Bourse inaugurale lancée à la mémoire du premier bénéficiaire de la subvention, Clinton Shard

TORONTO, le 21 sept. 2022 /CNW/ - Crohn et Colite Canada a décerné à 15 étudiants de niveau postsecondaire une subvention de 5000 $ chacun dans le cadre de son programme de bourses d'études AbbVie sur les MII (maladies inflammatoires de l'intestin). Un bénéficiaire méritant a également reçu la bourse Clinton Shard Memorial. Clinton a été le premier bénéficiaire de la subvention en 2012 pour avoir grandement contribué à la communauté des personnes vivant avec une MII et à son entourage. Il nous a quittés paisiblement en 2022. Cette subvention sera donc remise annuellement.

« La rentrée scolaire peut être un peu différente lorsque vous êtes immunodéprimé, surtout après les deux dernières années; nous sommes donc ravis d'aider à compenser les frais de scolarité de ces étudiants vraiment inspirants, a déclaré Lori Radke, présidente et cheffe de la direction de Crohn et Colite Canada. Nous nous engageons à soutenir le nombre croissant de Canadiens vivant avec la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, que ce soit au moyen de subventions, par la recherche ou autres mesures.

« Chez AbbVie, nous nous efforçons de donner aux Canadiens vivants avec une MII les moyens de vivre pleinement leur vie, c'est pourquoi nous sommes si fiers de nous associer à Crohn et Colite Canada dans le cadre de ce programme important, a pour sa part déclaré Tracey Ramsay, vice-présidente et directrice générale d'AbbVie. Canada. Trop d'étudiants vivant avec la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse doivent retarder leurs études postsecondaires à cause de leur maladie. Nous sommes heureux que ces bourses jouent un rôle important en supportant les étudiants vivants avec une MII à poursuivre des études universitaires avancées pour qu'ils puissent, eux aussi, vivre leur meilleure vie. »

« Clinton était une lueur qui a éclairé la vie de toutes les personnes qu'il a touchées. Honorer son héritage positif, de persévérance et de générosité grâce à cette subvention annuelle en sa mémoire permet de continuer à inspirer les autres, a expliqué Wendy Shard, la mère de Clinton. Nous avons été les témoins directs des défis qui accompagnent la vie d'une personne atteinte d'une maladie chronique immunodéprimée; ceci est donc l'occasion de soutenir le parcours de quelqu'un d'autre. »

Crohn et Colite Canada et AbbVie Canada félicitent les bénéficiaires suivants de la bourse AbbVie sur les MII 2022 :

Léa Caplan -- Université de Calgary

-- Université de (Brian) Hsien Heng Chou -- Université de la Colombie-Britannique

Kacie Haberlin - Université de la Colombie-Britannique

- Université de la Colombie-Britannique Yasaman Bahojb Habibyan - Université de l' Alberta

Demetrius Kuc - Université de l' Alberta

- Université de l' Taylor Morganstein -- Université McGill

-- Université McGill Samantha (Sam) Morin -- Université McMaster

-- Université McMaster ( Adrian) Graem Morphy -- Université métropolitaine de Toronto

-- Université métropolitaine de Ashley Patel -- Université métropolitaine de Toronto

-- Université métropolitaine de Harleen Randhawa -- Université McMaster

-- Université McMaster Hailey Rocha -- Université de Toronto

-- Université de Sophia Russo - Université de la Colombie-Britannique

- Université de la Colombie-Britannique ( Jules) Julia Verdugo -- Université McMaster

-- Université McMaster Kaylee Wilmot-Joe -- Université du Nouveau-Brunswick

-- Université du Nouveau-Brunswick Camille Zimmer -- Université de Victoria

La prévalence de la maladie de Crohn et de la colite au Canada

Le taux d'incidence de la maladie de Crohn et de colite ulcéreuse au Canada est l'un des plus élevés au monde - les principales formes de MII sont la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Touchant un Canadien sur 140 (300 000 personnes) ces deux maladies sont en croissance partout au Canada. Les chercheurs estiment que 400 000 Canadiens seront touchés d'ici 2030. Ces maladies peuvent être diagnostiquées à tout âge, mais leur apparition se produit généralement au début de l'âge adulte, entre 20 et 29 ans -- au moment où les jeunes adultes poursuivent des études postsecondaires et font les premiers pas dans leur carrière. Ces maladies chroniques s'attaquent aux tissus intestinaux sains, ce qui provoque une inflammation complète ou partiale du tractus gastro-intestinal (GI). Les symptômes les plus courants comprennent des douleurs abdominales intenses, des nausées, de la fatigue, des saignements internes et le besoin imprévisible et urgent d'aller aux toilettes.

Plus sur le programme de bourses d'études AbbVie sur les MII

En 2012, Crohn et Colite Canada s'est associé à AbbVie Canada pour lancer le programme national de bourses d'études AbbVie sur les MII afin d'aider les étudiants à atteindre leurs objectifs académiques tout en faisant une différence durable et significative au sein de leur communauté.

Depuis sa création, le programme a permis d'octroyer 124 bourses à des étudiants méritants de niveau postsecondaire. Ces fonds aident les étudiants immunodéprimés à consacrer plus de temps à leurs études, à poursuivre leurs passions et à s'impliquer dans des causes qui leur tiennent à cœur, car la nature perturbatrice et débilitante de ces maladies affecte leur capacité à assister aux cours ou à travailler pour s'affranchir des frais de scolarité et d'autres frais.

La bourse inaugurale en mémoire de Clinton Shard

Clinton Shard a été le premier bénéficiaire du programme de bourses d'études AbbVie sur les MII en 2012, donneur dans tous les sens du terme, véritable amoureux de la nature et du plein air, il n'a jamais sans laisser sa maladie le définir. Mais par-dessus tout, il était une lueur positive et inspirante. Diagnostiqué avec la maladie de Crohn à l'âge de 12 ans, Clinton vivait chaque jour avec l'idée qu'un diagnostic de MII ne devrait empêcher personne d'atteindre ses objectifs. Clinton a non seulement été un membre important de la communauté canadienne des personnes atteintes de la maladie de Crohn et de la colite, il a redonné et soutenu d'autres individus comme lui, il a également célébré plusieurs grandes réalisations, notamment l'ascension du mont Kilimandjaro à l'âge de 16 ans et il a participé à une expédition au camp de base de l'Everest au Népal l'année suivante. Son dernier geste altruiste et inspirant a été d'entamer le processus visant à créer une subvention en sa mémoire pour atténuer le stress des autres personnes tout au long de leur parcours avec les MII. Ces efforts se sont concrétisés grâce à la bourse Clinton Shard Memorial AbbVie IBD : une subvention annuelle d'un montant de 5000 $ remise à un étudiant canadien de niveau postsecondaire.

Pour en savoir plus sur le programme de bourses d'études AbbVie sur les MII et ses bénéficiaires, veuillez consulter ibdscholarship.ca

Au sujet de Crohn et Colite Canada

Crohn et Colite Canada s'est donné pour mission de trouver des traitements curatifs contre la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse et d'améliorer la qualité de vie des enfants et des adultes touchés par ces maladies chroniques. Collectivement avec le soutien des bénévoles, chercheurs, donneurs et la communauté, nous transformons la vie de tous ceux et celles vivant avec la maladie de Crohn et la colite au travers de recherches, programmes aux patients, la défense de leurs droits et la sensibilisation à ces maladies. Pour plus d'informations, rendez-vous à crohnetcolite.ca et suivez @ayezducrancanada sur Twitter, Facebook et Instagram.

À propos d'AbbVie Canada

Nous sommes une entreprise prenant en charge les défis les plus importants en matière de santé.

AbbVie a pour mission de découvrir et d'offrir des médicaments innovateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences, les soins oculaires, la virologie, la santé des femmes et la gastroentérologie, en plus des produits et des services dans le domaine de l'esthétique au travers de leur portfolio Allergan Esthétique. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca Suivez @abbviecanada sur Twitter ou trouvez-nous sur Facebook, LinkedIn et Instagram.

SOURCE Crohn's & Colitis Canada

Renseignements: Les demandes des médias, veuillez contacter : Angie Specic, VP, Marketing et Communications, Tél. (416) 388-1123, Courriel : [email protected]