Croître par l'innovation technologique - Plus de 1,3 M$ accordés à trois entreprises mauriciennes

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 4 mars 2022 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec ainsi qu'Investissement Québec annoncent l'octroi de prêts totalisant 1 351 297 $ aux entreprises mauriciennes Abnatura, Solutions Genyk et Groupe CR3X/RIDD (regroupant les entreprises 9300-7490 Québec inc., Groupe CR2 et CR3X). L'aide financière soutiendra la réalisation de projets évalués à près de 2,2 millions de dollars et visant notamment l'acquisition d'équipements technologiques.

Le député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, au nom de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Pascale St-Onge, ainsi que le député de Trois-Rivières, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, la députée de Laviolette-Saint-Maurice et adjointe parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (volet forêts), Mme Marie-Louise Tardif, et le député de Maskinongé et adjoint parlementaire de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, M. Simon Allaire, au nom de la ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le gouvernement du Canada accorde des contributions remboursables totalisant 641 061 $ à ces trois entreprises en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) de DEC. Pour sa part, le gouvernement du Québec leur attribue, par l'entremise de son mandataire, Investissement Québec, des prêts totalisant 630 236 $ et provenant du Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie. Investissement Québec octroie également, à même ses fonds propres, un prêt de 80 000 $ à l'entreprise Abnatura.

Citations :

« Alors que la relance économique se doit d'être verte et résiliente, notre gouvernement prend des engagements concrets pour que cela se reflète dans nos communautés. Effectivement, nous avons décidé de privilégier des investissements stratégiques dans des projets porteurs pour la transition verte du Québec, c'est pour cela que je suis heureux de dévoiler ces appuis pour des entreprises de chez nous, soit Abnatura, Solutions Genyk et Groupe CR3X/RIDD. En aidant les PME à devenir plus novatrices et concurrentielles et en soutenant l'innovation pour le développement de technologies et de produits plus verts, nous préparons la Mauricie et le Canada de demain. »

L'honorable François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Le soutien aux PME québécoises, notamment celles de la Mauricie, est l'une des priorités de notre gouvernement. À cet effet, nous déployons tous les outils et les efforts nécessaires pour appuyer les entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets d'avenir. L'annonce d'aujourd'hui témoigne du bien-fondé de notre stratégie. C'est pourquoi nous sommes heureux de participer à la réussite de ces trois entreprises mauriciennes! »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Les entreprises Abnatura, Solutions Genyk et Groupe CR3X/RIDD contribuent grandement à diversifier et à revitaliser l'économie de la Mauricie. Nous devons donc les accompagner dans leurs projets de croissance et les aider à augmenter davantage leur compétitivité. Nous sommes fiers de favoriser, grâce au Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie, l'essor d'entreprises de chez nous. Merci aux employeurs et aux employés qui participent activement au développement de technologies! »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice et adjointe parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (volet forêts)

« Ces trois entreprises sont des sources de fierté pour la région de la Mauricie, autant par leur savoir-faire reconnu que par l'importance qu'elles accordent à l'innovation technologique. Félicitations aux équipes d'Abnatura, de Solutions Genyk et du Groupe CR3X/RIDD dans la réalisation de leurs initiatives novatrices, et le meilleur des succès dans leurs démarches de croissance! »

Simon Allaire, député de Maskinongé et adjoint parlementaire de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

« La crise climatique demeure l'un des défis les plus importants de notre époque. Il est donc primordial pour notre gouvernement d'encourager les entreprises de chez nous à développer des procédés et des produits plus environnementaux. Ceci dans le but de favoriser la compétitivité de nos industries, la croissance économique et la réduction de notre empreinte écologique afin de bâtir des communautés plus saines et plus prospères. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Grâce à l'innovation technologique, nos entreprises manufacturières deviennent plus efficaces et performantes. Les entreprises Abnatura, Solutions Genyk et Groupe CR3X/RIDD l'ont bien compris. Avec leurs nouveaux équipements, elles seront en mesure d'accroître leur productivité et de s'illustrer face à leurs concurrents. On doit multiplier ce type d'initiatives partout au Québec! »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

Faits saillants :

L'entreprise Abnatura se spécialise dans la découverte, la production et la commercialisation de produits de biofertilisation composés de micro-organismes naturels. Elle reçoit une contribution remboursable de 153 200 $ de DEC, un prêt de 95 750 $ du gouvernement du Québec ainsi qu'un prêt de 80 000 $ d'Investissement Québec pour soutenir la réalisation de son projet, évalué à 383 000 $. Celui-ci vise la croissance et l'augmentation de sa capacité de production par le transfert de ses activités dans de nouveaux locaux et l'acquisition d'équipements de production et de laboratoire.

Solutions Genyk est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de mousse de polyuréthane rigide et flexible. Elle reçoit une contribution remboursable de 179 000 $ de DEC ainsi qu'un prêt de 225 625 $ du gouvernement du Québec pour appuyer la réalisation de son projet, évalué à 574 500 $. Celui-ci vise à favoriser la croissance et la productivité de l'entreprise, notamment par l'acquisition d'équipements spécialisés, l'automatisation de certains procédés, l'obtention de certifications et l'amélioration de la ventilation dans ses ateliers de production.

polyuréthane DEC certifications Le Groupe CR3X / RIDD se spécialise dans la conception, la réparation et la fabrication de revêtements métalliques avancés pour prolonger la durée de vie et la fonctionnalisation de surface pour les pièces d'acier et d'aluminium. Son projet, évalué à 1 241 914 $, vise l'expansion de l'entreprise par l'intégration de la fabrication additive, qui permettra d'appliquer une nouvelle gamme de revêtement tout en réduisant largement l'empreinte écologique. L'entreprise reçoit une contribution remboursable de 308 861 $ de DEC ainsi qu'un prêt au même montant du gouvernement du Québec pour soutenir l'acquisition d'équipements technologiques et le réaménagement de ses installations.

CR3X RIDD fonctionnalisation DEC réaménagement Les contributions de DEC s'inscrivent dans une série d'annonces de financement qui auront lieu au cours des prochaines semaines totalisant près de 40 millions de dollars accordés pour la réalisation de plus de 20 projets d'entreprises et d'organismes innovants qui contribueront à l'économie de demain.

DEC innovants DEC est l'acteur fédéral clé au Québec pour promouvoir le développement économique des régions et des PME .

PME Le programme CERI s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

CERI entrepreneurial Le Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie a pour objectifs de stimuler la réalisation de projets et de favoriser le développement de nouvelles industries tournées vers l'avenir.

DEC sur les réseaux sociaux :

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Investissement Québec sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Économie

Renseignements: Sources :Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Courriel : [email protected]; Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail,de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750; Guy Veillette, Bureau de circonscription de la députée de Laviolette-Saint-Maurice et adjointe parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (volet forêts), Tél. : 819 539-7292; Marie-Pierre Leblanc, Bureau de circonscription du député de Maskinongé et adjoint parlementaire de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Tél. : 819 228-9722; Romane St-Laurent, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée à l'Économie, Tél. : 418 691-5650; Information : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, Tél. : 514 283-7443, Courriel : [email protected]; Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation,Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710; Isabelle Fontaine, Directrice principale - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 514 876-9359