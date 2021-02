Croisières du Saint-Laurent salue l'initiative en tourisme responsable et durable du ministère du Tourisme

RIMOUSKI, QC, le 25 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des croisières du Saint-Laurent (ACSL) salue l'annonce de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx qui a dévoilé le Plan d'action pour un tourisme responsable et durable. Ce plan vise à renforcer la position du Québec comme l'un des chefs de file mondiaux des destinations touristiques dont les actions sont axées sur le développement durable. Les axes d'interventions du ministère s'alignent avec la Stratégie de développement durable de l'ACSL.

L'industrie des croisières internationales est très affectée par la crise sanitaire actuelle et la relance des activités sera empreinte de développement durable. L'annonce de Mme Proulx permettra par exemple de soutenir les entreprises et les escales afin de structurer différemment les attraits et l'accueil des visiteurs et ainsi mieux bénéficier des retombées tout en réduisant les impacts sur les changements climatiques. Cette annonce permettra d'innover et d'assurer la pérennité de l'industrie touristique dans le respect des communautés d'accueil.

La démarche de l'ACSL s'articule autour de quatre orientations pour atteindre 12 objectifs grâce à plus de 30 projets qui seront mis en place dans les cinq prochaines années. Les grandes orientations de notre stratégie répondent aux cinq axes d'interventions du ministère du Tourisme.

Dialogue : Être un acteur impliqué, encourager le dialogue et créer des alliances stratégiques

Valeur partagée : Créer de la valeur partagée avec les communautés locales et les acteurs de l'industrie

Humain : Placer le passager au cœur d'une expérience humaine et responsable

Climat : Réduire au maximum l'impact des croisières sur les changements climatiques et protéger les écosystèmes

Parallèlement à la mise en œuvre de cette stratégie, l'association travaille à la mise en place des mesures sanitaires qui contribueront à faire de cette industrie une des façons la plus sécuritaire de voyager.

La Stratégie est disponible sur le site Web de l'ACSL.

À propos de l'ACSL

Croisières du Saint-Laurent est une association fondée en 2000 regroupant neuf escales le long du fleuve Saint-Laurent, soit Montréal, Trois-Rivières, Québec, Saguenay, Baie-Comeau, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre, Gaspésie et les Îles de la Madeleine. La mission de l'ACSL est de contribuer à la croissance du marché des croisières au Québec et de la destination Canada New England en offrant des services de commercialisation et de développement à ses membres. L'ACSL est soutenue par ses partenaires Tourisme Québec, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec et Développement économique Canada.

