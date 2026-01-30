Croissance, fusion, ou relève : les PDG technos québécois misent sur la stratégie avant tout

LONGUEUIL, QC, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Selon le plus récent Baromètre de l'AQT, (2024), près de la moitié des PDG du secteur technologique prévoient croître par acquisitions (48 %), envisagent une fusion (47 %) ou se disent ouverts à vendre leur entreprise si une offre compétitive se présente (45 %).

Ces constats confirment l'importance de mieux se préparer aux décisions structurantes qui jalonnent la croissance, la fusion ou la relève de leur entreprise.

Pour accompagner les dirigeant(e)s face à ces choix stratégiques, l'AQT lance le parcours « Les piliers d'une transaction de fusion & acquisition », un programme conçu par et pour les PDG de PME technos du Québec. Cette formation unique allie l'expertise d'intervenants chevronnés à des témoignages de cas vécus, afin de démystifier le processus de fusion-acquisition et de donner aux dirigeants une vision claire et prévisible des étapes clés menant à une croissance durable.

Après un ralentissement des transactions en 2023-24, une reprise en 2025, les experts s'attendent à un retour de transactions en 2026, compte tenu de conditions favorables telles que des conditions favorables au financement, l'engouement pour l'IA et la transformation numérique.

« Dans l'univers des fusions-acquisitions, la valeur ne se joue pas uniquement dans le prix final. Elle se construit bien en amont, à travers une préparation stratégique, financière et humaine rigoureuse. « Ce qui est structuré -- ou non -- au moment où l'opportunité se présente fait souvent toute la différence », souligne Paul-André Jouzel, Co-fondateur chez Alvora Partners.

« Les transactions impliquant la pérennité de leur entreprise sont parmi les plus importantes décisions que les entrepreneurs ont à prendre » indique Nicole Martel, PDG de l'AQT, « Considérant que près de 50% des entreprises technos du Québec sont susceptibles de changer de mains dans les prochaines années, nous visons à offrir du contenu qui permet plus de prévisibilité sur l'ensemble du processus » ajoute-t-elle.

Limitée à un maximum de 12 participant(e)s, la cohorte de l'hiver 2026 sera composée de quatre (4) séances qui se dérouleront de 8h30 à 11h30.

Session 1 -- Réflexion & stratégie (11 février)

Pérennité de l'entreprise, comment préparer l'entreprise pour la suite?

Session 2 -- Valorisation & négociation (25 février)

Comment éviter les erreurs de structure qui coûtent cher (clauses, mécanismes d'ajustement, conditions)?

Session 3 -- Vérification diligente (11 mars)

À quoi ressemble une diligence "tech" qui protège réellement la valeur (IP, revenus, clients, talents, risques)?

Session 4 -- Intégration post-transaction (25 mars)

Comment réussir l'intégration, là où la valeur se crée… ou se perd?



À propos de l'AQT

Nous sommes une communauté de PDG et d'entrepreneur(es) technos, unis par l'ambition de bâtir un patrimoine québécois fort et durable. Nous partageons un rêve plus grand que notre entreprise individuelle, visant à la fois la croissance et la pérennité. Les sociétés membres de l'AQT représentent un impact économique important par leur expertise visant la transformation numérique de tous les secteurs d'activités, ce, tant, sur la scène locale qu'internationale.

