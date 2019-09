Croix Bleue du Pacifique forme une alliance nationale avec Croix Bleue-Vie afin d'offrir encore plus de régimes d'assurance de première qualité aux adhérents

BURNABY, BC, le 16 sept. 2019 /CNW/ - La Compagnie d'Assurance-vie Croix Bleue du Canada et Croix Bleue du Pacifique formeront à compter du 2 janvier 2020 une alliance visant à conjuguer le service et les perspectives locales avec l'expertise et l'envergure nationale afin d'offrir de meilleurs produits et services aux Britanno-Colombiens.

Cette alliance nationale Croix Bleue apportera plusieurs nouveaux avantages qui aideront Croix Bleue du Pacifique à accroître ses activités auprès des conseillers, des promoteurs de régime et des adhérents. EIle augmentera ses capacités en matière de tarification, de fixation des prix, de provisions, d'actuariat et de sélection des risques, lui permettant ainsi d'investir davantage dans des solutions de travail et de mieux-être en vue d'améliorer la santé et le bien-être des Britanno-Colombiens. Croix Bleue du Pacifique demeurera le principal intermédiaire pour tout ce qui touche les ventes, le service et les demandes de prestations.

Croix Bleue du Pacifique continuera d'offrir les produits souscrits en vertu de ses polices en tant que distributeur pour Croix Bleue-Vie. Les types de polices visées par la transaction sont les polices d'assurance collective (assurance vie de base et facultative; assurance vie des personnes à charge, décès et mutilation par accident; décès et mutilation par accident facultative; maladies graves; assurance invalidité de longue durée; assurance invalidité de courte durée) et les polices d'assurance vie individuelles (assurance vie, décès et mutilation par accident; maladies graves). Les titulaires de police existants continueront d'être couverts selon les modalités de leur régime actuel.

« Croix Bleue du Pacifique est heureuse d'ajouter les avantages d'un assureur national à son expertise locale, affirme John Crawford, président et chef de la direction, Croix Bleue du Pacifique. Cette alliance avec Croix Bleue-Vie est un tremplin formidable pour améliorer la santé et le bien-être des Britanno-Colombiens. Nous nous sommes donné la capacité d'accroître notre clientèle par l'entremise de nos conseillers de confiance tout en améliorant la proposition de valeur faite à nos clients et adhérents. »

Les Croix Bleue du Canada ont toujours misé sur la collaboration et tiré des avantages mutuels de leurs forces individuelles. Cette entente importante permettra à Croix Bleue du Pacifique de mieux répondre aux besoins changeants de ses adhérents en matière d'assurance, tant aujourd'hui que dans les années à avenir.

« Cette alliance représente une étape importante qui s'inscrit dans notre stratégie visant à donner une véritable envergure nationale à nos activités; elle rend notre entreprise plus forte et améliore notre capacité de collaborer avec les autres Croix Bleue partout au Canada, déclare Marie-Josée Martin, présidente et chef de la direction, Croix Bleue-Vie. Je suis impatiente de travailler étroitement avec Croix Bleue du Pacifique, le plus récent actionnaire et distributeur de Croix Bleue-Vie. »

Comme cette alliance est assujettie à l'approbation des autorités de réglementation, des soumissions ont été présentées au Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et à la Financial Institutions Commission (FICOM). Nos organisations travaillent maintenant à faire progresser les activités de mise en œuvre et d'intégration.

À propos de Croix Bleue du Pacifique

Croix Bleue du Pacifique est le plus important fournisseur de régimes de soins de santé en Colombie-Britannique. Située à Burnaby, en Colombie-Britannique, cette entreprise sans but lucratif fournit une couverture collective ou individuelle de soins de santé, de soins dentaires, d'assurance vie, d'assurance invalidité ou d'assurance voyage à un Britanno-Colombien sur trois. Dans le cadre de sa mission consistant à améliorer la santé et le bien-être en Colombie-Britannique, Croix Bleue du Pacifique soutient divers organismes de bienfaisance de la province qui travaillent à améliorer la santé des citoyens.

À propos de La Compagnie d'Assurance-vie Croix Bleue du Canada

Croix Bleue-Vie est une entreprise sous réglementation fédérale qui exerce des activités dans plusieurs provinces.

L'entreprise appartient à quatre actionnaires, soit Croix Bleue de l'Alberta, Croix Bleue de la Saskatchewan, Croix Bleue du Manitoba et Croix Bleue Medavie. Elle se spécialise dans des produits d'assurance vie et d'assurance invalidité qui viennent compléter la gamme de produits d'assurance soins de santé et soins dentaires distribués par les Croix Bleue.

