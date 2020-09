À l'échelle mondiale, la superficie totale des plantations certifiées par la RSPO a augmenté de 9 %, atteignant 4,2 millions d'hectares (ha) dans 17 pays à la fin de 2019. Les usines de production d'huile de palme certifiée génèrent 15,19 millions de tm de CSPO et 3,38 millions de tm d'huile de noyaux de palme certifiée durable (CSPK), ce qui équivaut à une augmentation de 13 % et de 11 % respectivement, par rapport à 2018. L'Indonésie et la Malaisie demeurent les plus grands pays producteurs d'huile de palme, possédant 81 % de la superficie totale certifiée par la RSPO.

Le rapport d'incidence de 2019 est une édition spéciale, intitulée Reflecting on a Decade of Growth, qui documente les réalisations et le rendement de la RSPO au cours des dix dernières années.

La nouvelle présidente-directrice générale de la RSPO, Beverley Postma, a déclaré : « Il est inspirant de voir tout ce que les membres de la RSPO ont accompli en dix ans et les différentes initiatives lancées plus récemment, qui renforcent encore davantage la position de la RSPO comme chef de file de la norme de certification de l'huile de palme durable. Nous savons qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour véritablement transformer le marché. Je suis convaincue que les membres de la RSPO dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement collaboreront pour accroître l'utilisation de la CSPO, produire des effets positifs, s'attaquer aux autres défis et saisir les occasions qui pourraient se présenter à nous en 2021 et dans l'avenir. »

Le communiqué de presse complet sur le rapport d'incidence se trouve ici , sur le site Web de la RSPO.

À propos de la RSPO :

La RSPO est une association internationale à but non lucratif qui rassemble des membres et des parties prenantes issues des différents secteurs de l'industrie de l'huile de palme : les producteurs d'huile de palme, les sociétés agroalimentaires ou les distributeurs, les fabricants de biens de consommation, les détaillants, les banques et les investisseurs, les ONG de protection de l'environnement et de la nature, et les ONG de développement ou sociales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1277928/RSPO.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1160778/RSPO_Logo.jpg

SOURCE Roundtable On Sustainable Palm Oil

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Dan Strechay, directeur de la sensibilisation et de l'engagement mondiaux, [email protected]; Sara Cowling, gestionnaire des communications internationales, Asie-Pacifique, [email protected], www.rspo.org

Liens connexes

www.rspo.org