteracMD en 2 jours ouvrables

Une vision d'avenir pour l'assistance voyage

Jour de pluie incarne la vision de Croix Bleue : transformer l'assistance voyage pour couvrir l'expérience réelle. Une assurance qui permet de s'adapter… et de continuer à profiter, beau temps, mauvais temps.

La couverture Jour de pluie est disponible dès maintenant en ligne, en complément d'une couverture Soins médicaux d'urgence (SMU), Annulation et interruption de voyage (A/I), ou Forfait 3-en-1 pour les voyages au Mexique, à Cuba, en République dominicaine, aux États-Unis, au Canada et en Europe. L'achat doit être effectué au moins 14 jours avant le départ.

En savoir plus : Jour de pluie - Croix Bleue du Québec

À propos de Croix Bleue du Québec

Au service de la population depuis plus de 80 ans, le nom Croix Bleue du Québec est synonyme de qualité et d'accessibilité en matière d'assurance santé et voyage individuelle. Membre de l'Association canadienne des Croix Bleue, l'organisation a contribué à poser les bases de l'assurance maladie au Québec et demeure la référence en matière d'assurance individuelle grâce à des produits et des services adaptés aux besoins en constante évolution de sa clientèle. Partenaire de ses communautés, Croix Bleue du Québec s'engage également auprès d'organismes d'ici pour rendre le mieux-être accessible au plus grand nombre.

SOURCE Croix Bleue du Québec

Contact média : Angélique Bernard Cheffe, communications corporatives Croix Bleue du Québec, [email protected]. 438-940-1589