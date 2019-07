Croisières de dernière minute en Alaska, de quoi économiser gros!

Avec plus de bateaux au choix que jamais, les clients peuvent bénéficier d'économies substantielles sur leurs traversées de dernière minute vers la dernière frontière

ONTARIO, Canada, 2 juillet 2019 /CNW/ - Alors que la saison Alaska est pleinement amorcée, un nombre croissant de vacanciers, profitant des économies incroyables, se réservent une croisière de dernière minute. La plus grande franchise d'agences de voyages de croisières en Amérique du Nord, Expedia CruiseShipCenters continue de recenser dans le nord-ouest du Pacifique une forte demande pour l'Alaska, et ce, depuis la mise en service de deux bateaux flambant neufs -- Norwegian Bliss et Norwegian Joy -- qui offrent des voyages aller-retour de 7 jours au départ de Seattle. Le Norwegian Joy se distingue par sa configuration palpitante, genre piste de courses à deux niveaux, et offre un monde d'émerveillement virtuel au Galaxy Pavilion, de nouveaux logements de niveau concierge et des vues imprenables depuis les salons d'observation.

« L'Alaska continue de gagner en popularité, mais cette saison ne ressemble à aucune autre avec le déploiement le plus important de bateaux de croisière à ce jour », a déclaré Matthew Eichhorst, président d'Expedia CentredeCroisières. « Devant cette offre de bateaux, le plus grand choix de bateaux à ce jour, nos clients sont réellement gagnants : ils peuvent en choisir et profitent d'économies substantielles consenties par les compagnies de croisières cherchant à remplir leurs cabines invendues. »

Concrètement, chez Expedia CentredeCroisières, membre de la famille de marques du groupe Expedia, les clients peuvent non seulement choisir parmi de nombreuses offres de vacances, sur terre, sur mer et dans les airs. Ils bénéficient aussi du meilleur de deux mondes : des prix concurrentiels sur une large gamme de produits de voyage et des conseils d'experts personnalisés auprès d'une personne physique reliée à une agence locale.

Pour en savoir davantage sur la réservation de vacances et l'offre croisière d'Expedia CentredeCroisières en Alaska, veuillez fréquenter notre site à l'adresse www.cruiseshipcenters.com.

À propos d'Expedia CentredeCroisières

Expedia CentredeCroisières procure aux voyageurs, qui réservent des croisières et des vacances via son réseau comptant plus de 291 franchises, agences de voyages au détail, une valeur exceptionnelle et des conseils d'expert. Membre de la famille des marques du groupe Expedia, la société met en service plus de 6 650 conseillers spécialisés pour faciliter la réservation de vacances des plus divers dont des croisières, des vols, des hôtels, des forfaits vacances, des tours, des excursions et d'autres encore. Notre prestation, offerte depuis 30 ans, a permis aux clients dans toute l'Amérique du Nord de lever l'ancre et de profiter d'expériences de vacances spectaculaires. Pour en savoir plus sur Expedia CentresdeCroisières, consultez le site www.expediafranchise.com.

